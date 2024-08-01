Несколько американских законодателей подготовили двухпартийный законопроект, который обяжет зарегистрированные в США компании раскрыть информацию о своих активах и бизнесе в Китайской Народной Республике (КНР) и оценить экономические потери, которые они понесут в случае вторжения Китая на Тайвань.

Военнослужащие 74-й армейской группы Народно-освободительной армии Китая принимают участие в боевых учениях в прибрежном районе провинции Гуандун 1 июня 2020 года. Photo: Xinhua

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Закон о прозрачности рисков в КНР, если он будет принят и введен в действие, дополнит Акт о ценных бумагах и биржах 1934 года и потребует от компаний, зарегистрированных в США, ежегодно раскрывать процентную долю общего дохода, прибыли, капиталовложений и участия в цепочках поставок на территории материкового Китая, а также “проводить анализ безопасности, связанный с их рисками”.

Закон потребует от компаний, зарегистрированных в США, разработать планы на случай внезапной потери доступа на рынок КНР, если Китай вторгнется на Тайвань - самоуправляемый остров, воссоединения с которым добивается Пекин.

Компаниям предписывается предусмотреть различные сценарии развития событий, включая сокращение двусторонней торговли между Соединенными Штатами и Китаем более чем на 80%, полное прекращение торговли товарами военного или двойного назначения, а также экстремальную ситуацию, когда Пекин конфискует все расположенные в Китае активы американских компаний, которые могут быть использованы для производства военной продукции.

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Данный законопроект был представлен 25 июля сего года председателем подкомитета Палаты представителей по национальной безопасности и международными финансовыми учреждениями Блейном Луэткемейером и председателем специального комитета по стратегическому соперничеству с Коммунистической партией Китая Джоном Муленааром.

Для того чтобы законопроект стал законом, его должна одобрить Палата представителей и Сенат, а затем подписать президент США. Представитель офиса Луэткемейера сообщил журналистам, что еще один способ продвинуть законопроект - включить его «в один пакет» с ранее предложенным спикером Палаты представителей Майком Джонсоном «Актом о военной агрессии Китая», цель которого - ограничить американские инвестиции в китайскую экономику и покарать компании КНР, оказывающие материальную поддержку России и Ирану.

В начале июля Джонсон заявил, что Конгресс намерен до конца этого года принять ряд важных законов, направленных на сдерживание Китая, который сегодня возглавляет «ось» противников, в числе которых Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла и Куба. В марте текущего года глава Индо-Тихоокеанского командования Джон Акилино выразил мнение, что вооруженные силы Китая будут готовы к вторжению на Тайвань к 2027 году.

В апреле Луэткемейер представил законопроект о военной агрессии Китая, согласно которому Совет по обеспечению финансовой стабильности (FSOC) при Министерстве финансов должен проанализировать, изучить и представить отчет о последствиях и уязвимости рынка, связанных с вторжением Китая на Тайвань. Закон о прозрачности рисков в КНР был предложен за два дня до встречи государственного секретаря Соединенных Штатов Антони Блинкена с министром иностранных дел Китая Ван И в кулуарах встречи глав МИД стран АСЕАН в Лаосе 27 июля.

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон вместе с представителями Элизой Стефаник и Кори Миллсом на пресс-конференции в зале Рэйберн в Капитолии США 07 ноября 2023 года в Вашингтоне, округ Колумбия. (Фото: Chip Somodevilla/Getty Images)

Во время встречи Блинкен выразил озабоченность по поводу поддержки Китаем специальной военной операции России на Украине и провокационных действий в отношении Тайваня. На что Ван И заверил, что именно тайваньские сепаратисты создают проблемы в Тайваньском проливе и что Китай без колебаний примет ответные меры. Он подчеркнул, что Вашингтон с самого начала российско-украинского конфликта пытается настроить Пекин против Москвы, но Китай не потерпит давления США в контексте украинского кризиса.

Китайский обозреватель из Шаньси в своей статье, опубликованной в понедельник, утверждает, что Ван И давно раскусил «уловки» Блинкена - с одной стороны, Вашингтон хотел бы расширить контакты с Пекином, но с другой - не перестанет притеснять Китай. Скорее всего, пишет обозреватель, это последний раз, когда Блинкен посетил Азию в ранге госсекретаря США. По его словам, Блинкен, вероятно, не останется на своем посту после президентских выборов в США в ноябре.

“Более широкий охват”

Закон о прозрачности рисков в КНР охватывает гораздо больше отраслей, чем исполнительный ордер, подписанный президентом Джо Байденом в августе прошлого года. Последний ограничивает и контролирует американские инвестиции в китайские компании, специализирующиеся на полупроводниках, квантовых вычислениях и искусственном интеллекте - но только в контексте национальной безопасности США. Ограничения PRC Risk Transparency Act также гораздо шире, чем в аналогичных законопроектах, внесенных другими американскими законодателями.

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В ноябре прошлого года американские сенаторы Боб Кейси и Рик Скотт представили законопроект «О раскрытии информации об инвестициях в компании государств-противников», который должен был обеспечить прозрачность инвестиций американских хедж-фондов и частных инвесткомпаний в такие «опасные» страны, как Россия и Китай.

Согласно данному закону, частные инвестфонды должны будут ежегодно раскрывать Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) информацию о любых активах, размещенных в РФ и КНР. По словам Кейси, Вашингтону очень важно знать, а не используются ли американские деньги для стимулирования экономики каких-нибудь иностранных противников, которые крадут у Америки технологические ноу-хау или рабочие места.

Еще четыре законопроекта, были представлены в марте этого года конгрессменами Викторией Спарц и Брэдом Шерманом. Все они направлены на борьбу со стратегическими, коммерческими рисками и угрозами национальной безопасности, исходящими от Китая для американской экономики и финансовых рынков.

Среди них - Закон об отчетности о китайских рисках. Данный Акт требует от компаний, зарегистрированных в США, ежегодно предоставлять информацию о степени их зависимости от Китая и о рисках, которые создает Китай (например, нарушение цепочки поставок, кража интеллектуальной собственности или национализация активов).

«Если Китай вторгнется на Тайвань, Конгресс должен иметь возможность ввести санкции, зная, что американские компании себя застраховали», - заявили Спарц и Шерман в своем официальном заявлении для прессы под заголовком «Мы очень надеемся, что это сдержит вторжение". Недавно предложенный закон о прозрачности рисков в КНР требует более подробной информации, например, о капиталовложениях американских компаний в Китай, доходах и прибыли их совместных предприятий.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен (слева) пожимает руку министру иностранных дел Китая Ван И во время их встречи в кулуарах 57-го совещания глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во Вьентьяне, Лаос, 27 июля 2024 года. Achmad Ibrahim, Pool / (Agence France-Presse, AFP)

В последние годы многие американские компании уже начали сокращать свои инвестиции в Китай. По данным Министерства торговли, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Поднебесной в 2023 году снизился на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 1,13 триллиона юаней (156 миллиардов долларов США). В первой половине этого года этот показатель упал на 29,1% в годовом исчислении до 498,9 млрд юаней. Китайские чиновники заявили, что такие колебания являются нормальным явлением, поскольку в 2013-2022 годах объем прямых иностранных инвестиций продолжал расти.

"Потери в размере 1,6 триллиона долларов США"

Не успели США оценить свои экономические убытки от потенциального китайского вторжения на Тайвань, как Пекин уже выполнил соответствующие расчеты и предупредил о последствиях разрыва отношений США и Китая. «Статистика показывает, что прекращение нормальных торговых отношений с Китаем повлечет для Соединенных Штатов экономические потери в размере 1,6 триллиона долларов», - заявил Се Фэн, посол Китая в Вашингтоне, выступая 27 июля на симпозиуме в честь 45-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и США.

Китайский дипломат подчеркнул, что благодаря развитию китайской экономики выгоду получают более 70 000 американских компаний. А их экспорт в КНР обеспечил рабочие места для 930 000 американцев. «Для наших двух стран успех — это взаимные возможности, а не вызовы. Мы должны помогать друг другу добиваться успеха, а не препятствовать этому», - подчеркнул посол. «Мы должны сделать список сотрудничества длиннее, а список негативных моментов - короче».