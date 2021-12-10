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SpaceX успешно запустила рентгеновский телескоп NASA IXPE для наблюдения за черными дырами
Новейший рентгеновский телескоп NASA IXPE будет также регистрировать поляризацию лучей, что позволит получить важную информацию о природе космических объектов
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Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с космодрома Кеннеди во Флориде с миссией NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) сегодня около часа ночи по восточному времени, сообщает CNN. Информация о запуске также была опубликована компанией SpaceX в Твиттере.

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Миссия NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) - первый спутник, предназначенный для измерения поляризации рентгеновского излучения от различных космических источников, таких как черные дыры и нейтронные звезды. Credits: NASA

 

Миссия является совместной разработкой NASA и Итальянского космического агентства. IXPE пополнит ряд других космических аппаратов, таких как рентгеновская обсерватория NASA "Chandra", которая была запущена в 1999 году на шаттле "Колумбия". IXPE несёт на борту три телескопа, ориентированных на изучение поляризации космических лучей.

Ракета SpaceX Falcon 9 стартавала с космическим аппаратом NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) на борту со стартового комплекса 39A, четверг, 9 декабря 2021 года, в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде. Credits: NASA    

 

Рентгеновские лучи генерируются в космосе множеством различных источников, например,  при столкновении объектов, магнитными полями, высокими температурами или взрывами. Эти лучи несут уникальные сигнатуры, которые могут помочь определить их происхождение, но земная атмосфера не позволяет им достичь поверхности планеты. По этой причине ученые отправляют в космос рентгеновские телескопы, чтобы разобраться в природе нашей Вселенной и лучше понять происхождение объектов в ней.

С помощью рентгеновских телескопов в недавнем прошлом измеряли яркость и цветовой спектр небесных тел. Однако, изучая поляризацию лучей, испускаемых этими телами, ученые могут также получить информацию о том, через что прошли эти лучи на своем пути, сообщает CNN.


Высокочувствительные поляризационные детекторы были изготовлены в Италии и предназначены для работы с телескопами для получения изображений небесных тел, таких как черные дыры и нейтронные звезды.

В сообщении CNN говорится, что используя поляризационные данные, полученные с помощью подобных изображений, ученые смогут лучше понять космические объекты, их окружение и то, как они производят рентгеновское излучение. IXPE поможет ученым получить больше информации о тех областях космоса, которые мы почти не знаем, в том числе о том, почему чёрные дыры вращаются или поглощают космическую материю, сообщает портал Engadget.

SpaceX Falcon 9 запускает IXPE для нужд NASA

Запуск карабля занял примерно минуту, и в NASA подтвердили, что IXPE успешно отделился от ракеты SpaceX. Тем временем первая ступень ракеты Falcon 9 совершила возвращение в атмосферу и приземлились на беспилотную автономную посадочную платформу Just Read The Instructions,  у побережья Флориды, о чем компания SpaceX сообщила в своем твиттере.

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