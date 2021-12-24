Идея Роберта Зубрина остается одним из самых жизнеспособных и грамотных решений для космических путешествий. Но может ли он быть единственным способом добраться до других планет?

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Что необходимо для того, чтобы доставить нас в другие миры? Очень многое, но в первую очередь энергия. Наши современные ракеты просто не могут производить достаточно энергии, чтобы доставить нас так далеко.

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Межзвездный двигатель, который мы можем построить сегодня. Соленые ядерные ракеты будут двигаться с огромной скоростью, сопоставимой со скоростью света

Американский аэрокосмический инженер, писатель и сторонник освоения Марса человеком Роберт Зубрин предложил довольно интересную идею для доставки нас в космос. Она называется “ядерная ракета с морской водой” (Nuclear Salt Water Rocket - NSWR) и предполагает замену традиционного химического топлива раствором солей плутония или обогащенного на 20 процентов урана.

В результате должен быть разработан двигатель с высокой эффективностью и большой тягой. Если замыслы Зубрина сработают, NSWR сможет достичь мощности около 700 Гигават.

Роберт Зубрин (англ. Robert Zubrin; род. 19 апреля 1952) — американский инженер и публицист, основатель Марсианского общества. Википедия

NSWR позволит добраться до планет внешней части Солнечной системы всего за несколько месяцев, в то время как традиционным ракетам нужно как минимум несколько лет, чтобы достичь Сатурна. И это только долететь до планеты. Обратный путь займет столько же времени.

Скорость выхлопа NSWR составляет 66 000 метров в секунду, в то время как скорость современных ракет составляет всего 4 500 метров в секунду. Это неплохой результат, но все же недостаточный для того, чтобы достичь других галактик.

Nuclear Salt Water Rocket- ядерная ракета на соленой воде - возможно, самый удивительный ракетный двигатель, который когда-либо можно было себе представить.

Для того чтобы такие путешествия стали возможными, NSWR должен двигаться со скоростью, хотя бы в 3-4 процента от скорости света. Это может сработать, если заменить реакторное топливо ураном оружейного класса, обогащенным до 90% U-235. Это довольно сложно но, тем не менее, возможно.

Может показаться, что все планы Зубрина могут быть реализованы с помощью современных научных знаний и технологий. Однако есть одна загвоздка. Техника не может быть использована при первоначальном запуске с Земли, поскольку ее радиоактивные выхлопы приведут к загрязнению нашей планеты. Однако если бы ракета стартовала с Земли с помощью другой, более экологичной формы движущей силы, а уже оказавшись в глубоком космосе, запускала двигатель Зарубина, проблема была бы решена.

Сможет ли ядерная силовая установка доставить нас на Марс?



Планы Зубрина остаются одним из самых жизнеспособных и рациональных решений для космических путешествий, но один аспект все еще остается без ответа. Поскольку двигатель используется для ускорения, как он будет замедляться в космосе? Возможно, когда мы ответим на все вопросы, то увидим, как NSWR поможет нам отправиться в новые и захватывающие путешествия, прокладывая с помощью ядерной энергии путь к звездам.

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