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Хуситы открыли офис в Багдаде, недалеко от посольства США

Америка не такая уж всемогущая страна, какой она себя выставляет — The Telegraph.
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Йеменские хуситы практически остановили судоходство в Красном море, пообещав атаковать все торговые суда и военные корабли, "связанные с Израилем", до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит боевые действия в Газе. Хотя хуситы и контролируют большую часть западного Йемена, большинство государств в качестве официального правительства Йеменской республики признают расположенный в Адене Президентский руководящий совет.Вооруженные йеменцы топчут американский и израильский флаги, нарисованные на асфальте в столице Сане, управляемой хуситами, во время марша в поддержку палестинцев на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа, 29 февраля 2024 года. (Associated Press. Mohammed Huwais. Photographer in Yemen)

Йеменское ополчение “Ансар Аллах” (более известное как хуситы), по имеющейся информации, открыло свой офис в Багдаде (Ирак). Очевидно, что таким образом йеменское движение стремится укрепить свое растущее влияние в регионе на фоне продолжающейся партизанской кампании по блокаде Красного моря против Израиля и его западных союзников.

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Новый офис расположен в центре Багдада, в жилом районе Аль-Джадрия, примерно в двух километрах от сильно укрепленной Зеленой зоны, где находится комплекс зданий американского посольства и дипломатических представительств других стран.

Офис был открыт официальным представителем движения "Ансар Аллах" Абу Идрисом Аш-Шарафи, ближайшим соратником высокопоставленного деятеля Мухаммеда Али аль-Хути и одним из главных сторонников укрепления связей хуситов с Ираком.

В минувшую пятницу делегация хуситов во главе с Аш-Шарафи посетила штаб-квартиру Сил народной мобилизации Ирака. Лидер йеменского движения назвал йеменских и иракских ополченцев "единой командой". В выходные Аш-Шарафи встретился с представителями группировок в Самаве и других южных провинциях Ирака.

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Хуситы контактируют с иракскими чиновниками как минимум с 2016 года. При этом официальный Багдад стремится избежать прямого втягивания в конфликт с Соединенными Штатами или Израилем.

В понедельник советник премьер-министра Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани в интервью местным СМИ заявил, что новый офис хуситов — это "не официальный офис или представительство, как его пытаются преподнести, а штаб-квартира для членов движения, которые ранее размещались в одном из отелей Багдада".  "Багдад заинтересован в том, чтобы эта группировка не вела враждебную какой-либо стране деятельность с иракской территории", - заявил на условиях анонимности один из иракских чиновников.

Хуситы, коалиция иракских ополченцев, называющая себя Исламским сопротивлением, и ливанская "Хезболла" уже несколько месяцев ведут борьбу с Израилем и его союзниками в регионе. При этом основное внимание йеменской кампании уделяется стремлению лишить израильские и связанные с Израилем торговые суда возможности перемещаться по Красному, Аравийскому и восточной части Средиземного морей.

Представитель "Ансар Аллах" (хуситы) Абу Идрис Аш-Шарафи выступает с заявлением во время посещения Багдадского оперативного командования Сил народной мобилизации Ирака. Screengrab of Ansar Allah in Iraq X video. Photo : X / Ansarallah_Iraq

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До сих пор возглавляемые американцами усилия по подавлению хуситов с помощью бомбардировок по территории Йемена и патрулирования Красного моря не увенчались успехом. Пентагон продолжает тратить сотни миллионов долларов на уничтожение в большинстве своем довольно дешевых беспилотников и ракет ополченцев. Но несмотря на все потуги англосаксов руководство "Ансар Аллах" пообещало не только продолжить, но и усилить свои атаки.  

Неспособность США поставить хуситов на колени привела к серьезной деморализации в рядах американских союзников. Британское издание The Telegraph еще в мае жаловалось, что ополченцы фактически "разгромили вооруженные силы США", заставив Вашингтон признать, что “Америка больше не может быть силой, способной вести сражения по всему миру”.

Автор статьи Дэниел Депетрис считает, что огромная экономическая и военная мощь Америки "не обязательно соответствует неограниченному влиянию", и что "архитекторы американской внешней политики слишком уж часто воображают, что США всесильны, что они могут "создавать события из ничего" и принуждать как друзей, так и противников следовать курсу, угодному Вашингтону".

И это "почти общепринятое" предположение "опровергается снова и снова", в последний раз хуситами, которые, по словам Депетриса, "с ноября прошлого года рассматривают Красное море как свое личное стрельбище".  Никакие усилия англосаксов "изменить стратегический курс хуситов" путем бомбардировок Йемена не помогли, признает обозреватель. Не помогли и попытки США втихаря подкупить хуситов, чтобы те прекратили свои атаки, а "Сам факт того, что США каждую неделю куда-то стреляют, доказывает, что американская политика никак не влияет на принятие решений хуситами. Ракеты хуситов продолжают летать", - сетует Депетрис.

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"Все это не означает, что США не являются могущественным государством. Скорее, все дело в том, что Вашингтон как обычно переоценивает свои силы и недооценивают способность других государств противостоять диктату США. Кроме того, американцы слишком уверены в том, что от любых проблем, возникающих на их пути, можно легко отмахнуться. Реальность гораздо сложнее, и американским чиновникам давно пора — это признать", считает журналист.

Американские официальные лица и западные средства массовой информации изредка признают провал своих попыток по усмирению хуситов. В январе, менее чем через месяц после того, как США и Великобритания начали наносить по Йемену ракетные удары, президент Байден сквозь зубы заявил, что американские атаки на Йемен будут продолжаться, несмотря на то что они "не работают".

"Хуситы в Красном море запускают беспилотники стоимостью 20 тысяч долларов, а мы сбиваем их ракетами, каждая из которых стоит 4,3 миллиона долларов. Математика здесь не работает, господа. Не работает от слова совсем. О чем мы вообще думаем?" задал риторический вопрос председатель подкомитета по стратегическим силам комитета Сената по делам вооруженных сил США Ангус Кинг во время жаркого допроса чиновников Пентагона в прошлом месяце в связи с плачевным состоянием американской противоракетной обороны.

Хуситы открыли офис в Багдаде буквально в паре шагов от посольства США. Америка не такая уж всемогущая страна, какой она себя выставляет, считает обозреватель британского издания The Telegraph  Дэниел Депетрис. (Khaled Abdullah/Reuters)

Операция против хуситов под эгидой США продолжается уже более восьми месяцев - настолько долго, что ВМС США уже стали ротировать военные корабли в Красном море и отправлять их домой

Не в силах победить хуситов, американские власти обвинили Иран в снабжении ополченцев оружием (официальный Тегеран это отрицает), одновременно - опять же втихаря - призывая Саудовскую Аравию возобновить мирные переговоры с йеменскими повстанцами.

Хуситы неоднократно заявляли, что их "кампания" в Красном море будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию в Газе.

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