Британская научно-исследовательская компания ATI представила концепцию авиалайнера, работающего на водороде и обладающего такими же техническими характеристиками, что и классический пассажирский самолет

Британская научно-исследовательская компания Aerospace Technology Institute (ATI), финансируемая правительством Великобритании, представила новую концепцию авиалайнера на жидком водороде под названием FlyZero.

Концепт FlyZero. Aerospace Technology Institute реклама

По словам разработчиков этот 279-местный самолет будет обладать теми же эксплуатационными характеристиками, что и классический среднеразмерный авиалайнер, но при этом не будет загрязнять атмосферу выбросами углекислого газа. Планируется, что дальность полета FlyZero составит 9700 км.

Будущее аэрокосмической и авиационной промышленности

Авиалайнер FlyZero - один из целого ряда летательных аппаратов, разрабатываемых в рамках программы FlyZero. Предполагается, что в данном концепте водород будет храниться в криогенных топливных баках, при температуре минус 250°C по Цельсию (минус 418° по Фаренгейту). Два бака с криогенным топливом будут размещены в задней части самолета, а два меньшего размера будут расположены в его носовой части. Размах крыльев самолета составит 54 метра и на каждом из них будет установлен турбовентиляторный двигатель.

"Данные проекты смогут определить будущее аэрокосмической и авиационной промышленности", - сказал министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг в выступлении ATI. "В сотрудничестве с индустрией мы демонстрируем, что безуглеродные авиаперелеты возможны, причем водород является лидером в замене традиционного ископаемого топлива".





В своем заявлении ATI утверждает, что "высокоэффективные самолеты на водородном топливе" будут "иметь более высокие экономические показатели по сравнению с обычными самолетами, начиная с середины 2030-х годов". С момента своего основания в 2013 году ATI получила финансирование в размере 1,95 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд долларов). Концептуальная программа FlyZero, получившая 15 миллионов фунтов стерлингов из этих средств, дает надежду на то, что пассажиры смогут летать с той же скоростью и комфортом, которые сегодня обеспечивают классические авиалайнеры.

Сокращение выбросов углекислого газа в авиационной промышленности

Водородная энергетика рассматривается как основная технология, позволяющая сократить выбросы от авиационной промышленности, на долю которой сегодня приходится около 2 процентов мировых эмиссий. В качестве альтернативы рассматриваются новые виды топлива для обычных самолетов, а также самолеты с электрическими двигателями. В последнем случае современные технологии производства аккумуляторных батарей пока недостаточно совершенны, чтобы позволить электрическим самолетам летать в течение длительного времени. Так например, экспериментальный электрический легкомоторный самолет NASA Maxwell X-57 может летать только в течение 40 минут на одном заряде, и имеет дальность полета всего 160 километров.

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Чтобы водородные самолеты стали реальностью, в ближайшие годы предстоит проделать огромную работу по созданию необходимой инфраструктуры для дозаправки в аэропортах. Но поскольку такие компании, как авиационный гигант Airbus, бразильская Embraer и британская ZeroAvia уже продемонстрировали концепты собственных самолетов на водородном топливе, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2035 году, в ближайшее время мы, вероятно, увидим большой сдвиг в этом направлении.