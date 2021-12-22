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Mitsubishi представила новый концептуальный автомобиль Emirai xS Drive
Компания Mitsubishi объявила о разработке нового концепт-кара EMIRAI xS Drive, оснащенного камерами ближнего ИК -диапазона и радиоволновыми датчиками для наблюдения за водителем и пассажирами, а также усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS)
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Уже несколько лет Mitsubishi использует свои концепт-кары Emirai для демонстрации новейших автомобильных технологий. Последний из них, Emirai xS Drive, способен следить за водителями и пассажирами, а при помощи фар обращает внимание на потенциальные дорожные опасности.

Рендеринг концепта Mitsubishi Emirai xS Drive, который дебютирует на выставке CES в январе. Mitsubishi Electric

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Возможно, его лучше назвать "концептуальным салоном", xS Drive оснащен камерами ближнего инфракрасного диапазона, которые внимательно следят как за водителем, так и за пассажирами.

Что касается водителя, то программно-аппаратный комплекс, состоящий из камеры и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта,  позволяет обнаружить сонливость или внезапное недомогание. Система может отслеживать такие моменты, как закрытые глаза или приоткрытый рот, а также, фиксирует изменения цвета кожи, частоту дыхания и сердечного пульса.

Система Emirai xS Drive использует камеру ближнего инфракрасного диапазона для постоянного наблюдения за водителем. Mitsubishi Electric

 

Если система определит, что водитель потерял сознание или по другим причинам не может безопасно управлять автомобилем, она предупредит его о необходимости остановиться. Если это не сработает, xS Drive возмёт управление автомобилем на себя, самостоятельно остановив и припарковав транспортное средство.

 

Камеры ближнего инфракрасного диапазона способны определить количество пассажиров и их размеры. В случае если камеры не заметят маленьких детей в "слепых зонах" салона, радиоволновые датчики помогут обнаружить их присутствие. Даже если водитель припаркует машину и выйдет из нее, по рассеянности оставив ребенка, система предупредит его об этом.

 

Внешние камеры и радары миллиметрового диапазона обеспечивают дополнительную поддержку, своевременно оповещая водителя об опасности. Благодаря этой функции система xS Drive направляет свет фар на опасные объекты  и при необходимости проецирует предупреждающие символы на дорогу перед автомобилем - например, о приближении сзади другого автомобиля.

В настоящее время нет никаких сведений о том, когда эти технологии могут попасть в серийные автомобили Mitsubishi. Сам концепт Emirai xS Drive можно будет увидеть на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в следующем месяце в Лас-Вегасе.

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Источник: Mitsubishi Electric Corporation 

#mitsubishi
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Drukalo
02:47
хорошо когда есть такие тупие дегенерати которие так и сдохнут вложив все в хл@м в мечтах о Халяве)) ...л0шара другие монети сразу загнуться ...хотя тебе непонять у буратин мосга нет
Запущена первая тестовая сеть Ethereum 2.0 -отказ от майнинга может состояться в ближайшие 6 месяцев
den fed
02:45
чушь
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
den fed
02:42
А чо 20К а не 200К часов ? Ты же грозился быстро. А 20К это лет 7 обычной работы. Это по твоему быстро ? Я комп на апгрейт через 5 лет со всеми потрохами ....
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Drukalo
02:41
Пойдут вместо манекенов на автозаводи тестить удар об стенку ;))
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Drukalo
02:39
Какие м@йнадрочери однако тупие аж смешно ;). Есть только 2 варианта розвития собитий. Если рухнет биток то начнеться криптозима... а к етому идет бо криптобуратини видохлись и фрс станок закручивают...
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Сева Шевченко
02:37
Ах по Гикбенчу... ну тогда ладно. Это весомо. Я думал, по Гринвичу.
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den fed
02:30
чушь ... работает подобный от Самсунга уже 5 лет. Все норм. Температура средняя 39С. Разогрел сильно только в какой то тестовой проге. В реальной работе никогда так нагреть не удалось.
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Валерий Потапов
02:27
Ну до последнего АМД доит.Материнки дешёвые появятся с процессорами типа 12400 и память ddr 5 вот тогда и цены начнут падать на райзены.Им просто придётся что то делать иначе брать никто не будет
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Сева Шевченко
02:24
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Михаил Ааа
02:19
12400F стоит 179$, а он должен быть быстрее 5600Х за 300$. 12600 за 239$, судя по Гикбенчу, быстрее в мультикоре, чем 8 ядерный 5700G за 359$. "Зверские цены" нынче у АМД.
Крупный розничный торговец в США раскрыл цены на грядущие процессоры Core 12-го поколения
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