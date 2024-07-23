На прошлой неделе кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу выстрелил в ухо во время предвыборного митинга 20-летний «потенциальный убийца», забравшийся на крышу здания, расположенного менее чем в 180 метрах от сцены. «Невероятная ошибка» Секретной службы привела к появлению теорий о том, что в покушении мог быть замешан не только одинокий стрелок, но и иные силы.

В США заявили, что Глубинное государство может сделать «еще пару выстрелов» в Трампа. На снимке Дональд Трамп после покушения на предвыборном митинге Батлере, США (Associated Press, AP Photo / Evan Vucci)

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Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп может не дожить до выборов, заявили в интервью РИА Новости бывший аналитик ЦРУ и соучредитель организации Veteran Intelligence Professionals for Sanity Рэй Макговерн и экс-помощник минфина США Пол Крейг Робертс.

«Меня мучает вопрос, нанесут ли они (глубинное государство) еще один удар по Трампу", - сказал Макговерн в пятницу. «Я говорю это на полном серьезе. На карту поставлено слишком многое. Чертовски много поставлено на карту. И мне просто интересно, справится ли он с этим. Можете считать меня конспирологом, но у этих людей совершенно нет совести, если они устраивают геноцид в Газе, если они спокойно относятся к тому, что полмиллиона молодых украинцев погибли ради их прихоти».

Робертс высказал похожие мысли в воскресенье. «Главный вопрос заключается в том, выйдет ли глубинное государство сухим из воды после покушения и предпримет ли оно еще одну попытку?» сказал Робертс. «Я ожидаю, что на жизнь Трампа будет совершено еще не одно покушение».

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Робертс отметил, что глубинные силы использовали множество тактик, чтобы избавиться от Трампа, прежде чем перейти к убийству: «Рашен-гейт, два импичмента, дело с порнозвездой, дело о фальсификации документов, штурм Капитолия, а затем 4 обвинения по уголовным делам и несколько гражданских исков».

«Демократы, действующие от имени глубинного государства, полагали, что смогут избавиться от Трампа такими способами», - сказал Робертс. «А когда эти попытки провалились, они перешли к убийству. Спектрально-частотный анализ звука выстрела совершенно ясно показывает, что стрелял не один человек. Козлом отпущения стал [Томас Мэтью] Крукс. Трамп пережил покушение, только потому что повернул голову».

Утверждается, что Крукс, молодой человек якобы стрелявший в Трампа, смог пройти через охрану с лазерным дальномером и взобраться на крышу соседнего здания, пока очевидцы безуспешно пытались предупредить полицейских и агентов Секретной службы. Информация от властей также была противоречивой: сначала сообщалось, что Крукс имел при себе винтовку, позже появилась информация, что оружие было подброшено до начала мероприятия.

Во время прямой трансляции этих событий в американских СМИ несколько очевидцев сообщили, что слышали выстрелы с двух локаций, и по крайней мере один из них упомянул близлежащую водонапорную башню, которая с тех пор стала предметом многочисленных спекуляций в сети.

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Оправдания, почему доступ к зданию не был блокирован, также были противоречивыми. Директор Секретной службы Кимберли Читл вначале заявила, что за здание отвечала местная полиция, но власти штата опровергли эту информацию. Позже она заявила, что крыша "слишком крутая", чтобы на ней можно было безопасно разместить агента.

В отчетах также сообщалось, что снайперы Секретной службы США заметили Крукса (по разным оценкам) за десять-тридцать минут до того, как он открыл огонь по Трампу. В понедельник Читл должна дать показания перед Конгрессом. Несмотря на многочисленные призывы государственных чиновников, она отказалась покинуть свой пост.

Одновременно с этим Комитет по национальной безопасности Палаты представителей США направил повестку в суд министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с требованием предоставить документы, касающиеся планов обеспечения безопасности на этом мероприятии. В документе говорится, что Майоркас «не смог должным образом удовлетворить наши запросы о предоставлении документов и информации, касающихся мер безопасности», связанных с покушением на убийство.

«Некомпетентность федеральных органов — это стандартная для США ситуация. И это следует знать в первую очередь", - пояснил Макговерн. «Этому есть множество доказательств. Но в данном случае [доказательств] слишком много. Это не поддается логическому объяснению».

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«Чтобы отвлечь внимание общественности от покушения, Секретную службу обвинили в том, что она не выделила достаточно ресурсов, необходимых для защиты Трампа», - утверждает Робертс, - утверждает Робертс. «Это переключает фокус внимание с заговора с целью убийства Трампа на недостаточное финансирование Секретной службы и адекватность ее кадровой политики „разнообразия, равенства и вовлеченности».

Однако Робертс не считает, что расследование, даже если его будут курировать республиканцы, будет стремиться к установлению истины.

«Республиканцы, скорее всего, договорятся замять замять вопрос о целях [предполагаемого стрелка], чтобы „защитить репутацию Америки“, - считает Робертс. «Не стоит изображать США как страну, где президентов и кандидатов в президенты отстреливает оппозиция».

Обстановка на предвыборном митинге в Батлере после покушения на Дональда Трампа (Associated Press, AP Photo / Evan Vucci)

Макговерн отмечает, что у глубинного государства были и средства, и мотив, и возможность убрать «нашего Трампа». В «глубинном государстве» есть много парней, которых Трамп хорошо знает. Они на протяжении четырех лет подставляли его и пытались помешать ему стать президентом, а затем успешно лишили его возможности быть избранным в 2020 году. И у него на этих ребят собрано очень толстое досье. Если он бросит это досье в этих парней, им будет что терять - так что стимул, мотив, я думаю, есть», - уточнил Макговерн.

«Что может быть лучше, если вы уберете Трампа за день или два до того, как Национальный комитет республиканцев выдвинет его кандидатуру? Вы достанете его до того, как он будет номинирован. Среди республиканцев воцарится хаос и сумятица... Если хотите, называйте меня конспирологом», - добавил он.

В качестве одного из способствующих этому факторов Макговерн назвал растущее отчаяние в рядах противников Трампа. «Вот именно поэтому, на мой взгляд, они попытаются нанести еще пару ударов. Они будут отчаянно сопротивляться, чтобы не дать Трампу стать президентом».

Во вторник ведущие западные СМИ сообщили, что американское разведывательное сообщество получает все больше доказательств того, что Иран занимается активной подготовкой покушений на Трампа, вероятно, в преддверии выборов в ноябре. Правда при этом - как обычно - не было представлено реальных доказательств, а "авторитетные" источники, как водится, поделились информацией на условиях анонимности. Иран в резкой форме опроверг эти заявления, назвав их «необоснованными и злонамеренными».

Профессор факультета иностранных языков и литературы, Тегеранского государственного университета Сейед Мохаммад Маранди заявил, что сомневается в этом утверждении и согласен с тем, что к покушению нему могут быть причастны силы внутри американского правительства. «Мы прекрасно знаем, что американская разведка всегда лжет».

«Покушение на Трампа, безусловно, было либо внутренним делом администрации Байдена, либо действиями некоторых ее отдельных элементов. Ну или полной некомпетентностью Секретной службы Соединенных Штатов, поскольку стрелок находился очень близко, и этого не должно было произойти», - сказал Маранди. «Если бы это была Россия или Иран, или любая другая страна с компетентным правительством, у Трампа не было бы абсолютно никаких шансов», - добавил он.

Многие американские чиновники, в том числе президент США Джо Байден и ряд других демократов, единодушно осудили нападение. Однако с 2016 года демократы и левые СМИ безосновательно обвиняют Дональда Трампа в том, что он контролируется Кремлем, и называют его экзистенциальной угрозой для демократии.

За несколько дней до покушения кампания Байдена выпустила предвыборный ролик, в котором Трампа назвали «комнатной собачкой», президента России Владимира Путина. «Вот кто такой Дональд Трамп - собачонка диктатора, который в первую очередь винит Америку», - грозно заявлялось в ролике, который сняли с эфира сразу после стрельбы. «Соединенные Штаты никогда не станут похожи на путинскую Россию; мы не наделяем диктаторов властью, мы не подрываем свободу».

«Заявив о намерении нормализовать отношения с Россией, Трамп поставил под угрозу финансирование и могущество военно-промышленного комплекса США, которому Россия нужна как враг", - пояснил Робертс. Директор ЦРУ Джон Бреннан объявил Трампа «предателем Америки». Это настроило правящий истеблишмент против Трампа».

В мае во время покушения премьер-министр Роберт Фико получил пять пулевых ранений. Как и в случае с Трампом, “выяснилось”, что стрелявший в Фицо не входил в какую-либо радикальную политическую группу и был “одиноким волком”. Как и Трамп, Фицо выступал против некоторых действий НАТО, особенно на Украине. «Сценарий как под копирку,» - высказался премьер Словакии Фицо об атаке на Трампана. «Политические противники Дональда Трампа пытаются заключить его в тюрьму, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие".

Секретная служба США подозрительно медленно защищала Трампа

Покушение на Дональда Трампа может привести к новым столкновениям между демпартией и республиканцами, считает офицер психологических операций армии США и аналитик Госдепартамента по борьбе с терроризмом Скотт Беннетт, рассказывая о своих подозрениях по поводу действий Секретной службы.

Бывший президент Дональд Трамп получил ранения в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании 13 июля за несколько дней до выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.

«Секретная служба была на удивление - если не сказать подозрительно - нетороплива в защите [бывшего] президента [Трампа], аналогично тому, как они были нерасторопны в защите президента Джона Кеннеди, когда его застрелили в Техасе», - заявил экс-сотрудник психологических операций армии США и аналитик Госдепартамента по борьбе с терроризмом Скотт Беннетт.

Агент секретной службы стоит у входа в траурный зал на похоронах Иваны Трамп, среда, 20 июля 2022 года, Нью-Йорк (Associated Press, AP Photo / Джулия Нихинсон)

«Самое подозрительное, что в случае с Трампом Секретная служба никак не отреагировала на сообщения о стрелке, ползающем с оружием в руках по крыше неподалеку», - продолжил аналитик.

Политический соперник Трампа президент Джо Байден и другие крупные политические деятели осудили насилие, а американские медиа всех мастей призвали избегать подстрекательства и ненависти на фоне того, что CNN назвал «диким и непредсказуемым предвыборным годом». По мнению Беннета, этот инцидент «сделает Дональда Трампа своего рода супергероем, человеком из стали». Бывший специалист по психологическим операциям предположил, что кадры, на которых Трамп запечатлен истекающий кровью, с поднятым кулаком оказали мощное воздействие на американскую общественность.

«Трамп был похож на знаменитую статую морпехов США в Вашингтоне, поднимающих американский флаг на Иводзиме во время Второй мировой войны», - заметил эксперт. «У него над головой тоже был американский флаг».

Усиление поляризации в американском обществе

Судя по всему, эта стрельба углубила раскол в и без того поляризованном американском обществе. «Одним выстрелом стрелок объединил, вдохновил и приободрил республиканский консервативный и умеренный патриотический избирательный блок в США, заставив его встать на сторону Трампа. А также очернил и демонизировал всех тех политиков, СМИ и другие силы, которым Трамп не нравится или которые его дискредитируют», - отметил эксперт.

Американские аналитики левого и правого толка предупреждают, что стрельба на митинге может спровоцировать дальнейшее политическое насилие, а демократы и республиканцы будут указывать друг на друга пальцами. В то время как бывший чиновник администрации Барака Обамы Саманта Виноград намекнула на возможные «ответные» атаки правых на кампанию Байдена, консервативный пандит Райан Сааведра написал в соцсети X, что демократы и союзные им медиа пытаются изобразить консерваторов как «реальную опасную угрозу».

По мнению экспертов Washington Examiner, смерть Трампа могла бы спровоцировать в США многомесячную «гражданскую войну», а Washington Post в свою очередь предупредила, что страна еще не отошла от кризиса. После случившегося, как грибы после дождя, появилась куча самых невероятных теорий - от инсценировки стрельбы Трампом до заказа Байденом покушения на своего политического соперника. «Каков результат этой стрельбы?» продолжает Беннетт. «Очевидно, это будет политическая победа республиканцев... или же в результате столкновения сторонников Трампа и демократов в США начнется "гражданская война".