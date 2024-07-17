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SCMP: Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру

Новая технология китайских инженеров поможет НОАК обнаруживать американские боевые суда.
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Новый алгоритм китайских военных инженеров поможет НОАК обнаруживать американские боевые корабли

Китайские военные инженеры нашли способ идентифицировать и отслеживать боевые суда по всему миру используя бесплатные и доступные для всех спутниковые изображения низкого качества.

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Китайские ученые утверждают, что могут определять местоположение кораблей ВМС США с помощью общедоступных и бесплатных спутниковых снимков низкого разрешения. (На спутниковом снимке запечатлен макет американского авианосца на полигоне НОАК в далекой китайской пустыне Синьцзян,  Credit: Maxar via Twitter )  Разработанный военными инженерами НОАК специальный алгоритм, использующий спутниковые снимки низкого разрешения, позволяет отслеживать следы американских боевых кораблей, что открывает широкие возможности для нанесения упреждающих ударов.

Китай разработал специальный алгоритм, позволяющий использовать спутниковые снимки низкого разрешения для отслеживания боевых кораблей США в глобальном масштабе, что является серьезным шагом в развитии потенциала морской разведки и военной стратегии НОАК.

В этом месяце издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что команда из Даляньской военно-морской академии под руководством Хун Цзюня разработала метод идентификации и отслеживания военных кораблей США по всему миру с помощью общедоступных спутниковых фотографий низкого разрешения.

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По словам авторов доклада, несмотря на низкое качество изображений, где военный корабль может занимать менее одного пикселя, исследователи научились различать суда по уникальным волновым следам на поверхности моря, подобно отпечаткам пальцев. В отчете SCMP говорится, что исследование, опубликованное в китайском журнале Computer Simulation, раскрывает физические параметры, потенциально способные при определенных условиях идентифицировать конкретные модели американских военных кораблей.

В статье говорится, что военные корабли американских ВМС оснащены устаревшими технологиями времен холодной войны. Способность отслеживать и идентифицировать такие суда имеет решающее значение для осуществления ударов по движущимся морским мишеням, что было продемонстрировано неоднократными атаками йеменских хуситов на атомный авианосец USS Dwight D Eisenhower.

В статье SCMP сообщается, что Китай значительно расширил сеть своих спутников наблюдения Земли, разрешение которых сопоставимо с американскими военными спутниками видовой разведки Key Hole. Издание отмечает, что эти спутники следят за военными кораблями и отслеживают высокоскоростные стелс-истребители F-22.

В докладе говорится, что онлайн-ресурсы подобные NASA's Worldview бесплатно предоставляют снимки в режиме, близком к реальному времени, для организаций, не располагающих современными спутниками, хотя и в более низком разрешении. Но даже эти изображения, по словам экспертов, могут содержать полезную для идентификации кораблей информацию благодаря обилию волновых следов.

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В то же время, пишет SCMP, методика имеет свои ограничения. В частности, она не работает должным образом с быстро движущимися целями и в условиях сильных ветров и больших волн. По мнению ученых, для повышения точности необходимо провести дальнейшие испытания и доработать технологию на основе реальных данных. По мнению политического обозревателя Габриэль Онрада, это достижение является одним из наиболее успешных инновационных проектов Китая в области космической разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

В мае 2024 года The National Interest сообщил, что китайский радиолокационный спутник Taijing-4 03 сделал детальные снимки военно-морской базы ВМС США в Норфолке. На снимках можно разглядеть три американских авианосца, два эскадренных миноносца типа Arleigh Burke и четыре неопознанных судна. Издание отмечает, что спутник оснащен передовыми технологиями наблюдения, включая радар с синтезированной апертурой (SAR) и процессоры искусственного интеллекта для быстрого обнаружения и идентификации целей.

В начале года Китай вывел на орбиту коммерческий спутник, предназначенный для дистанционного наблюдения Земли «Цзилинь-1», оснастив его системой искусственного интеллекта, благодаря чему точность распознавания мелких объектов достигла 95 %, что в семь раз превысило возможности предыдущих технологий. Как сообщается, AI-система способна отслеживать движущиеся объекты, даже если они резко разворачиваются или исчезают в туннеле. К 2025 году Китай планирует вывести на орбиту всю группировку из 138 КА типа «Цзилинь-1».

Вдобавок китайский спутник с искусственным интеллектом обнаружил и отследил авианосец USS Harry S Truman во время государственных учений у побережья Лонг-Айленда (Нью-Йорк), обеспечив НОАК данными о его местонахождении в режиме реального времени.Авианосец ВМС США «Нимиц» является образцом «жесткой» военной мощи, которая теперь уязвима для гиперзвуковых ракет РФ и Китая , Photo: Elliot Schaudt / US Navy

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ИИ спутника способен оперативно и с минимальными затратами обрабатывать изображения высокой четкости и идентифицировать военные цели. Китайским ученым также удалось совершить прорыв в области «уменьшения веса» ИИ и обеспечения устойчивости чипов, несмотря на существующие в космосе ограничения, связанные с экстремальными и суровыми условиями окружающей среды.

Бывший сотрудник американской разведки, а ныне старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтон Своуп в своей статье, опубликованной в январе 2024 года, пояснил, почему Китай уделяет первостепенное значение инвестициям в космические технологии для получения снимков и мониторинга.

По словам Своупа, такие инвестиции позволяют НОАК эффективно контролировать обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе в режиме реального времени, своевременно устраняя угрозы своей безопасности и обеспечивая свободу передвижения своих судов. Он считает, что комбинированное использование Китаем старых и новых геосинхронных средств оптического наблюдения космического базирования позволит существенно улучшить идентификацию и слежение военно-морских судов США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Своуп также отмечает, что космические снимки сверхвысокого разрешения позволят НОАК обнаруживать более мелкие объекты: небольшие суда, истребители и бомбардировщики, поскольку стелс-технологии бессильны против оптических сенсоров. Эти возможности, пишет эксперт, доказывают, что Китай теперь может сканировать огромные водные пространства, автоматически обнаруживая и распознавая корабли, передавать в режиме реального времени целевую информацию на места запуска ракет, что существенно повышает потенциал НОАК по нанесению упреждающих ударов по авианосцам и уничтожению боевых самолетов на земле.

В феврале 2023 года издание Janes писало, что эти события ставят под сомнение актуальность авианосцев в будущем. С одной стороны, авианосцы выполняют роль мобильных авиабаз, действующих вне зоны воспрещения доступа и манёвра (англ. anti-access and area denial, A2/AD). Они более живучие, чем стационарные авиабазы наземного базирования.

С другой стороны, уязвимость крупных надводных кораблей перед ударами современных противокорабельных ракет, по-видимому, подтверждает стратегию Китая по противодействию военно-морскому превосходству США в Тихом океане. Китайские военно-морские планировщики намерены использовать уязвимость американских авианосцев, нанося упреждающие удары с помощью современных противокорабельных баллистических ракет, таких, как DF-21D и DF-26B.

Такое развитие событий, по мнению автора статьи, может привести к фундаментальным изменениям в военно-морской доктрине, лишив авианосец статуса головного корабля современных ВМС. Военные стратеги и политики на Западе могут усомниться в целесообразности финансирования этих многомиллиардных военных активов, если их роль будет ограниченной или они будут восприниматься как слишком ценные, чтобы ими рисковать.

Хотя США рассматривают возможность ввода в строй большего количества кораблей класса «Lightning Carrier» - небольших авианосцев способных нести меньшее количество самолетов - эти суда могут быть столь же уязвимы, как и их более крупные собратья, а их «небольшие авиакрылья» ограничат их без того скромные боевые возможности.

Ранее, в этом месяце, SCMP сообщила, что в далекой пустыне Синьцзян китайские военные репетируют атаки на американские военные объекты, включая удары по базам стелс-истребителей и авианосцам.Десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) покидает военно-морскую базу Норт-Айленд, Калифорния, 7 апреля 2022 года.

В отчете SCMP приводятся спутниковые снимки 20 моделей боевых самолетов, похожих на американские стелс-истребители, и макет авианосца со следами значительных повреждений, вероятно полученных в результате отработки ракетных и воздушных атак. В докладе говорится, что учения являются частью стратегии Китая по противодействию проецированию военно-морской мощи США, особенно в сценариях, связанных с Южно-Китайским морем или Тайванем.

SCMP отмечает, что эти учения также могут указывать на отработку дальних атак по важным стратегическим объектам на Гуаме, Аляске и Гавайях. Цель - превентивное уничтожение американской авиации на земле, а также повышение точности ударов НОАК по движущимся целям на море и военным базам на США суше.

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