Европейский союз (ЕС) остается привлекательным рынком для китайских автопроизводителей даже после того, как в начале этого месяца блок ввел 17-38% таможенные пошлины на китайские электромобили (EV), заявил ведущий ученый из Гонконга.

Китайские производители электромобилей по-прежнему видят потенциал в рынках ЕС, несмотря на дополнительные пошлины в размере 17-38 процентов. Напомним, что 4 июля 2024 года Европейский союз ввел временные таможенные пошлины на китайские электромобили. Photo: Clean Techica / X Screengrab«Конкуренция на китайском рынке электромобилей довольно жесткая, поскольку местные автопроизводители периодически сбрасывают цены», - заявил в интервью Asia Times Фань Ди, доцент Гонконгского политехнического университета. «Китайским производителям электромобилей необходимо выходить на зарубежные рынки. Им необходимо найти места, где они смогут эффективно использовать свои производственные мощности и расширять производство».

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Поскольку новые тарифы ЕС значительно ниже 100% пошлин, введенных США в мае, китайские EV-производители могут сохранить свое присутствие на рынках Евросоюза. Они либо поглотят новые тарифы, либо откроют новые заводы в этом регионе, отметил Фань.

С тех пор как 4 июля ЕС ввел предварительные тарифы на китайские электромобили, Пекин инициировал антидемпинговое расследование вокруг поставок свинины из ЕС, а также форсировал проверку импорта европейского бренди.

В апреле Еврокомиссия объявила о начале расследования по подозрению в незаконном субсидировании китайских производителей подвижных составов, солнечных батарей, ветроэнергетических установок и оборудования для обеспечения безопасности. Власти Китая и автоконцерны КНР заявили о намерении решить этот вопрос путем переговоров с коллегами из ЕС. Если обе стороны не смогут достичь компромисса, временные тарифы станут постоянными в ноябре.

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По сообщению агентства Reuters, Министерство экономики Германии пытается не допустить вступления в силу новых тарифов на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полное предотвращение такой меры невозможно. Сообщается, что Испания, Франция и Италия поддержали предлагаемые ЕК тарифы.

«Китайские электромобильные компании не откажутся от европейских рынков, поскольку люди в Евросоюзе зарабатывают больше, чем в развивающихся странах», - говорит Фань. «Но в конечном итоге тарифы — это своего рода торговый барьер. Они негативно отразятся на отношениях и взаимодействии между участниками цепочек поставок как в Китае, так и в странах Еврозоны».

Он отметил, что, хотя китайские разработчики электромобилей имеют ценовое преимущество и могут поглотить недавно введенные ЕС тарифы, им придется поднять отпускные цены в некоторых странах, если тарифы продолжат расти. По словам эксперта, такое повышение цен замедлит прогресс ЕС в достижении климатической нейтральности к 2050 году.

Новые китайские заводы по производству электромобилей в Европе

9 июля BYD, крупнейший китайский EV-производитель, объявил о намерении построить завод в Турции за 1 миллиард американских долларов. Максимальная производственная мощность нового предприятия, запуск которого запланирован на конец 2026 года, составит 150 000 автомобилей в год. На заводе будет создано около 5 000 рабочих мест.

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Китайская компания SAIC Motor Corp, владелец британского бренда MG Motor, по сообщениям, ведет переговоры с Министерством промышленности Испании о строительстве своего первого завода по сборке электромобилей в Европе. Компания также рассматривает возможность создания предприятия в Венгрии или Чехии из-за более низкой стоимости рабочей силы. Ожидается, что решение будет принято к 30 сентября.

Другие китайские EV-компании, в частности, Chery и NIO, планируют открыть свои первые предприятия за пределами материка - в Испании и Венгрии соответственно. В настоящее время китайская компания Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), крупнейший в мире производитель аккумуляторных батарей для электромобилей, владеет заводом в Венгрии.

Фань Ди, доцент Гонконгского политехнического университета, считает, что китайские электромобили способны успешно конкурировать на рынках Евросоюза

По словам Фаня, открытие новых заводов в Европе в краткосрочной перспективе приведет к увеличению производственных издержек для китайских автопроизводителей, но в долгосрочной перспективе эти шаги принесут определенную пользу. «Возможно, это именно то, что хотели бы видеть многие европейские правительства, рассчитывающие восстановить свою автомобильную промышленность», - сказал Фань.

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По его словам, производство EV в странах ЕС позволит китайским автокомпаниям сократить сроки поставок, упростит обратную связь с клиентами и поможет адаптировать производство к потребностям местных рынков. «Китайские автомобильные компании будут иметь некоторый переток знаний на новые рынки, но это не означает, что они потеряют свое преимущество», - добавил он. «Они смогут воспользоваться знаниями, приобретенными в Европе, и объединить их со своими текущими навыками для разработки новых продуктов».

По словам эксперта, приобретение в 2005 году MG Motor компанией Nanjing Automobile Group, в 2007 году вошедшей в состав SAIC Motor, стало хорошим примером того, как китайские автопроизводители накапливают опыт за рубежом.

«20-процентный разрыв»

В апреле 2024 года Фань и трое ученых из Китая, Австралии и Сингапура опубликовали научную статью под названием «Как привлечь иностранных покупателей в условиях геополитических конфликтов».

Проанализировав данные о компаниях, зарегистрированных в Соединенных Штатах, и их зарубежных поставщиках, они обнаружили, что сделки между опрошенными американскими покупателями и китайскими поставщиками сократились на 18,42 % после того, как администрация Трампа начала торговую войну между США и Китаем, установив в 2018 году тарифы на китайские товары на сумму более 250 миллиардов долларов.

«Представьте себе, что до торговой войны средняя стоимость сделки между американским потребителем и поставщиком из Китая составляла 100 долларов США. Но после объявления торговой войны средняя стоимость сделки снизилась до 80 долларов", - говорит Фань.

По его словам, такой «20-процентный разрыв» был вызван не столько решением американских покупателей уйти из Китая, сколько переносом некоторых китайских производственных мощностей в страны АСЕАН, включая Вьетнам. Он отметил, что некоторые американские компании столкнулись с трудностями при уходе из Поднебесной, так как не смогли найти подходящих альтернативных поставщиков из других стран, способных предоставить им необходимые технологии, услуги по доставке и программы корпоративной социальной ответственности (КСО).

«Мы наблюдали ситуации, когда некоторые китайские производители одежды возвращались из Вьетнама в Китай. Изначально они хотели сократить расходы, переехав во Вьетнам, но не смогли найти там некоторые виды тканей, из которых они могли бы выпускать качественный текстиль», - сказал он.

В прошлом году общий объем экспорта Китая упал на 4,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,38 триллиона долларов из-за слабого спроса на Западе на фоне повышения тарифов в США, свидетельствуют данные китайской таможни. Экспорт КНР в ЕС упал на 10,2 % до 501 млрд долларов, а в США - на 13,1 % до 500 млрд долларов. Экспорт в страны АСЕАН также просел на 5% до 524 млрд долларов.

В первой половине этого года общий объем экспорта КНР вырос на 3,6 % до 1,71 триллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в страны ЕС снизился на 2,6 % до 250 миллиардов долларов. Экспорт в Америку подскочил на 1,5 % до 241 млрд долларов, а в страны АСЕАН - на 10,7 % до 285 млрд долларов.

Электрический автомобиль Chery Photo: Wikimedia Commons/ANT Berezhnyi

По мнению ряда аналитиков, в первой половине года американские потребители покупали больше товаров из КНР на фоне потенциального повышения тарифов в США в этом году, поскольку в преддверии выборов оба кандидата обещают ужесточить торговые санкции в отношении Китая.

В феврале кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - переживший 13 июля покушение в ходе предвыборного митинга в Пенсильвани - заявил, что в случае своей победы на выборах в ноябре он введет 60-процентный тариф на импорт китайских товаров.

Предлагаемые 60-процентные пошлины, если они будут введены, приведут к снижению экономического роста Китая на 2,5 процентных пункта в следующем году, говорится в аналитической записке UBS от 15 июля. Правительство Китая установило целевой показатель роста внутреннего валового продукта в 2024 году на уровне 5 % по сравнению с 5,2 % годом ранее.

Происхождение продуктов

В последние месяцы Вашингтон активизировал попытки отследить происхождение импортируемой продукции, чтобы помешать Китаю использовать третьи страны для обхода американских пошлин.

10 июля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные пошлины на продукцию из стали и алюминия, поставляемую из Китая через Мексику. Этот шаг направлен на закрытие «большой лазейки», которая позволяла китайским поставщикам металла обходить американские тарифы с 2018 года.

На этом фоне власти Индонезии заявили, что Джакарта введет импортные пошлины до 200% на китайские товары, чтобы защитить местных производителей. По словам Фаня, американским покупателям будет сложно установить происхождение товаров, если в цепочке поставок участвуют несколько уровней поставщиков.

«Прозрачность цепочки поставок — это всегда головная боль для покупателей, у которых может быть информация о поставщиках первого уровня, но не о поставщиках второго и третьего уровней», - отметил он. По его словам, в случаях, связанных с запретом на использование хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в американском текстиле, некоторым американским компаниям пришлось просто прекратить закупки в Китае, чтобы избежать потенциальных рисков.