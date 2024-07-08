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Илон Маск сделал неожиданное заявление о президенте США

В США уже давно нет настоящего президента, заявил технологический магнат Илон Маск
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Генеральный директор Tesla поставил под сомнение способность президента США Джо Байдена исполнять обязанности верховного главнокомандующего.

46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден

В пятницу на фоне продолжающихся дискуссий о возрасте и умственных способностях Джо Байдена технологический магнат Илон Маск высказал свое мнение о президентской гонке в США на странице в социальной сети X.

"Краткая информация о ходе предвыборной кампании в США:" - написал в соцсети руководитель отдела продуктов Twitter/X Крис Бакке, разместив ссылку на редакционную статью обозревателя New York Times Росса Дутата под названием "Нужен ли Америке такой президент?". 

"Хороший вопрос... поскольку очевидно, что у нас его давно нет", - отреагировал Маск на сообщение своего коллеги.

В своей статье Дутат анализирует работу Байдена в Белом доме, а также взаимоотношения американского президента с членами кабинета, советниками и политическими союзниками. Автор считает, что Байдена следует немедленно заменить, и утверждает, что будет "неимоверно опасно", если он продолжит исполнять обязанности президента еще четыре года.

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За годы существования США, пишет Дутат, страной управляло несколько президентов с разной степенью умственной неполноценности. Например, в 1919 году президент Вудро Вильсон перенес тяжелый инсульт, в результате его жена и врач помогали ему управлять страной в течение оставшихся 16 месяцев его второго срока.

Некоторые эксперты до сих пор дискутируют на тему того, в какой степени 40-й президент Рональд Рейган страдал от психического расстройства во время своего второго президентского срока. В 1994 году, через пять лет после ухода из большой политики, у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

"По состоянию на 1984 год Рейган иногда говорил бессвязно, у него были - как бы это помягче сказать? - хорошие и плохие дни", - так писал обозреватель Slate Том Скокка. "Но это и так было хорошо известно. В 1984 году политики договорились не использовать в разговоре слова о том, что президент иногда выглядит дряхлым. [...] Прежде чем с кем-то поговорить по телефону, Рейган должен был получить соответствующий сценарий", - отмечает Скокка.

40-й президент США Рональд Рейган

Президенту эпохи холодной войны и самому старому верховному главнокомандующему США было 77 лет, когда он покинул свой пост в 1989 году. Нынешнему президенту Джо Байдену на момент вступления в должность было 78 лет. То есть Байдену было больше лет, когда он вошел в Белый дом, чем предыдущему самому старому президенту, когда он его покинул.

"После того как губернатор Гавайев Джош Грин - врач с многолетним стажем, работавший в отделениях неотложной помощи - задал Байдену вопросы о состоянии его здоровья, тот ответил, что с ним все в порядке", - сообщило в четверг издание New York Times, описывая встречу президента в Белом доме с несколькими губернаторами от Демократической партии.

"Это просто мой мозг", - добавил Байден, по словам трех источников, информированных о встрече. NYT отмечает, что "некоторые из присутствующих восприняли это как шутку, но по крайней мере один губернатор так не считал и был этим обескуражен".

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