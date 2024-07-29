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amv212
Биткоин имеет все шансы стать новым золотым стандартом — миллиардер Миллер
Биткоин может стать мировой резервной валютой — миллиардер и основатель Miller Value Funds Билл Миллер.

Опыт последних лет показывает, что интерес к биткоину рос больше, когда правительства пытались контролировать главную криптовалюту. Биткоин может стать инструментом для создания единого эталона стоимости для всех государств, заявил основатель и инвестор Miller Value Funds Билл Миллер в интервью РИА Новости.

Биткойну пророчат статус мировой резервной валюты. На фото сувенирная монета с эмблемой биткоина на стодолларовой купюре. РИА Новости / Владимир Астапкович

Будущее криптовалюты: Биткоин может стать новым золотым стандартом

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«Если вы посмотрите на историю, то увидите, что правительства пытаются контролировать людей и блокировать такие вещи, как биткоин. Это не сработало. На самом деле интерес к биткоину рос, когда правительства пытались это сделать», - поделился Миллер в кулуарах ежегодной конференции Bitcoin 2024, которая проходила в Нэшвилле с 25 по 27 июля.

Миллер отметил, что биткоин является отличным инструментом для достижения более тесного сотрудничества по всему миру, а также эффективной единицы измерения. «Я думаю, что это отличный инструмент в качестве универсального стандарта стоимости, который позволит сохранить честность всех видов национальных государств», - сказал Миллер.

Инвестор отметил, что, по его мнению, биткоин в конечном итоге обгонит фиатную валюту и станет основной мировой резервной валютой. «Я думаю, что в конечном итоге он [биткоин] победит фиатную валюту. Я думаю, что он станет главной резервной валютой в мире», - сообщил Миллер. Миллер добавил, что места хватит обеим валютам, но в конечном итоге биткоин будет цениться гораздо больше.

В субботу утром на конференции Bitcoin Conference выступил бывший президент США Дональд Трамп. За день до этого Миллер отметил, что участники мероприятия с нетерпением ждут выступления Трампа в надежде, что он окажется на «правильной стороне» и поддержит развитие технологии блокчейн. В пятницу утром в преддверии выступления Трампа цена биткоина подскочила почти до 69 000 долларов.

Казначейство США должно покупать и удерживать биткоин в качестве стратегического актива - Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший поддержал предложение экс-президента Дональда Трампа хранить часть американских резервов в биткоине и выразил надежду, что интерес Трампа к этой валюте не ограничится "политическими рамками".

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что в случае своего избрания превратит все хранящиеся в США биткоины в стратегический актив.

Популярность криптовалют по странам мира. На фоне роста популярности криптовалют, биткоин достигнет в 2024 году новых максимумов. На диаграмме отображены данные об уровне владения криптовалютами в разных странах.

«Я намерен в первый же день своего президентства подписать указ, предписывающий Департаменту юстиции и федеральным маршалам США передать порядка 200 тысяч биткоинов, принадлежащих американскому правительству, в Казначейство США... в качестве стратегического актива», - заявил Кеннеди, выступая в пятницу на главной сцене конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле.

Кеннеди добавил, что своим вторым указом он обяжет «американское казначейство покупать ежедневно 550 биткоинов до тех пор, пока в резервах Соединенных Штатов не окажется как минимум 4 миллиона биткоинов».

Он поддержал предложение экс-президента Дональда Трампа хранить часть резервов США в биткоинах и выразил надежду, что интерес Трампа к этой валюте выйдет не ограничиваться политическими рамками.

Трамп заручился поддержкой американского криптосообщества, но ему следует быть более последовательным - криптовалютный аналитик Ринес

В настоящее время Дональд Трамп рассматривается американским криптосообществом как наиболее предпочтительный кандидат на пост главы государства, однако важно, чтобы за его предвыборными обещаниями последовали реальные шаги, считает американский предприниматель и криптовалютный аналитик Рич Ринес

«Это не просто. Я видел, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший недавно сообщил, что большая часть его активов находится в биткоине, что довольно круто. Мне было приятно это услышать. Если честно, я этого не ожидал. Думаю, в целом Трамп сейчас выглядит победителем», - поделился Ринес в кулуарах крупной ежегодной конференции Bitcoin Conference.

Вместе с тем, он отметил, что одних лишь заявлений от кандидатов недостаточно, и все зависит от того, какие действия последуют за ними.

«И я думаю, что сейчас самое неприятное — это то, что некоторые кандидаты переобуваются в воздухе, и вы должны понимать, насколько они останутся верными своему слову, особенно после избрания... Существует немало причин для беспокойства относительно того, что администрация Байдена также пытается изменить свою политику. Но последние четыре года она была крайне негативно настроена против криптовалют, так что все это довольно сложно — и нам еще предстоит увидеть, что произойдет на самом деле», - отметил криптовалютный аналитик.

Есть много опасений по поводу того, что нынешняя администрация пытается изменить свою позицию, но в последние четыре года она была настроена против криптовалют, так что это сложно, и нам еще предстоит увидеть, что произойдет на самом деле», - отметил криптовалютный эксперт.

Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп выступает во время предвыборного мероприятия на ферме Butler Farm Show Inc. в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года. Agence France-Presse, AFP 2023 / Rebecca Drock

Трамп сделал криптовалюты частью своей избирательной кампании. На этом фоне ряд трейдеров прогнозируют, что вскоре после его выступления стоимость биткоина может резко вырасти. Тем не менее, другие эксперты криптовалютного рынка призывают игроков не строить слишком радужных планов касательно президентства Трампа 2.0. Как минимум потому, что в 2020 году Трамп "чуть-чуть" не запретил биткоин.

#сша #биткойн #билл миллер
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