Передовой радиолокатор противоракетной обороны Китая и испытание гиперзвуковой ракеты Японией могут спровоцировать новую гонку вооружений в Восточной Азии, что в перспективе может привести к эскалации напряженности в регионе, считают эксперты.

Создание Китаем революционного радиолокатора противоракетной обороны и испытание Японией гиперзвуковой ракеты сигнализируют о разгорающейся гонке вооружений в Восточной Азии и способствуют эскалации региональной напряженности (Source: Getty Photo: Raytheon)

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По сообщению South China Morning Post, китайские ученые из Университета Цинхуа создали инновационный радиолокатор, способный отслеживать не менее 10 ракет на скорости до 20 Махов с ошибкой в 28 сантиметров при оценке расстояния и 99,7 % точности при измерении скорости.

SCMP сообщает, что новая технология, построенная с помощью интеграции лазеров, позволяет передавать информацию со скоростью света и осуществлять сложную обработку микроволновых сигналов. Авторы статьи отмечают, что потенциал радара, проверенный в ходе наземного моделирования, предусматривает 600-километровую дальность обнаружения и возможность его установки на системы ЗРК или самолеты ПВО.

По словам источника, использование в новом китайском радаре лазерной технологии и нового алгоритма исключает проблему фантомных изображений, обеспечивая высокую эффективность работы РЛС против ложных целей.

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В этом месяце издание Naval News сообщило, что японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике опубликовало кадры испытательного пуска гиперзвукового планирующего снаряда (Hyper Velocity Gliding Projectile), что "является серьезным достижением в развитии обороноспособности страны", пишет журнал.

Авторы ресурса отмечают, что гиперзвуковое оружие HVGP, предназначенное для обороны островов, имеет расчетную дальность 900 километров и будет развернуто Сухопутными силами самообороны Японии к 2026 году.

Издание сообщает, что на фоне растущих военных угроз со стороны Китая и Северной Кореи Япония форсировала производство новых боеприпасов. Производство ведется компанией Mitsubishi Heavy Industries. Издание отмечает, что в ходе испытаний был продемонстрирован "ранний вариант (блок 1)" гиперзвукового снаряда, а к 2030 году планируется разработать более дальнобойные модификации.

В связи с активным использованием гиперзвукового оружия рядом крупных военных держав остро встает вопрос о разработке мер противодействия, поскольку существующие системы противоракетной обороны в силу различных причин зачастую просто бесполезны, пишет Naval News.

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В своем докладе, подготовленном в декабре 2023 года для Центра стратегических и международных исследований (CSIS), старший научный сотрудник Программы международной безопасности и директор Проекта противоракетной обороны Том Карако пишет, что защита от гиперзвукового оружия сопряжена с проблемами обнаружения, отслеживания, управления перехватчиками и оптимизацией работы сенсоров.

Автор отмечает, что идентифицировать запуск гиперзвукового оружия крайне сложно из-за его более слабых инфракрасных сигнатур по сравнению с традиционными баллистическими ракетами, особенно после активного участка траектории.

Что касается проблем слежения, то, по словам Карако, для непрерывного сопровождения гиперзвуковой цели потребуются высокоточные датчики, поскольку такие ракеты способны совершать непредсказуемые маневры, и даже снижаться и лететь в нескольких метрах над поверхностью Земли, уклоняясь от обнаружения наземными радарами.

Эксперт утверждает, что решающее значение для систем противоракетной обороны имеет обеспечение точных данных в реальном времени. Он также подчеркивает, что такие требования предъявляются к качеству данных слежения, что подразумевает синтез показаний сенсоров для получения достоверных оценок положения и траектории ракеты.

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Но для того, чтобы создать эффективную архитектуру датчиков слежения за гиперзвуковыми угрозами, необходимо соблюсти баланс ряда факторов: угол обзора, разрешение, чувствительность и необходимое количество спутников.

Гиперзвуковое оружие быстрее традиционных баллистических ракет и способно совершать непредсказуемые маневры, что позволяет ему проникать сквозь сети ПВО. Photo: Lockheed Martin/USAF

В свою очередь, китайский военный эксперт Танг Ронг в статье для газеты People's Liberation Army Daily, опубликованной в январе 2022 года, пишет, что гиперзвуковое оружие в основном движется значительно ниже, чем баллистические ракеты на околокосмических высотах. По словам Танга, это затрудняет их обнаружение и сокращает время реакции систем противоракетной обороны из-за кривизны Земли.

Кроме того, по его словам, аэрооптический эффект, вызванный полетом гиперзвуковой ракеты, затрудняет для систем ПРО точное сопровождение, идентификацию и перехват цели, поскольку изображение объекта, получаемое перехватчиком, "постоянно смещается, дрожит и размывается”.

Из-за этого, пишет Танг, очень сложно обеспечить эффективное отслеживание, идентификацию и определение местоположения гиперзвукового оружия, а вероятность его успешного перехвата вообще крайне мала. Он отмечает, что высокая скорость и непредсказуемая траектория этого оружия крайне затрудняют эффективное противодействие систем обороны, создавая ситуацию, напоминающую вхождение в "ничейную землю".

На фоне успехов Китая в области "гиперзвуковой" противоракетной обороны контр-адмирал США в отставке Марк Монтгомери в своей статье для Defense News пишет, что в силу различных причин Соединенным Штатам так и не удалось создать надежную защиту от гиперзвуковых угроз.

И хотя Пентагон вложил немалые суммы в разработку наступательных гиперзвуковых ракет - а за последние два года на эти цели было потрачено более 8 миллиардов долларов - на оборону было выделено гораздо меньше денег: на 2024 финансовый год было затребовано всего 209 миллионов долларов, а на 2022 и 2023 финансовые годы - менее 515 миллионов долларов, в совокупности.

Более того, сокрушается бывший офицер ВМС США, Пентагон не планирует вводить в эксплуатацию гиперзвуковую систему обороны до 2034 финансового года, что создает серьезный "пробел в возможностях". По его словам, Министерство обороны, похоже, тратит слишком много времени, чтобы выбрать подрядчика для проведения оперативных испытаний и разработок, что может привести к тому, что до конца десятилетия эта система не будет развернута. Силы США могут подвергнуться неприемлемому риску, если не ускорить разработку и внедрение гиперзвуковых систем обороны, считает Монтгомери.

Что касается попыток Токио заполучить гиперзвуковое оружие, то по мнению генерал-майора ВВС Швеции (в отставке) Матса Энгмана, эти усилия однозначно связаны с защитой внешних островов Японии перед лицом все более настойчивых геополитических интересов Китая.

Вместе с тем в своей статье для аналитического центра Institute for Security and Development Policy в мае 2020 года он предупреждает, что создание такого оружия может бросить вызов давней пацифистской ориентации страны и усилить напряженность в отношениях с Китаем.

Хотя максимальная дальность действия гиперзвукового оружия Японии ограничена 300-500 километрами в силу юридических ограничений, в частности, статьи 9 японской конституции, технологический прогресс может в конечном итоге перечеркнуть политические обязательства по сохранению этого лимита, пишет он.

Несмотря на заверения японского правительства в том, что такое оружие будет использоваться исключительно в целях национальной обороны, это вряд ли успокоит японскую общественность и соседние страны, считают Энгман.

По его словам, по скорости и маневренности гиперзвуковое оружие превосходит потенциал существующих систем ПРО, что может привести к эскалации кризисов в регионе, и без того чреватом нестабильностью и напряженными отношениями, особенно с Китаем.

По мнению Энгмана, для снижения этих рисков Япония в идеале должна развивать свою гиперзвуковую программу параллельно с двусторонними или многосторонними дискуссиями по регулированию разработки и развертывания, предотвращая ненужную напряженность и сохраняя перспективы для примирения.

На этом фоне японский оборонный аналитик Масаси Мурано в статье Центра исследований Соединенных Штатов, опубликованной в марте 2024 года, утверждает, что Япония сталкивается с серьёзными трудностями при увеличении дальности полета ракет, разработке систем наведения и создании эффективных боеголовок для различных типов целей, включая подвижные морские и наземные мобильные мишени. Создание Китаем революционного радиолокатора противоракетной обороны и испытание Японией гиперзвуковой ракеты сигнализируют о разгорающейся гонке вооружений в Восточной Азии и способствуют эскалации региональной напряженности, считают западные эксперты. Скриншот из видеоролика ATLA, демонстрирующего испытательный запуск HVGP.

Мурано считает, что Японии необходимо срочно развивать потенциал контрудара в связи со стремительным развитием Китаем и Северной Кореей ударного потенциала на театрах военных действий (ТВД).

Токио необходимо найти баланс между технической сложностью ударных операций и принятием политических решений, учитывая вероятность возможной эскалации и отсутствие опыта в нанесении ударов по всей глубине обороны противника у политических лидеров Японии, заключил эксперт.