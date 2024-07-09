Россия активно развивает Северный морской путь (СМП), и в будущем объем торговли по этому маршруту может вырасти более чем в четыре раза - до 150 миллионов тонн, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Газовоз "Кристоф де Маржери" и российский ледокол "50 лет Победы" преодолели Северный морской путь в феврале 2021 года, став первыми коммерческими грузовыми судами, совершившими подобный переход. Фото Совкомфлот.

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Развитие Северного морского пути (СМП) может стать переломным моментом в отношениях между Индией и Россией и вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, считают индийские эксперты.

Доктор Правеш Кумар Гупта, научный сотрудник базирующегося в Нью-Дели аналитического центра “Международный фонд Вивекананда” МФВ (Vivekananda International Foundation), сообщил, что Севморпуть представляет собой "беспрецедентную возможность" для укрепления связей между Россией и ключевыми азиатскими экономиками, такими как Индия и Китай.

Он подчеркнул, что в последние годы произошел "резкий сдвиг" в геополитическом порядке в связи с пандемией Covid и конфликтами на Украине и в секторе Газа. По словам Гупты, эти геополитические события не только вызвали "многочисленные трещины" в мировой экономике, но и оказали "далеко идущее последствия" почти на все страны мира.

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В этом контексте Гупта высказал мнение, что Севморпуть представляет собой " кратчайший путь" между Европой и Азией благодаря возможности сократить расстояния и время транспортировки по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал.

"Растущая экономика Индии и расширяющиеся торговые связи с Российской Федерацией открывают перед нами возможность эффективно использовать потенциал Северного морского пути. Развивая этот маршрут, Индия может укрепить свою морскую торговлю и связи, что в конечном итоге приведет к снижению затрат на перевозку и времени на транзит для экспортеров и импортеров, особенно в энергетическом и сырьевом секторах. Сотрудничество Индии с Россией в освоении Арктики также открывает возможности для индийских инвестиций в инфраструктуру и совместные проекты по добыче природных ресурсов", - говорится в материалах аналитического центра.

Гупта перечислил другие плюсы освоения полярного маршрута для индийской экономики, в том числе сотрудничество в проектах по развитию энергетической инфраструктуры и добыче ресурсов.

Арктический регион обладает значительными запасами нефти, газа и полезных ископаемых, которые могут быть доступны через совместные проекты и партнерства между российскими и азиатскими компаниями, отметил он. Эксперт МФВ считает, что подобные проекты позволят углубить "экономические связи и укрепить двусторонние отношения между Россией и Индией".

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"Важно отметить, что Северный морской путь предоставляет возможность изучить альтернативу традиционному маршруту через Суэцкий канал, что может обеспечить Индии большую гибкость и управление рисками в торговых операциях", - добавил Гупта, подчеркнув, что Индия должна внимательно следить за развитием важнейшего северного маршрута и принимать в нем самое активное участие.

Роль России в развитии индийской экономики вышла на "новый уровень" — ветеран индийских ВМС

Во время своего выступления на ПМЭФ Путин также подчеркнул, что отношения России со странами Азии, Африки и Латинской Америки укрепляются, и что несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, РФ остаётся одним из ключевых участников мировой торговли.

В прошлом году объемы товарооборота России с Индией и Китаем достигли рекордной отметки (товарооборот России и Китая по итогам 2023 года составил более 240 миллиардов долларов, а объемы торговли между РФ и Индией превысили 65 миллиардов долларов США). Это связано с тем, что из-за конфликта на Украине Москва переориентировала экспорт энергоносителей и геополитическое внимание на страны Азии.

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Сешадри Васан, коммодор ВМС Индии (в отставке), генеральный директор Центра китайских исследований Ченнаи (C3S) и региональный руководитель Национального морского фонда (NMF), заявил, что активно развивающиеся экономики Индии и Китая стремятся "диверсифицировать" свои возможности в плане выбора путей сообщения и цепочек поставок.

Он подчеркнул, что Индия в связи с недавними геополитическими потрясениями активно сотрудничает с Россией в развитии "альтернативных маршрутов", таких как Морской транспортный коридор Владивосток — Ченнаи и Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC)

"На фоне последних геополитических потрясений роль России в обеспечении роста индийской экономики вышла на качественно новый уровень. В ближайшие годы роль России в обеспечении энергетической безопасности Индии, будь то нефть, газ или гражданская ядерная энергетика, будет только расти", - прогнозирует Васан.

Он добавил, что Россия продолжит оставаться "важнейшим источником" такого сырья, как уголь, и имеет потенциал стать поставщиком критически важных полезных ископаемых.

"Что же касается Индии, то она должна заботиться о своих долгосрочных интересах, и поэтому ей следует активно участвовать в развитии проекта Северного морского пути", - отметил Васан.

Проект Северный морской путь в контексте китайской инициативы "Пояс и путь"

Что касается Китая, то, по мнению Гупты, Севморпуть открывает перед Пекином важнейшие стратегические преимущества в поддержании безопасных и надежных торговых связей. "Присоединение Северного морского пути к китайской инициативе "Пояс и путь" (ППД) указывает на его значение как ключевого компонента масштабной стратегии Китая по развитию глобальной инфраструктуры и экономики

"Увеличение китайских инвестиций в арктическую инфраструктуру, включая строительство портов, терминалов и транспортных сетей, открывает перспективы более глубокого сотрудничества Китая и России с целью максимального раскрытия потенциала маршрута", - заявил индийский аналитик.

Он также отметил, что СМП обладает достаточным потенциалом, чтобы в будущем наладить "масштабный транзит" китайских товаров на европейские рынки. Тем не менее, Гупта подчеркнул, что существуют "значительные трудности" в реализации всех возможностей арктического маршрута.

"Экологические проблемы, включая воздействие растущего судоходства на хрупкие арктические экосистемы и риск разлива нефти, требуют неукоснительного регулирования и непоколебимой приверженности устойчивым практикам. Геополитическая напряженность не должна препятствовать сотрудничеству и инвестициям в развитие Арктики. Кроме того, суровый климат и “недостаточная” инфраструктура создают серьезные логистические и операционные проблемы, для преодоления которых требуются значительные инвестиции и постоянные технологические инновации", - заключил Гупта.