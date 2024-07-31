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amv212
Washington Post: Союзники Трампа разрабатывают "Манхэттенские проекты" для оборонного сектора
Союзники экс-президента Дональда Трампа готовят проект масштабного указа, который запустит серию "Манхэттенских проектов" для разработки военных технологий.

Союзники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, как утверждается, готовят "масштабный указ об искусственном интеллекте (ИИ)", который запустит серию "Манхэттенских проектов" по разработке военных технологий. Об этом сообщает Washington Post.

Иcкусственный интеллект модерирует контент.  CC0 / Midjourney AI /

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Согласно документу, полученному газетой, союзники Трампа рассматривают возможность усиления внимания к исследованиям в области искусственного интеллекта с целью расширения его применения в военном секторе и отмены правительственных ограничений на эту технологию, введенных администрацией Байдена в октябре 2023 года.

Увеличение военных инвестиций в ИИ может принести пользу технологическим компаниям, которые в настоящее время сотрудничают с Пентагоном, продолжает газета, называя, в частности, Anduril, Palantir и Scale, и добавляя, что руководство этих компаний поддерживает Трампа.

Силиконовая долина, которая когда-то была оплотом Демпартии, сейчас переживает всплеск поддержки со стороны республиканского лагеря: "значительная часть капитала и властных структур технологической индустрии" сегодня поддерживает Трампа, сообщает Axios.

 Многие американские технологические компании считают, что президентство Трампа будет более полезным для стартапов и инноваций, чем политика Байдена. Это, в том числе, связано с тем, что в октябре 2023 года Байден подписал указ об ИИ, вводящий государственный надзор за развитием этой технологии. "Чтобы максимально использовать потенциал ИИ и избежать рисков, нам необходимо управлять этой технологией", - заявил Байден перед подписанием указа.

По сообщениям американских СМИ, республиканцы планируют отменить этот приказ, утверждая, что он подавляет инновации. Консервативный аналитический центр Heritage Foundation также участвует в разработке потенциально новой политики в области ИИ в рамках проекта "2025", сообщает WaPo. Проект 2025" предусматривает активизацию научных исследований в области ИИ на территории США и ограничение доступа Китая к этой технологии. Несмотря на то, что администрация Байдена и некоторые американские эксперты связывают Трампа с программой аналитического центра, сам экс-президент публично отказался от участия в проекте. Несмотря на то, что администрация Байдена и некоторые западные эксперты связывают Трампа с программой аналитического центра, сам экс-президент публично открестился от этого проекта.

Очевидное внимание команды Трампа к искусственному интеллекту и сотрудничество с гигантами Кремниевой долины знаменуют собой изменение подхода кандидата от Республиканской партии к большим технологиям. Американская пресса отмечает, что в последние недели экс-президент все чаще общается с представителями технологических держав. В частности, он выступил на подкасте "All-In Podcast", который ведут известные технологические инвесторы, а затем посетил мероприятие по сбору средств, организованное бывшим руководителем PayPal Дэвидом Саксом, который, как сообщается, планирует выступить от имени Трампа на съезде в Милуоки. На этом фоне журнал Forbes назвал старшего советника по вопросам политики американского оборонного подрядчика Palantir Technologies Джейкоба Хелберга "шептуном Трампа по вопросам искусственного интеллекта".

После попытки покушения многие известные технологические деятели поддержали Трампа и одобрили его кандидатуру на пост президента. Генеральный директор Tesla и владелец соцсети X Илон Маск написал в своем микроблоге: "Я полностью поддерживаю Президента Трампа и желаю ему скорейшего выздоровления".

Примечательно, что ранее Маск выражал беспокойство по поводу стремительного развития искусственного интеллекта: "Возможно, ни у кого из нас не будет работы. Если вы хотите заниматься чем-то вроде хобби, вы можете это делать. Но в остальном искусственный интеллект и роботы будут предоставлять любые товары и услуги, которые вы захотите", - отметил он в мае.

Комментируя выводы WaPo о пристальном внимании республиканцев к искусственному интеллекту, представители кампании Трампа подчеркнули, что любые политические заявления следует считать официальными только в том случае, если они исходят непосредственно от самого Трампа или уполномоченного представителя его избирательного штаба.

#трамп #washington post #манхэттенские проекты
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