В то время как фармацевтические компании сосредоточены на разработке бустеров для конкретных вариантов инфекции, японские ученые работают над созданием вакцины, которая может обеспечить пожизненный иммунитет

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Исследователи из Токийского Университета медицинских наук работают над созданием вакцины COVID-19, которая не только обеспечит пожизненный иммунитет против вируса SARS-CoV-2, но и может быть доставлена при комнатной температуре в отдаленные уголки мира, сообщает The Japan Times.

COVID-19 Коронавирусная вакцина и шприц с флагом Японии. Концепция изображения реклама

Поскольку инфекции, вызванные разновидностью Omicron, распространяются по всему миру, страны вскоре могут оказаться перед сложным выбором: либо ввести строгие ограничения, либо позволить этому варианту распространиться среди населения. Вакцинация снижает тяжесть заболевания, но неэффективна для того, чтобы полностью остановить распространение этой особо трансмиссивной инфекции.

В то время как компании, производящие вакцины, спешно разрабатывают бустерные препараты для конкретных вариантов, способные стать нормой в этой пандемии, новости о создании универсальной вакцины, которая может работать всю жизнь, очень радуют.

Вакцина, которую разрабатывает Мичинори Кохара и его команда исследователей, использует самый успешный вариант вакцины, когда-либо применявшейся в истории человечества - вакцину против оспы. Команда использует штамм вируса вакцины, который не вызывает заболевания, заменив некоторые его части на Spike-белок вируса SARS-CoV-2.

Хотя рекомбинация шиповидного белка с другим механизмом доставки является обычной стратегией, используемой при разработке вакцин в наши дни, Кохара уверен, что его вакцина может не только вызвать сильные нейтрализующие антитела с одной дозы, но и сформировать сильный клеточный иммунитет, обеспечивающий длительную защиту.

Эксперименты, проведенные на мышах, показали, что вакцинированные животные сохраняли высокий уровень антител в течение более 20 месяцев или средней продолжительности жизни, сообщает The Japan Times. При введении двух доз с интервалом в три недели нейтрализующие антитела увеличились в десять раз, говорится в исследовании.

Аналогичные эксперименты, проведенные на макаках, показали, что вакцина защитила их от инфекции, поскольку уровень вируса в организме вакцинированных макак оставался ниже пределов обнаружения через семь дней после заражения коронавирусом.

Кохара также сообщил изданию, что дополнительным преимуществом вакцины является меньшее количество побочных эффектов по сравнению с другими препаратами, получившими разрешение на экстренное использование. По словам учёного, непатогенный штамм, использованный при разработке вакцины, не способен реплицироваться в организме млекопитающих и вызывает меньше побочных реакций.

Исследователи протестировали вакцину против четырех ранее зарегистрированных вариантов коронавируса, вызывающих опасения, и обнаружили, что она достаточно эффективна. Кохара сообщил СМИ, что он рассчитывает, что вакцина будет эффективна и против варианта Omicron, а также заявил, что вакцина может сохраняться при комнатной температуре, что облегчает ее транспортировку и применение в развивающихся странах с тропическим климатом.

Токийский Университет медицинских наук подписал контракт с отечественным производителем лекарств Nobelpharma Co на проведение клинических испытаний. Ожидается, что первая и вторая фазы клинических испытаний на людях начнутся только в 2023 году, а затем, если не возникнет проблем с эффективностью и безопасностью, сразу же начнутся более масштабные эксперименты. Если все этапы пройдут успешно, вакцина будет доступна для коммерческого использования не ранее 2024 года, сообщает The Japan Times.

На прошлой недели американский миллиардер, общественный деятель и филантроп Билл Гейтс заявил, что вариант Омикрон может быть самой сложной частью пандемии. Месяцем ранее он прогнозировал, что эпидемия Covid 19 может закончится во марте апреле следующего года.

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Источник: https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/29/national/science-health/one-shot-lifetime-covid-vaccine