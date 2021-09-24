Игра стала доступна на мобильных устройствах спустя несколько месяцев после запуска на Nintendo

Pokémon Unite теперь доступна для скачивания и и готова к запуску на Android и iOS. Это та же самая бесплатная MOBA с теми же картами и монстрами, которая вышла на Nintendo Switch в июле, но команда Pokémon Unite недавно выпустила новое обновление в рамках подготовки к дебюту на мобильных устройствах.

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В публикации на официальном сайте игры продюсер Масааки Хошино подробно рассказал о новых возможностях, начиная с полной кроссплатформенной поддержки и возможности привязки учетных записей на мобильных устройствах и Nintendo Switch:

Вот фрагмент его выступления:

"С момента выхода Pokémon UNITE на Nintendo Switch™ команда с удовольствием читает все, что происходит с нашими игроками во время их приключений на острове Эос. Темы, подробности, стратегии - мы узнали так много нового о нашей игре, слушая разговоры наших игроков. Каждый отзыв был ценен для нас, будь то конструктивная критика или комплименты. Мы гордимся тем, что создали опыт, который вызвал столько энтузиазма, особенно сейчас, когда мы приглашаем новую аудиторию в мир UNITE с завтрашним запуском игры в мобильном сегменте."

В игре также появились отряды Unite Squads, которые позволяют тренерам объединяться с товарищами по отряду. Как сообщает The Pokémon Company, с помощью этой функции тренеры могут создавать свои собственные отряды или искать уже существующие. Команды смогут использовать "метки" для описания своей деятельности, чтобы люди с одинаковыми интересами могли их найти. Обновление включает в себя второй боевой пропуск с новыми уникальными коллекционными предметами, новые игровые события, новые элементы в инвентаре и поддержку большего количества языков.



Хошино также упомянул в сообщении, что в настоящее время команда разрабатывает новый режим, призванный "уравнять шансы всех тренеров, независимо от класса удерживаемых ими предметов". Хотя Хошино подробно не рассказал о новом режиме, что он может дать людям, которые не тратят много денег (если вообще тратят) на покупку предметов в игре, больше шансов на победу над другими.