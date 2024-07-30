Беспилотник RQ-180 компании Northrop Grumman может стать одним из центральных элементов новой стратегии ISR, направленной на использование космических технологий с целью противодействия Китаю и усиления союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Западные эксперты считают, что секретный беспилотник RQ-180 может стать "решающим элементом" будущих разведывательных операций США. Image: Northrup Grumman

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Пентагон сигнализирует о потенциальном стратегическом повороте от традиционных систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) к более современным платформам, использующим новые технологии - средства космического базирования и стелс-беспилотники.

В этом месяце издание The War Zone сообщило, что во время круглого стола в преддверии международного авиасалона в Фарнборо (Великобритания) министр ВВС США Фрэнк Кендалл намекнул на появление новой платформы ISR.

В ходе дискуссии, поводом для которой послужил вопрос военного журналиста Криса Покока о том, что будет с американской разведкой после снятия с вооружения самолетов U-2 Dragon Lady и RQ-4 Global Hawk, Кендалл назвал будущее ISR «комбинацией вещей», включающей потенциал космического базирования и новые системы, подобные командно-контрольному узлу E-7.

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В отчете War Zone говорится, что, несмотря на ограниченность данных, стелс-беспилотник RQ-180 компании Northrop Grumman, созданный для полетов в спорном воздушном пространстве и известный также под названием «Белая летучая мышь», вероятно, станет ключевым элементом новой высокотехнологичной стратегии.

В статье отмечается, что несмотря на сопротивление со стороны Конгресса, ВВС США планируют снять с вооружения U-2, эксплуатируемые с 1950-х годов, и беспилотники RQ-4, впервые представленные в 2001 году, к 2026 и концу 2027 года соответственно. “Эти инициативы отражают стратегический поворот США в сторону более живучих и современных систем ISR перед лицом растущих угроз со стороны противовоздушной обороны противников, в первую очередь России и Китая”.

По мнению авторов ресурса, новый подход к ISR, скорее всего, будет основан на распределенных концепциях и передовых вычислениях для сбора и приоритезации критически важных данных для использования в режиме, близком к реальному времени. «Если RQ-180 получит государственное финансирование, то он со временем сможет выполнять множество различных задач, включая электронные атаки и обмен данными, и таким образом обеспечит отказ от устаревших платформ, считающихся слишком уязвимыми для современных боевых действий», - говорится в публикации.

Недавние потери американских дронов в Йемене обнажили ограниченность устаревших беспилотных систем, подобных MQ-9, конструкция и базовые технологии которых были разработаны еще в 90-х годах прошлого века. Возможно, именно эти неудачи заставили США пересмотреть свои принципы разработки и применения военных беспилотных летательных аппаратов.

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В июне 2024 мы сообщали, что в результате ударов ПВО йеменских хуситов, американцы потеряли несколько дорогостоящих разведывательно-ударных MQ-9 Reaper. Хотя MQ-9 относится к «расходным материалам», его ценник в 30 миллионов долларов за экземпляр заставляет усомниться в адекватности американской стратегии по использованию беспилотных систем в условиях современного военного конфликта. Кроме того, эксперты считают, что MQ-9 «слишком дорог и слишком медленно создается», чтобы продолжать его применение в зоне действия ракет класса «земля-воздух».

MQ-9 был разработан в эпоху, когда американцы считали господство в воздухе само собой разумеющимся. Он был создан для того, чтобы нести ограниченную полезную нагрузку и при этом максимально долго находиться в небе. Однако MQ-9 обладает довольно слабой маневренностью, что делает его уязвимым в условиях интенсивных боевых действий.

Старший научный сотрудник Центра безопасности, дипломатии и стратегии (CSDS) Антонио Калькара в своей статье для журнала Security Studies, опубликованной в декабре 2022 года, пишет, что современные беспилотники, такие как MQ-9, имеют гораздо большее поперечное сечение радара (RCS), чем принято считать, что сводит на нет его кажущееся преимущество - малые габариты..

Калкара утверждает, что современные системы противовоздушной и противоракетной защиты способны легко нейтрализовать подобные дроны путем корректировки радиолокатора и применения тактики подъема РЛС. Он и добавляет, что полет на малой высоте, хотя и уменьшает дальность обнаружения, представляет опасность и может быть компенсирован бортовыми радарами.

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Филиппинская ракетная база BrahMos бросает перчатку флоту НОАК в Южно-Китайском море. Поставленные Индией ракеты могут изменить стратегический баланс с Китаем в Южно-Китайском море, однако из-за отсутствия военного опыта их сдерживающий эффект будет ограничен, считают эксперты. (ВС Филлипин строят базу для развертывания поставляемых Индией ракет BrahMos. Image: X Screengrab)

Автор считает, что возможность получения беспилотниками нового поколения наступательного преимущества зависит от дальнейшего развития беспилотных технологий и средств противовоздушной обороны. Вместе с тем Калкара предупреждает, что технологический прогресс в области ПВО ( более совершенные радиолокаторы, большие данные, машинное обучение) будет и дальше создавать препятствия для беспилотных платформ.

Исходя из этих соображений, эксперт опровергает предположение о том, что беспилотники всегда смогут преодолеть систему обороны противника, и акцентирует внимание на развивающемся характере военных технологий, призывая к сбалансированному использованию наступательных и оборонительных инноваций. Он также считает, что более скрытные и защищенные беспилотники, такие как RQ-180, могли бы помочь США укрепить разведывательные возможности своих союзников в АТР, например Филиппин, поддержать дипломатические и военные усилия последних, оградив Вашингтон от необходимости прямого вмешательства в соответствии с договором о взаимной обороне.

Хотя, после серии серьезных морских столкновений, продемонстрировавших, что Пекин не остановится перед репутационными издержками «активности НОАК», жизнеспособность филиппинской стратегии «напористой прозрачности» в отношении Китая оказалась под вопросом, американская поддержка ISR может сыграть ключевую роль в диверсификации дипломатических усилий Манилы в Южно-Китайском море, считает обозреватель Asia Times Габриэль Онрада.

По мере того, пишет Онрада, как США и Филиппины завершают работу над пактом об обмене разведданными в рамках «Договора о всеобщей безопасности военной информации (GSOMIA), потенциал, предоставляемый передовыми средствами ISR, такими как RQ-180, может оказаться решающим в плане полезности и успеха такого сотрудничества.

Пентагон также мог бы использовать передовые дроны, такие как RQ-180, для усиления ограниченных ISR-возможностей Манилы. Такой подход усилил бы недостаточные военные позиции Филиппин в Южно-Китайском море и превратил бы их в более "жизнеспособный" оборонительный плацдарм для США в Первой островной цепи.

В конце прошлого месяца, издание Asia Times писало, что, не располагая средствами разведки, наблюдения и рекогносцировки большой дальности, Филиппины не смогут задействовать весь потенциал ракет BrahMos; они будут ограничены дальностью действия имеющихся у них средств ISR, измеряемой всего лишь десятками километров. К тому же, у Манилы нет загоризонтных радиолокационных станций (ЗГРЛС).

Вместо специализированных платформ контроля воздушного пространства и раннего предупреждения о нападениях (AEW&C) Филиппины располагают разношерстным флотом самолетов Beechcraft King Air C-90, BN-2A Islander и Cessna 208, которые едва ли подходят для выполнения подобных задач. Кроме того, на вооружении Филиппин имеется ограниченное количество беспилотников Hermes и ScanEagle, которые медлительны и уязвимы для современных систем противовоздушной обороны Китая.

Учитывая эти факторы, США могли бы использовать современные беспилотники для улучшения возможностей Филиппин в области ISR, о чем свидетельствует развертывание беспилотника MQ-9A Reaper во время учений по потоплению корабля-мишени (SINKEX) в мае этого года. В ходе этих учений при поддержке американского дрона MQ-9A филиппинский фрегат BRP Jose Rizal потопил списанный нефтяной танкер китайского производства.

Впрочем, MQ-9 скорее всего не справится с современными средствами ПВО Китая, поскольку ранее он не смог противостоять даже элементарным системам противовоздушной обороны, когда был задействован против повстанцев Ансар Аллах в Йемене. Онрада отмечает, что внедрение Пентагоном передовых беспилотников, таких как RQ-180, может спровоцировать более масштабную гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой, дорогостоящие высокотехнологичные американские дроны будут противостоять дешевым серийным БПЛА Китая.

Ранее в этом месяце газета South China Morning Post (SCMP) опубликовала статью в которой сообщила, что США и Китай, вдохновленные передовыми беспилотными системами, использованными в конфликтах на Украине и в секторе Газа, активно инвестируют в разработку БПЛА и ИИ с целью укрепления своего стратегического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Художественная иллюстрация десантного корабля ВМС НОАК Type 076, представляющего собой комбинированную платформу для размещения беспилотников и вертолетов. Photo: Handout

За последние два года Китай заметно форсировал разработку беспилотных платформ, создавая более быстрые, умные и адаптируемые дроны для своего флота, армии и ВВС, что привлекло внимание военных экспертов по всему миру. В отчете говорится о разработке Китаем, первого в своем роде специализированного десантного корабля Type 076, способного принимать на борт "истребители, штурмовые дроны и другие летательные аппараты".

Малкольм Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики, считает, что если крупные авианосцы типа «Фуцзянь» ориентированы на завоевание превосходства в воздухе, то Type 076 скорее сосредоточится на беспилотных операциях. По словам Дэвиса, строительство корабля Type 076 показывает, что Китай «четко осознает важность автономных систем для поддержки комбинированных операций».

Авторы публикации отмечают, что разработанная Китаем стратегия по созданию дронов с акцентом на массовое производство и низкую стоимость единицы продукции может оказать значительное влияние на ход будущих операций и действия авианосных ударных групп в Тихом океане.