Рои беспилотников могут стать настоящей головной болью для противника, но и их подзарядка тоже может стать большой проблемой для оператора. Новое решение от американской компании Electric Sky позволит решить эту задачу.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) профинансировало компанию Electric Sky с целью создания прототипа беспроводного зарядного устройства для роев беспилотников, говорится в пресс-релизе.

Подзарядка роя дронов может стать сущим кошмаром для военных. Chesky_W/iStock реклама

Концепция беспроводного энергоснабжения существует уже много лет, и разработчики использовали различные методы, такие как лазеры и микроволны. Однако наиболее распространенной проблемой этих методов является то, что с увеличением расстояния между передатчиком и приемником мощность передачи энергии ослабевает. Компания Electric Sky из Сиэтла предложила решение этой проблемы.

Принципиально новая технология беспроводной зарядки

Компания называет свою технологию Whisper Beam - электромагнитный эквивалент шепчущей галереи. Как объясняет в пресс-релизе генеральный директор компании Роберт Миллман, " в шепчущей галерее только один человек, находящийся в другой части комнаты, может слышать говорящего, и никто другой, даже люди, стоящие между ними. Для них звук слишком слаб, чтобы его можно было услышать".

В основе технологии лежит изобретение Джеффа Грисона, соучредителя Electric Sky. Согласно информации с сайта компании, Грисон участвовал в разработке процессора Pentium во время своей работы в Intel, после чего перешел в аэрокосмический сектор, занявшись созданием химических ракетных двигателей. XCOR Aerospace, еще одна компания, соучредителем которой является Грисон, разработала EZ Rocket - космический аппарат горизонтального взлета и посадки.

В пресс-релизе Грисон отмечает, что передача энергии на большие расстояния не то чтобы невозможна, а скорее очень затратна. С его изобретением стоимость наземного передатчика может быть снижена, как и размер бортового приемника. Интересно, что технология может быть использована на любом самолете, использующем электрическую силовую установку, независимо от того, питается ли он от аккумуляторных батарей или водородных топливных элементов.

"Технология Whisper Beam особенно эффективна на энергоемких этапах взлета и набора высоты, позволяя разработчикам транспортных средств выполнять другие требования по увеличению дальности полета, повышению уровня безопасности, уменьшению пиковой нагрузки на батареи и снижению времени наземного обслуживания", - добавил Грисон в пресс-релизе.

В ходе реализации проекта DARPA специалисты компании Electric Sky изучат возможность использования своей технологии для обеспечения энергией стай беспилотников. Компания планирует сначала создать и протестировать лабораторный концепт, способный работать на небольших расстояниях, а затем на основе полученных данных спроектирует более мощную модель передатчика для использования на дальних дистанциях, который в дальнейшем будет адаптирован для сопровождения беспилотников, отмечается в пресс-релизе.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Источник: https://www.aerospacetechreview.com/