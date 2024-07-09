США будут противодействовать попыткам России и Китая расширить присутствие в Латинской Америке
В очередном докладе американского центра исследований CSIS говорится о том, что китайские разведбазы на Кубе могут стать источником серьезных проблем для национальной безопасности США. Секретные шпионские базы Китая на Кубе сигнализируют о новом витке в глобальной разведывательной игре Пекина, нацеленной на юго-восточное побережье Америки.
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В этом месяце Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад, в котором говорится, что Китай, судя по спутниковым снимкам и информации из открытых источников, скорее всего, располагает несколькими шпионскими центрами на Кубе.
CSIS отмечает, что эти объекты занимают стратегически важное положение, обеспечивая перехват конфиденциальной информации и мониторинг различных операций на юго-восточном побережье США, где расположены многочисленные военные базы и центры космических полетов.
В докладе говорится о четырех действующих объектах НОАК на Кубе, способных вести электронное наблюдение: Бежукаль, Эль-Салао, Вахай и Калабазар. Самый крупный из них находится рядом с муниципалитетом Бехукаль. Город известен тем, что во время холодной войны на его территории кубинские власти с помощью российских специалистов построили станцию спутниковой связи. По официальной версии, оборудование в Бехукале использовалось для создания помех и глушения передач станции "Голос Америки" на территорию Кубы и другие страны, включая, в том числе, Иран.
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В докладе отмечается, что объект Эль-Салао вблизи Сантьяго-де-Куба находится в стадии строительства и, по всей видимости, будет представлять большую кольцевую антенную решетку (CDAA) для повышения эффективности контроля воздушного и морского пространства.
В публикации CSIS также сообщается, что наличие подобных объектов подчеркивает стремление Китая расширить свои глобальные возможности по сбору оперативной информации и предоставить НОАК важный "разведканал" в регион.
Западные аналитики также указывают на политическую и стратегическую подоплеку присутствия Китая на Кубе, включая поддержку одного из немногих оставшихся в мире правительств, возглавляемых Коммунистической партией, и возможность доступа к военным объектам.
Авторы документа считают, что даже ограниченный доступ к возможностям сигнальной разведки (SIGINT) значительно расширит потенциал Китая в плане мониторинга и обмена информацией с космическими объектами и перехвата данных с американских спутников.
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В докладе говорится, что китайские шпионские объекты на Кубе внушают опасения американским политикам и партнерам США в регионе, поскольку "поэтапная экспансия" Китая на Кубу в долгосрочной перспективе может иметь крайне негативные стратегические последствия для нацбезопасности США.
Пекин, пишут авторы, прекрасно понимает стратегическую важность Кубы из-за ее расположения в Карибском бассейне, которое позволит ему контролировать морские подступы к США, эффективно препятствуя прохождению судов без фактического введения блокады.
“Усиление присутствия китайских военных на Кубе также может повлиять на страны Карибского бассейна, признающие Тайвань, и заставить их отказаться от своей позиции. Эти преимущества делают Кубу ценным козырем в руках Пекина, в случае если между США и Китаем разразится конфликт из-за Тайваня”.
Западный аналитик Роберт Эллис в 2023 году в своей статье для Центра стратегических исследований перуанской армии пишет, что еще до начала военных действий Китай, скорее всего, направит в Латинскую Америку военных для обеспечения сбора разведданных и проведения специальных операций
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Эллис добавляет, что эти подразделения НОАК будут готовы в любой момент нарушить работу важнейших объектов или транспортных артерий США, в первую очередь Панамского канала. НОАК будет внимательно наблюдать за военными операциями Пентагона в Карибском бассейне и даже готовить атаки на территории самих США.
Эллис отмечает, что Китай также может использовать разведчиков или спецназ для создания в регионе "отвлекающих кризисов", которые могут негативно сказаться на США. Например, разрушить цепочки поставок или создать продовольственный кризис. Он утверждает, что такие силы могут вызвать экономическую или политическую напряженность в странах-партнерах США, привлекая экономически зависимых антиамериканских союзников для поддержки своих усилий.
Более того, пишет эксперт, Китай может заручиться поддержкой таких мощных антиамериканских союзников, как Россия и Иран, а также таких региональных партнеров, как Венесуэла и Никарагуа. Эллис добавляет, что Китай может проводить экономические или иные акты саботажа, чтобы отвлечь или косвенно повлиять на США. И этому в немалой степени может способствовать значительное присутствие китайских компаний в регионе. Китай не ограничивается Кубой. Пекин развернул многовекторную стратегию по усилению своего влияния в Латинской Америке, используя экономические, политические, информационные и кибернетические элементы.
В своей статье, вышедшей в июне 2023 года, бывший эксперт по внешней политике Брукингского института, Джессика Брандт утверждает, что Китай использует свою инициативу "Пояс и путь" (BRI) для расширения сотрудничества с более чем 20 странами Латинской Америки. По ее мнению, это позволит Поднебесной заполучить рычаги влияния, которые она сможет использовать для достижения геополитического эффекта в будущем.
Вместе с тем Брандт отмечает, что принудительная экономическая деятельность Китая, использующая такие тактики, как бойкот, ограничения на импорт и экспортные квоты, может усилить зависимость латиноамериканских стран и подорвать эффективное управление, что, возможно, повлияет на рост нелегальной миграции в США.
Далее Брандт утверждает, что "Китай позиционирует себя как помощника латиноамериканских обществ в их борьбе с лицемерными и чрезмерно властными демократиями Запада во главе с США". Автор сообщает, что информационно-психологические операции Китая в странах Латинской Америки способствуют формированию стереотипа, который выставляет демократию США немощной и лицемерной.
Брандт также утверждает, что Китай предоставил разведывательные системы по меньшей мере девяти латиноамериканским странам. Такие технологии - беспокоится западный аналитик - возможно, подрывают защиту прав человека и способствуют нелегальной миграции.
Она опасается, что в результате "этих событий" доминирование США над Латинской Америкой, определенное доктриной Монро, может оказаться под угрозой. Согласно этой доктрине, любое вмешательство иностранных держав в политические дела Северной и Южной Америки является потенциально враждебным актом против США.
В своей статье для портала Irregular Warfare Initiative, опубликованной в июне 2023 года, бывший офицер военной разведки армии США Дэниел Враблик пишет, что многолетнее господство США в Латинской Америке может закончиться в самое ближайшее время. Враблик отмечает, что Китай значительно увеличил объем товарооборота со странами региона, который согласно прогнозам к 2035 году превысит 700 миллиардов долларов США, что создает дополнительные возможности для более масштабного политического и военного влияния.
Враблик пишет, что в последнее время Россия все активнее пытается снизить давление США на страны Латинской Америки и занять место ведущего поставщика вооружений в регионе. А Иран тоже самое творит на Ближнем Востоке. Он утверждает, что Вашингтон должен срочно разработать стратегию, направленную на сдерживание Китая и России - своих ближайших противников - от дальнейшего проникновения в Латинскую Америку.
Он отмечает, что ревизионистские державы - страны, стремящиеся подвергнуть ревизии существующее положение дел в мире - формируют сферы влияния, которые подрывают основанный на правилах международный порядок во главе с США. Враблик полагает, что это способствует обострению проблем американской нацбезопасности: потоку нелегальных наркотиков через американо-мексиканскую границу, разгулу организованной преступности, разрушающей верховенство закона путем подкупа политиков и правоохранительных органов, а также “дефициту демократии” как в странах Латинской Америки, так и в самих Соединенных Штатах.
Латинская Америка, утверждает Враблик, — это регион, где у США нет преимущества географического положения по сравнению с ближайшими противниками. Поэтому Вашингтону необходимо срочно переосмыслить свой подход, разработав при этом новые «дипломатические и юридические меры» в сфере нацбезопасности.
Американский обозреватель Энтони Константини в статье для журнала The National Interest (TNI), опубликованной в феврале 2023 года, считает, что "доктрина Монро плюс" должна вновь сосредоточится на интересах США, пропагандируя прагматизм, а не идеологический подход.
Он утверждает, что "Доктрина Монро плюс" должна использовать старые и существующие альянсы, переориентируя их на то, чтобы они стали инструментами в руках Вашингтона для обеспечения государственных интересов США.
Константини подчеркивает, что если США откажутся от своих обязательств в Европе и Восточной Азии, Европа может выбрать нейтральную позицию в тайваньском вопросе. А Евразия вообще окажется под контролем российско-китайского союза, и тогда США будет крайне сложно сдерживать экспансию Китая в Латинской Америке.
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