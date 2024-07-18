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Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием

Как наблюдая за действиями ВС РФ на Украине, Китай может помочь себе в будущих сражениях с агрессией Запада
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Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США выразил обеспокоенность тем, что Москва может поделиться с Пекином информацией о "способах поражения американского оружия" с учетом боевого опыта, полученного российскими военными в ходе специальной военной операции на Украине.

Как наблюдая за действиями ВС РФ на Украине, Китай может помочь себе в будущих сражениях с агрессией Запада (Анадолу)

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…На самом деле реальные возможности для укрепления сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами гораздо шире, считает российский военный эксперт Александр Михайлов

На этой неделе специальный комитет Палаты представителей по вопросам стратегической конкуренции между США и Компартией Китая (КПК) направил письмо советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану, в котором призвал Белый дом раскрыть сведения о том, передавала ли Москва Пекину информацию о борьбе с системами вооружений американского производства.

«Мы должны предвидеть и действовать исходя из предположения, что Россия передает в КНР информацию об уязвимостях или противодействии американским и союзническим системам вооружений», - говорится в письме комитета.

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Законодатели сослались на недавние сообщения СМИ и аналитических центров о «тревожных уровнях российской адаптации», что, по сути, сделало некоторые американские системы вооружений бесполезными на поле боя на Украине.

Опасения конгресса вполне понятны, учитывая предпринимаемые Западом попытки оказать военное давление на Пекин, используя те же виды вооружений на заднем дворе Китая, считает руководитель Бюро военно-политического анализа, журналист Александр Михайлов.

«Ни для кого не секрет, что Америка и ее союзники пытаются усилить военное давление на Китай и не допустить расширения его влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому у Китая сейчас есть прекрасная возможность изучить боевой потенциал, тактико-технические характеристики американской военной техники и те стандарты НАТО, о которых постоянно говорит альянс в своей военной поддержке Украины», - пояснил Михайлов.

На Украине у Китая есть возможность безопасно «издалека» изучить практически все аспекты неядерной или авиационной техники и тактики Североатлантического альянса. Причем Москве даже не нужно открыто передавать какую-либо информацию, как опасаются американские законодатели, считает военный эксперт.

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Китайским военным вполне достаточно «следить за сводками Минобороны РФ, изучать выпускаемые ведомством видеоматериалы, следить за работой наших военных корреспондентов", - отметил обозреватель.

«Китай, несомненно, очень внимательно следит за боевыми действиями на Украине. Для Китая это конфликт, на примере которого он может смоделировать свои возможные действия по отражению агрессии коллективного Запада. Мы прекрасно знаем, что Соединенные Штаты через инструменты своих союзников по НАТО расширяют эту группу союзников и формируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе новый военно-политический блок - AUKUS, - добавил Михайлов.

Парадный расчет Народно-освободительной армии Китая проходит по Красной площади во время военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

По словам обозревателя, этот азиатский блок по своей сути создан специально для того, чтобы противостоять Китаю, оказывать на него давление и пытаться подорвать его позиции на региональном и внутреннем уровнях - в том числе путем вмешательства в "тайваньский вопрос".

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«По большому счету, у США нет каких-то секретных боеприпасов или видов вооружений. То есть на Украине развернуто практически все неядерное оружие, которое есть в арсенале Соединенных Штатов, пожалуй, за исключением (на данный момент) наступательных ракет малой и средней дальности и, разумеется, боевых самолетов», - уточнил Михайлов.

«Кроме того, китайские военные, несомненно, следят за работой спутников Пентагона, в том числе тех, которые используются для связи и управления беспилотными летательными аппаратами и ракетами, средствами противовоздушной и противоракетной обороны и т. д.», - отметил эксперт.

«Кроме того, китайские военные, несомненно, следят за работой спутников Пентагона, в том числе тех, которые используются для связи и управления беспилотными летательными аппаратами и ракетами, средствами противовоздушной и противоракетной обороны и т. д.», - отметил эксперт.

«То есть Пекин внимательно следит за всеми этими событиями и, естественно, перенимает все те наработки, которые использует Россия", - сказал Михайлов.

В мае во время визита российского лидера в Пекин Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились об углублении военного сотрудничества России и Китая. Следует отметить, что обе страны уже десятилетиями сотрудничают в области обороны, включая:

  • поставки Россией военной техники и вооружений в Китай (особенно в 1990-е и 2000-е годы после распада СССР). Это позволило Пекину быстро укрепить свой оборонно-промышленный комплекс и не создавать некоторые технологии с нуля.
  • сотрудничество на международных и многосторонних площадках, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которую две страны совместно основали в 2001 году и которая сегодня охватывает почти всю Евразию - а это 40 процентов населения планеты и около 33 процентов мирового ВВП по ППС.
  • В последнее время в Южно-Китайском море проходят совместные тренировки и учения РФ и КНР, в том числе совместное патрулирование и боевые стрельбы российских и китайских ВМС.

И это, не говоря уже об энергетическом, промышленном и логистическом партнерстве между двумя государствами, отметил Михайлов.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии подписания совместного заявления об углублении китайско-российских отношений. / Zhao Aimin / Xinhua

Небо - не предел

Что касается будущего сотрудничества в области безопасности, то по мнению Михайлова, здесь есть определенный простор для дальнейшего развития, особенно в космосе.

«Мы совместно с китайцами разрабатываем лунную программу. Ведется совместная коллективная работа по созданию китайской и российской орбитальных группировок. Разумеется, есть сотрудничество в ядерной сфере, продолжается строительство атомных электростанций, ведутся совместные разработки в этой области - все это будет продолжаться», - подчеркнул эксперт.

В 2008 году Россия и Китай совместно представили проект договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространства (PAROS), призванного не допустить милитаризации космоса. США отвергли это предложение, назвав его «дипломатической уловкой». В Вашингтоне посчитали, что Россия и Китай таким образом получат «военное преимущество». Москва и Пекин неоднократно возвращались к этому предложению, последний раз в феврале 2024 года, в качестве отправной точки для последующих переговоров.

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