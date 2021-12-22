Компания Mitsubishi объявила о разработке нового концепт-кара EMIRAI xS Drive, оснащенного камерами ближнего ИК -диапазона и радиоволновыми датчиками для наблюдения за водителем и пассажирами, а также усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS)

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Уже несколько лет Mitsubishi использует свои концепт-кары Emirai для демонстрации новейших автомобильных технологий. Последний из них, Emirai xS Drive, способен следить за водителями и пассажирами, а при помощи фар обращает внимание на потенциальные дорожные опасности.

Рендеринг концепта Mitsubishi Emirai xS Drive, который дебютирует на выставке CES в январе. Mitsubishi Electric реклама

Возможно, его лучше назвать "концептуальным салоном", xS Drive оснащен камерами ближнего инфракрасного диапазона, которые внимательно следят как за водителем, так и за пассажирами.

Что касается водителя, то программно-аппаратный комплекс, состоящий из камеры и программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, позволяет обнаружить сонливость или внезапное недомогание. Система может отслеживать такие моменты, как закрытые глаза или приоткрытый рот, а также, фиксирует изменения цвета кожи, частоту дыхания и сердечного пульса.

Система Emirai xS Drive использует камеру ближнего инфракрасного диапазона для постоянного наблюдения за водителем. Mitsubishi Electric

Если система определит, что водитель потерял сознание или по другим причинам не может безопасно управлять автомобилем, она предупредит его о необходимости остановиться. Если это не сработает, xS Drive возмёт управление автомобилем на себя, самостоятельно остановив и припарковав транспортное средство.

Камеры ближнего инфракрасного диапазона способны определить количество пассажиров и их размеры. В случае если камеры не заметят маленьких детей в "слепых зонах" салона, радиоволновые датчики помогут обнаружить их присутствие. Даже если водитель припаркует машину и выйдет из нее, по рассеянности оставив ребенка, система предупредит его об этом.

Внешние камеры и радары миллиметрового диапазона обеспечивают дополнительную поддержку, своевременно оповещая водителя об опасности. Благодаря этой функции система xS Drive направляет свет фар на опасные объекты и при необходимости проецирует предупреждающие символы на дорогу перед автомобилем - например, о приближении сзади другого автомобиля.

В настоящее время нет никаких сведений о том, когда эти технологии могут попасть в серийные автомобили Mitsubishi. Сам концепт Emirai xS Drive можно будет увидеть на выставке Consumer Electronics Show, которая пройдет в следующем месяце в Лас-Вегасе.

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Источник: Mitsubishi Electric Corporation