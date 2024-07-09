В очередном докладе американского центра исследований CSIS говорится о том, что китайские разведбазы на Кубе могут стать источником серьезных проблем для национальной безопасности США. Секретные шпионские базы Китая на Кубе сигнализируют о новом витке в глобальной разведывательной игре Пекина, нацеленной на юго-восточное побережье Америки.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции в Каракасе. Пресс-служба МИД РФ

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В этом месяце Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад, в котором говорится, что Китай, судя по спутниковым снимкам и информации из открытых источников, скорее всего, располагает несколькими шпионскими центрами на Кубе.

CSIS отмечает, что эти объекты занимают стратегически важное положение, обеспечивая перехват конфиденциальной информации и мониторинг различных операций на юго-восточном побережье США, где расположены многочисленные военные базы и центры космических полетов.

В докладе говорится о четырех действующих объектах НОАК на Кубе, способных вести электронное наблюдение: Бежукаль, Эль-Салао, Вахай и Калабазар. Самый крупный из них находится рядом с муниципалитетом Бехукаль. Город известен тем, что во время холодной войны на его территории кубинские власти с помощью российских специалистов построили станцию спутниковой связи. По официальной версии, оборудование в Бехукале использовалось для создания помех и глушения передач станции "Голос Америки" на территорию Кубы и другие страны, включая, в том числе, Иран.

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В докладе отмечается, что объект Эль-Салао вблизи Сантьяго-де-Куба находится в стадии строительства и, по всей видимости, будет представлять большую кольцевую антенную решетку (CDAA) для повышения эффективности контроля воздушного и морского пространства.

В публикации CSIS также сообщается, что наличие подобных объектов подчеркивает стремление Китая расширить свои глобальные возможности по сбору оперативной информации и предоставить НОАК важный "разведканал" в регион.

Западные аналитики также указывают на политическую и стратегическую подоплеку присутствия Китая на Кубе, включая поддержку одного из немногих оставшихся в мире правительств, возглавляемых Коммунистической партией, и возможность доступа к военным объектам.

Авторы документа считают, что даже ограниченный доступ к возможностям сигнальной разведки (SIGINT) значительно расширит потенциал Китая в плане мониторинга и обмена информацией с космическими объектами и перехвата данных с американских спутников.

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В докладе говорится, что китайские шпионские объекты на Кубе внушают опасения американским политикам и партнерам США в регионе, поскольку "поэтапная экспансия" Китая на Кубу в долгосрочной перспективе может иметь крайне негативные стратегические последствия для нацбезопасности США.

Пекин, пишут авторы, прекрасно понимает стратегическую важность Кубы из-за ее расположения в Карибском бассейне, которое позволит ему контролировать морские подступы к США, эффективно препятствуя прохождению судов без фактического введения блокады.

“Усиление присутствия китайских военных на Кубе также может повлиять на страны Карибского бассейна, признающие Тайвань, и заставить их отказаться от своей позиции. Эти преимущества делают Кубу ценным козырем в руках Пекина, в случае если между США и Китаем разразится конфликт из-за Тайваня”.

Западный аналитик Роберт Эллис в 2023 году в своей статье для Центра стратегических исследований перуанской армии пишет, что еще до начала военных действий Китай, скорее всего, направит в Латинскую Америку военных для обеспечения сбора разведданных и проведения специальных операций

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Эллис добавляет, что эти подразделения НОАК будут готовы в любой момент нарушить работу важнейших объектов или транспортных артерий США, в первую очередь Панамского канала. НОАК будет внимательно наблюдать за военными операциями Пентагона в Карибском бассейне и даже готовить атаки на территории самих США.

Эллис отмечает, что Китай также может использовать разведчиков или спецназ для создания в регионе "отвлекающих кризисов", которые могут негативно сказаться на США. Например, разрушить цепочки поставок или создать продовольственный кризис. Он утверждает, что такие силы могут вызвать экономическую или политическую напряженность в странах-партнерах США, привлекая экономически зависимых антиамериканских союзников для поддержки своих усилий.

В Китае прекрасно понимают стратегическую важность Кубы из-за ее расположения в Карибском бассейне, откуда удобно контролировать морские подходы к США, эффективно перекрывая их без фактической блокады. (НОАК усилила потенциал своих прослушивающих центров на Кубе. Image: Twitter Screengrab)

Более того, пишет эксперт, Китай может заручиться поддержкой таких мощных антиамериканских союзников, как Россия и Иран, а также таких региональных партнеров, как Венесуэла и Никарагуа. Эллис добавляет, что Китай может проводить экономические или иные акты саботажа, чтобы отвлечь или косвенно повлиять на США. И этому в немалой степени может способствовать значительное присутствие китайских компаний в регионе. Китай не ограничивается Кубой. Пекин развернул многовекторную стратегию по усилению своего влияния в Латинской Америке, используя экономические, политические, информационные и кибернетические элементы.

В своей статье, вышедшей в июне 2023 года, бывший эксперт по внешней политике Брукингского института, Джессика Брандт утверждает, что Китай использует свою инициативу "Пояс и путь" (BRI) для расширения сотрудничества с более чем 20 странами Латинской Америки. По ее мнению, это позволит Поднебесной заполучить рычаги влияния, которые она сможет использовать для достижения геополитического эффекта в будущем.

Вместе с тем Брандт отмечает, что принудительная экономическая деятельность Китая, использующая такие тактики, как бойкот, ограничения на импорт и экспортные квоты, может усилить зависимость латиноамериканских стран и подорвать эффективное управление, что, возможно, повлияет на рост нелегальной миграции в США.

Далее Брандт утверждает, что "Китай позиционирует себя как помощника латиноамериканских обществ в их борьбе с лицемерными и чрезмерно властными демократиями Запада во главе с США". Автор сообщает, что информационно-психологические операции Китая в странах Латинской Америки способствуют формированию стереотипа, который выставляет демократию США немощной и лицемерной.

Брандт также утверждает, что Китай предоставил разведывательные системы по меньшей мере девяти латиноамериканским странам. Такие технологии - беспокоится западный аналитик - возможно, подрывают защиту прав человека и способствуют нелегальной миграции.

Она опасается, что в результате "этих событий" доминирование США над Латинской Америкой, определенное доктриной Монро, может оказаться под угрозой. Согласно этой доктрине, любое вмешательство иностранных держав в политические дела Северной и Южной Америки является потенциально враждебным актом против США.

В своей статье для портала Irregular Warfare Initiative, опубликованной в июне 2023 года, бывший офицер военной разведки армии США Дэниел Враблик пишет, что многолетнее господство США в Латинской Америке может закончиться в самое ближайшее время. Враблик отмечает, что Китай значительно увеличил объем товарооборота со странами региона, который согласно прогнозам к 2035 году превысит 700 миллиардов долларов США, что создает дополнительные возможности для более масштабного политического и военного влияния.

Враблик пишет, что в последнее время Россия все активнее пытается снизить давление США на страны Латинской Америки и занять место ведущего поставщика вооружений в регионе. А Иран тоже самое творит на Ближнем Востоке. Он утверждает, что Вашингтон должен срочно разработать стратегию, направленную на сдерживание Китая и России - своих ближайших противников - от дальнейшего проникновения в Латинскую Америку.

Он отмечает, что ревизионистские державы - страны, стремящиеся подвергнуть ревизии существующее положение дел в мире - формируют сферы влияния, которые подрывают основанный на правилах международный порядок во главе с США. Враблик полагает, что это способствует обострению проблем американской нацбезопасности: потоку нелегальных наркотиков через американо-мексиканскую границу, разгулу организованной преступности, разрушающей верховенство закона путем подкупа политиков и правоохранительных органов, а также “дефициту демократии” как в странах Латинской Америки, так и в самих Соединенных Штатах.

Самолет морской пехоты США MV-22B Osprey выполняет полетные операции во время посадки на десантный вертолетный док Королевских ВМС Австралии HMAS Canberra (L02) во время военных учений Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022.

Латинская Америка, утверждает Враблик, — это регион, где у США нет преимущества географического положения по сравнению с ближайшими противниками. Поэтому Вашингтону необходимо срочно переосмыслить свой подход, разработав при этом новые «дипломатические и юридические меры» в сфере нацбезопасности.

Американский обозреватель Энтони Константини в статье для журнала The National Interest (TNI), опубликованной в феврале 2023 года, считает, что "доктрина Монро плюс" должна вновь сосредоточится на интересах США, пропагандируя прагматизм, а не идеологический подход.

Он утверждает, что "Доктрина Монро плюс" должна использовать старые и существующие альянсы, переориентируя их на то, чтобы они стали инструментами в руках Вашингтона для обеспечения государственных интересов США.

Константини подчеркивает, что если США откажутся от своих обязательств в Европе и Восточной Азии, Европа может выбрать нейтральную позицию в тайваньском вопросе. А Евразия вообще окажется под контролем российско-китайского союза, и тогда США будет крайне сложно сдерживать экспансию Китая в Латинской Америке.