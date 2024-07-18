Кению уже несколько недель сотрясают массовые беспорядки. Местные СМИ сообщают, что в результате столкновений с полицией погибло как минимум десять человек, более сотни получили ранения. Протестующие требуют отставки президента Уильяма Руто. На этой неделе Найроби обвинил в причастности к этим событиям крупный американский фонд, связанный со спецслужбами США.

На снимке запечатлен момент детонации баллончика со слезоточивым газом во время антиправительственных протестов в Найроби 16 июля 2024 года. Протестующий жестами пытается что-то показать кенийским полицейским Во вторник полиция вышла на улицы в центре столицы Кении после призывов к новым демонстрациям против правительства президента Уильяма Руто. (Agence France-Presse, AFP 2024 / Simon Maina)

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Весь последний месяц Кения была охвачена протестами, переросшими в массовые беспорядки из-за наложенного вето на законопроект о налоговой реформе, обвинений в коррупции и полицейском насилии. В понедельник президент Уильям Руто, «ключевой» союзник США в регионе, обвинил Фонд Форда, крупнейшую американскую благотворительную организацию, в финансировании политических групп, стоящих за акциями протеста.

Вот что известно об этой организации:

Фонд, созданный в 1936 году американским промышленником Генри Фордом в ответ на введенный Франклином Рузвельтом 70-процентный налог на крупное наследство, первоначально ограничивал свою деятельность США, финансируя Больницу Генри Форда, Музей Генри Форда, Национальную образовательную телекомпанию (NET) и другие подобные проекты.

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В 1952 году фонд начал расширять свою географию, открыв офис в Нью-Дели (Индия) и предоставляя гранты неправительственным организациям и образовательным учреждениям, проводя социальные исследования и «обучение лидеров».

В США в 1960-70-е годы фонд финансировал целый ряд либеральных программ, начиная с защиты прав человека и заканчивая абортами.

Во время холодной войны фонд выполнял функции, которые американский профессор социологии Джеймс Петрас назвал «ширмой для ЦРУ», предоставляя гранты созданному американской разведкой “Конгрессу за свободу культуры” и спонсируя расположенное в Нью-Йорке русскоязычное издательство имени Чехова.

В 1980-х и 1990-х годах подобно фонду Джорджа Сороса «Открытое общество», фонд Форда нарисовался в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, якобы для "продвижения демократических ценностей и экономических реформ". Только на проекты в России было потрачено 140 млн долларов, после чего в 2015 году организация была внесена в список "нежелательных организаций".

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Фонд Форда активно действует и в развивающихся странах. Например, он предоставил стартовый капитал для программы микрокредитования Мухаммада Юнуса в Бангладеш и поддержал права ЛГБТК+ в Уганде, за что в 2019 году получил "втык" от президента Йовери Мусевени за "вмешательство" в дела страны и "финансирование деятельности, которая противоречит нашей культуре и ценностям". Видимо Кампала разозлилась не на шутку, поскольку в 2023 году парламент Уганды принял закон, по которому людям, относящим себя к ЛГБТ-сообществу, грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного, а в отдельных случаях — смертная казнь.

В Нигерии фонд подвергся нападкам со стороны правительства в 2021 году за его участие в финансировании сепаратистских движений и «попытку дестабилизировать обстановку в стране путем разжигания межнациональной розни», как выразился тогда министр информации Лаи Мохаммед. Участники антиправительственного протеста в Найроби, Кения. 16 июля 2024. (Agence France-Presse, AFP 2024 / Tony Karumba)

В ЮАР в 2017 году тогдашний президент Джейкоб Зума предъявил фонду аналогичные претензии, обвинив его в продвижении «политической повестки дня», которая «не соответствует интересам Южной Африки», в том числе посредством «финансовой поддержки оппозиционных групп и неправительственных организаций, которые неустанно работают над дестабилизацией нашего правительства».

На этой неделе президент Кении Руто потребовал от Фонда Форда «объяснить, какую выгоду они преследуют, подрывая демократию в Кении». Он заявил, что эта организация спонсирует «анархию», царящую в стране в течение последнего месяца, и пригрозил выдворить ее из страны.

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Фонд Форда отверг обвинения в причастности к беспорядкам. «Мы не финансируем и не спонсируем недавние протесты против законопроекта о бюджете», - говорится в заявлении, в котором фонд заверяет, что его гранты на гражданские и правозащитные цели распределяются «строго беспартийно».

Деятельность фонда в Кении вызывает немало вопросов на фоне широко разрекламированной майской поездки Руто в Вашингтон, в ходе которой он стал первым с 2008 года африканским лидером, удостоенным официального государственного приема, и в рамках которой он подписал с США соглашение о расширенном партнерстве в сфере безопасности.

Однако нередко внешнеполитический истеблишмент США и их союзники из числа негосударственных субъектов пытаются «омолодить» свои альянсы посредством политической линьки. Об этом свидетельствует, например серия антиправительственных протестов «арабская весна» 2011 года, которая, помимо американских противников, привела к свержению ключевых союзников США в регионе, в первую очередь Хосни Мубарака в Египте, и замене их другими игроками, придерживающимися проамериканского курса.