Уже несколько лет Mitsubishi использует свои концепт-кары Emirai для демонстрации новейших автомобильных технологий. Последний из них, Emirai xS Drive, способен следить за водителями и пассажирами, а при помощи фар обращает внимание на потенциальные дорожные опасности.
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Возможно, его лучше назвать "концептуальным салоном", xS Drive оснащен камерами ближнего инфракрасного диапазона, которые внимательно следят как за водителем, так и за пассажирами.
Что касается водителя, то программно-аппаратный комплекс, состоящий из камеры и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, позволяет обнаружить сонливость или внезапное недомогание. Система может отслеживать такие моменты, как закрытые глаза или приоткрытый рот, а также, фиксирует изменения цвета кожи, частоту дыхания и сердечного пульса.
Если система определит, что водитель потерял сознание или по другим причинам не может безопасно управлять автомобилем, она предупредит его о необходимости остановиться. Если это не сработает, xS Drive возмёт управление автомобилем на себя, самостоятельно остановив и припарковав транспортное средство.
Камеры ближнего инфракрасного диапазона способны определить количество пассажиров и их размеры. В случае если камеры не заметят маленьких детей в "слепых зонах" салона, радиоволновые датчики помогут обнаружить их присутствие. Даже если водитель припаркует машину и выйдет из нее, по рассеянности оставив ребенка, система предупредит его об этом.
Внешние камеры и радары миллиметрового диапазона обеспечивают дополнительную поддержку, своевременно оповещая водителя об опасности. Благодаря этой функции система xS Drive направляет свет фар на опасные объекты и при необходимости проецирует предупреждающие символы на дорогу перед автомобилем - например, о приближении сзади другого автомобиля.
В настоящее время нет никаких сведений о том, когда эти технологии могут попасть в серийные автомобили Mitsubishi. Сам концепт Emirai xS Drive можно будет увидеть на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в следующем месяце в Лас-Вегасе.
Источник: Mitsubishi Electric Corporation