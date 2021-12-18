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Воздушный змей от компании Airseas позволит сократить расход топлива грузовых судов на 20%
Французская компания Airseas разработала воздушного змея под названием Seawing, который, по ее мнению, может сократить потребление топлива и выбросы углекислого газа при грузовых перевозках на 20%.
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Французский стартап Airseas сконструировал летательный аппарат Seawing напоминающий обыкновенного воздушного змея, который, по мнению компании, может снизить расход топлива и сократить эмиссию углерода при грузоперевозках на 20%.

После модернизации судна установка системы может быть выполнена в течение нескольких дней  без прекращения промышленной эксплуатации корабля. Airseas.com

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В первом квартале 2022 года компания собирается установить воздушного змея площадью 500 квадратных метров на грузовое судно Ville de Bordeaux длиной 154 метра (505 футов), предназначенное для перевозки авиационных компонентов для компании Airbus. В течение шести месяцев пока судно движется по своему обычному маршруту через Атлантический океан, будет проводиться серия испытаний и тестов.

Данная миссия является очередной инициативой, призванной помочь транспортной индустрии в реализации целей по снижению выбросов углекислого газа. Если первый этап испытаний пройдет успешно, компания продолжит эксперимент с более крупным парапланом площадью 1000 квадратных метров, который сможет подниматься на высоту до 200 метров над уровнем моря, что позволит сократить потребление топлива и уровень выбросов примерно на 20 процентов. Представители Airseas утверждают, что подобная платформа может быть легко установлена на любом судне, а процесс монтажа займет всего несколько дней.

Seawing позволит сэкономить от 10 до 40% топлива и сократить выбросы парниковых газов. Этого удалось достичь благодаря тому, что конструкция воздушного змея максимально использует энергию ветра. Airseas.com

 

Гонка судоходной отрасли за экологичность

Морской транспорт не привлекает такого внимания, как авиационная промышленность, но на его долю приходится около трех процентов всех техногенных выбросов углерода, в то время как на долю авиации - около двух процентов. Тем не менее, судоходство может оказаться в более выгодном положении, когда речь идет о декарбонизации, поскольку электрические силовые установки в настоящее время не обладают достаточной мощностью для полетов на большие расстояния. Например, экспериментальный электрический легкомоторный самолет NASA Maxwell X-57 может летать только в течение 40 минут на одном заряде, и имеет дальность полета всего 160 километров.

Система Seawing проста в установке и эксплуатации. Она управляется с мостика и не требует вмешательства палубной команды. _Airseas.com

 

Другие инициативы по сокращению выбросов углекислого газа в отрасли грузоперевозок включают использование экологически чистого топлива. Например, австралийская компания Fortescue Future Industries недавно объявила о переоборудовании 75-метрового (246 футов) судна "MMA Leveque" для работы почти полностью на экологически чистом аммиаке.

Искусственный интеллект также может помочь судоходной отрасли сократить выбросы. Взять, к примеру, разрабатываемые компанией Michelin надувные паруса с искусственным интеллектом, способные сократить расход топлива на 20 процентов за счет быстрого развёртывания при благоприятных условиях. В прошлом месяце первое в мире полностью электрическое автономное грузовое судно Yara Birkeland совершило свой первый рейс у берегов Норвегии. Вопрос в том, будет ли всего этого достаточно для достижения целей, поставленных в Парижском соглашении 2016 года об изменении климата?

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Сайт компании производителя летательного аппарата Seawing: https://www.airseas.com

#airseas #воздушный змей #судно
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