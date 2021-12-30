Процесс 3D-печати зданий требует дорогостоящих материалов, но новый метод позволяет использовать в производстве обычный цемент

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Совместные усилия компании по производству строительных материалов и поставщика средств для автоматизации аддитивного производства позволили создать самое большое в мире здание, 3D-печать которого выполнена из настоящего бетона, сообщает портал 3DPrint.com.

Напечатанный на 3D принтере дом в Омане при использовании технологии COBOD и D.fab. Image courtesy of COBOD. реклама

Мы постоянно освещаем новости из мира 3D-печати и рассказываем о применении широкого спектра исходных материалов, включая чернила из живых микроорганизмов. Однако когда дело доходит до строительства, используемые "чернила" обычно представляют собой фирменную смесь из сухих строительных материалов, что не только ограничивает масштабы внедрения технологии, но и увеличивает стоимость строительства.

Мексиканская компания CEMEX поставляет материалы для традиционного строительства зданий и для решения данной задачи сотрудничала с датской компанией Construction of Buildings on Demand (COBOD), разработчиком технологии трехмерной печати. Решение этой компании позволяет сократить использование фирменных чернил при 3D-печати зданий всего до одного процента цементной смеси, что обеспечивает высокую масштабируемость технологии, сообщает 3DPrint.

Чтобы устранить проблему медленного высыхания обычного бетона в процессе строительства 3D-конструкций в предыдущих проектах использовались специальные смеси. Это является серьезным препятствием, поскольку влажный бетон не обладает такой же несущей способностью, как его застывший аналог, и не обеспечивает достаточной прочности конструкции. Решением этой проблемы стала новая цементная смесь совместного производства компаний CEMEX и COBOD под названием D.fab, в состав которой входят две специальные добавки, одна из которых позволяет заливать бетон, а вторая, добавляемая в процессе печати, ускоряет процесс твердения.

COBOD совместно с CEMEX совершила революцию в производстве бетона! В результате исследования была разработана специальная смесь, которая позволяет использовать бетон для 3D-печати. Благодаря этой технологии можно печатать бетон в любой точке мира из местных материалов. CEMEX & COBOD



В заявлении 3DPrint Хенрик Лунд-Нильсен, основатель и генеральный директор COBOD, сказал, что этот метод позволил использовать в строительстве материалы местного производства. Хотя это и не решает проблему выбросов углекислого газа, связанную с использованием бетона, но снижает углеродный след при закупке строительных материалов.

Дополнительным преимуществом является резкое снижение стоимости строительства. Если сухие строительные смеси, используемые для 3D-печати, стоят 700-900 евро (791-1 018 долларов) за кубический метр конструкции, то использование D.fab может снизить стоимость до 60-90 евро (67-101 доллар) за тот же объем. Кроме того, дополнительная экономия может быть достигнута за счет сокращения времени, необходимого для строительства.

GUtech - Самое большое в мире здание созданное методом 3D-печати из настоящего бетона. Революция в индустрии производства бетона! CEMEX & COBOD



Команда продемонстрировала свою технологию, построив в столице Омана Маскате дом площадью 2 100 квадратных футов (195 квадратных метров). Это самый большой дом, в котором на сегодняшний день используется настоящий цемент. Добавки D.fab были получены из Европы, а дом был напечатан в трехмерном формате за два этапа. На первом этапе местную команду обучили процессу печати, после чего она самостоятельно выполнила второй этап печати, пишет 3DPrint.com.

В общей сложности весь проект занял всего пять дней, а затраты на материалы снизились до 1 600 евро (1 800 долларов) по сравнению с 20 000 евро (22 627 долларов), которые потребовались бы при использовании традиционных сухих смесей, используемых в 3D-печати.

Источники:

https://3dprint.com/287725/worlds-largest-real-concrete-3d-printed-building-goes-up-in-oman/

https://cobod.com/gutech-oman-press-release/

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