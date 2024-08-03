По прогнозам американской разведки, Иран и его так называемые "прокси", включая ливанское движение "Хезболла", в ближайшие часы или дни начнут массированную воздушную атаку на Израиль.

Эсминцы с управляемым ракетным оружием USS Jason Dunham (DDG 109) и USS Farragut (DDG 99) следуют рядом с авианосцем класса "Нимиц" USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69). Архивное фото. Photo : Julia Casper, Defense Imagery Management Operations Center

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В пятницу на фоне опасений ответного удара Ирана по Израилю министр обороны США Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток "дополнительные" самолеты и корабли. Посольство США в Иерусалиме выпустило объявление для американских граждан о рисках пребывания на территории Израиля.

"Министр обороны Остин приказал направить дополнительные крейсеры и эсминцы с системами ПРО в зоны ответственности Европейского и Центрального военного командования США", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрины Сингх. "Министерство также предпринимает шаги по повышению готовности к развертыванию дополнительной системы противоракетной обороны наземного базирования".

Кроме того, Остин приказал авианосной ударной группе "Авраам Линкольн" заменить авианосную ударную группу "Теодор Рузвельт", развернутую ранее в зоне ответственности Центрального командования ВС США. Пентагон также направит в регион дополнительные истребители для усиления своей воздушной поддержки. Под предлогом "усиления" "оборонительного потенциала воздушной поддержки" Остин распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью боевых самолетов.

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Эта новость появилась после того, как посольство США в Иерусалиме на фоне нарушения Израилем территориального суверенитета Ирана и Ливана выпустило предупреждение, призывающее американских граждан быть осторожными в связи с возможными внезапными воздушными атаками ввиду "роста напряженности в регионе".

"В связи с ростом напряженности в регионе посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме постоянно и внимательно следит за ситуацией в сфере безопасности", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в пятницу. "Посольство США напоминает американским гражданам о необходимости соблюдать осторожность и проявлять повышенную бдительность, поскольку инциденты в сфере безопасности, включая минометные и ракетные обстрелы, а также вторжения беспилотных летательных аппаратов (UAS), часто совершаются без какого-либо предупреждения". В рекомендациях добавляется, что обстановка в Израиле остается крайне сложной и может быстро меняться.

По прогнозам разведсообщества США, Иран и его так называемые "прокси", включая ливанское движение "Хезболла", в ближайшие дни начнут широкомасштабную скоординированную атаку на Израиль из-за убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этой недели.

Ранее израильские военные нанесли удар по жилому комплексу в Ливане, убив командира "Хезболлы" Фуада Шукра, а за неделю до этого атаковали гражданские объекты в Йемене. Предполагается, что Иран может нанести ответный удар в ближайшие часы, после того как в среду "Хезболла" атаковала военные объекты на севере Израиля, где десятки тысяч израильтян остаются на положении вынужденных переселенцев.

Хуситы призвали "жестоко отомстить" Израилю за убийство лидеров ХАМАС и "Хезболлы"

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Силы, противостоящие Израилю, должны дать "жесткий" военный ответ на убийства своих лидеров в Ливане и Иране, заявил в четверг Абдул Малик аль-Хути, лидер йеменского движения "Ансар Аллах", также известный как "хуситы". США и ЕС пытаются оказать политическое и дипломатическое давление на Иран, чтобы его ответ Израилю был "символическим", то есть таким, каким его хотят видеть израильтяне", - сказал он в интервью радиостанции Almasirah.

"Однако позиция оси сопротивления Иерусалима ясна: на серьезные преступления и серьезную эскалацию со стороны Израиля должен быть дан жесткий военный ответ. Слабость только подтолкнет его к совершению новых преступлений". Во вторник вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб командир "Хезболлы" Фуад Шукр.

Байден пообещал Нетаньяху усилить военный потенциал Израиля

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху обсудил возможность развертывания американских войск на Ближнем Востоке для поддержки Израиля, заявили в Белом доме.

Флаг США виден через прореху в национальном флаге Израиля. Они развеваются на ветру на конной ферме недалеко от южного израильского города Сдерот, пятница, 20 ноября 2020 г. (AP Photo / Oded Balilty)

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"Президент Байден сегодня беседовал с премьер-министром Израиля Нетаньяху", - говорится в пресс-релизе Белого дома, распространенном в четверг. "Президент обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и ударных дронов, включая новое оборонительное развертывание американских ВС".

В среду ХАМАС подтвердил, что его политический лидер Исмаил Хания был убит в результате израильской атаки на его резиденцию в Тегеране после того, как он принял участие в инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. ХАМАС возложил вину за смерть Хании на Израиль и США и пообещал нанести ответный удар.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что ему нечего сказать о причинах гибели Хании и причастности к этому Израиля. Газета Jerusalem Post сообщила, что израильское правительство приказало своим министрам не комментировать убийство главы политбюро ХАМАС.

Америка "потеряет все", если продолжит поддерживать израильскую агрессию – аналитик

Израиль терпит поражение "на всех фронтах", утверждает один из экспертов, и предупреждает, что Соединенные Штаты потерпят поражение вместе с ним, если продолжат поддерживать сионистский "этно-националистический" проект.

“В то время как Соединенные Штаты в очередной раз пытаются выступить в роли мирового арбитра демократии и прав человека в другой суверенной стране - на сей раз в Венесуэле, - их ближайший союзник на Ближнем Востоке убил двух мировых лидеров на чужой территории, а высшие политические деятели Израиля заявляют о своем праве насиловать и пытать военнопленных”.

"Соединенные Штаты показали всему миру, что они являются варварами и несут геноцид", - заявил на этой неделе профессор Тегеранского университета Сейед Мохаммад Маранди, обращая внимание на то с каким упорством Вашингтон защищает Израиль, пока Тель-Авив раздувает опасную эскалацию военных действий в регионе. "Соединенные Штаты разрушают сами себя. Это выбор, который они сделали".

В пятницу Маранди в эфире программы радио Sputnik "Обратная история" рассказал ведущей Рэйчел Бевинс о стремительно ухудшающемся политическом и дипломатическом положении Израиля и последствиях этих событий для глобального статуса США.

"Я ожидал эскалации", - сказал Маранди в связи с атаками Тель-Авива на палестинского лидера Исмаила Ханию в Иране и командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Ливане. "Последние пару недель я придерживаюсь мнения, что Израиль не может продолжать войну в текущем виде, и они не хотят прекращения огня. Поэтому единственное, что остается, — это эскалация". "Атака на Бейрут, где они разбомбили жилой комплекс, и убийство в Тегеране, а также бомбардировка гражданских объектов в Йемене в Ходейде - все это было сделано для того, чтобы эскалировать ситуацию. И вот теперь это произошло. Они этого добились".

"Я совершенно ясно вижу, что Израиль уже проиграл войну, проиграл на границе с Ливаном, проиграл в Газе и проиграл в Красном море, где американцы сражались на их стороне. Но безрезультатно", - добавил эксперт. "Они проиграли на всех фронтах".

"Комментаторы в Израиле все чаще говорят о провале заявленных премьер-министром Биньямином Нетаньяху целей в секторе Газа - а ведь прошло уже десять месяцев после того, как он поклялся "уничтожить" ХАМАС". Прошел почти год, а израильские вооруженные силы все еще пытаются локализовать эту группировку в военном и политическом смысле. Однако опросы показывают, что большинство палестинцев поддерживают "Исламское движение сопротивления" в борьбе с израильской оккупацией.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания выступает во время встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом в Тегеране, Иран, вторник, 26 марта 2024 года. AP Photo / Вахид Салеми

"Широкомасштабная пропагандистская кампания обвиняет вооруженную группировку в антисемитской кампании против евреев, а пользователи соцсетей высмеивают попытки западных СМИ манипулировать обществом. Одновременно с этим Россия и Китай принимают у себя лидеров ХАМАС и других группировок, пытаясь примирить палестинские политические фракции и сформировать единый фронт против сионистского поселенческого колониализма", - считает иранский профессор.

"Нетаньяху действует вовсе не в интересах правящего класса Израиля", - говорит Маранди о скандальном премьер-министре, которому грозит новое судебное преследование по обвинению в коррупции, если он потеряет контроль над властью. "Он действует в своих собственных интересах, и именно поэтому он привел страну к этой эскалации. Нетаньяху делает это, чтобы сохранить свою власть, и он жертвует правительством Израиля ради себя, ради своих эгоистических интересов".

"Израиль толкают к уничтожению. Я не имею в виду, что он рухнет завтра, или на следующей неделе, или через полгода.Но после проигрыша в войне и после дискредитации во всем мире, потому что мир видит, что Израиль несет геноцид, видит, как они насилуют пленных, как они убивают детей и женщин день и ночь", - добавил он, имея в виду израильских политиков и активистов, которые оправдывают убийство и насилие над палестинскими пленными в целях "самообороны".

"Если американцы совершат глупость и вмешаются, они потеряют все в регионе. Они будут изгнаны из Ирака, их базы в Персидском заливе будут уничтожены. И те правительства, что предоставили эти базы Соединенным Штатам, тоже будут уничтожены, потому что их будут рассматривать как врагов".

Последние опросы показывают, что некоторые "именитые" союзники США теперь относятся к этой стране менее благосклонно, чем в прошлые годы. "Рейтинги США... снижаются даже среди самых близких союзников Вашингтона по НАТО", - говорится в июньском исследовании Pew Research Center и отмечается, что рейтинги благосклонности к США упали также в таких странах арабского мира, как Турция и Тунис.

“Потеря экономической мощи сопровождается падением престижа, поскольку страны по всему миру все чаще отказываются от использования доллара США в качестве де-факто мировой резервной валюты. Конец финансового господства сигнализирует о том, что американский империализм рухнет подобно британскому колониализму, которым он был вдохновлен, и по тем же причинам - он будет отправлен на свалку истории из-за собственного высокомерия и моральной испорченности", - резюмирует Маранди.