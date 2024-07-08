Правительства большинства стран - участниц НАТО упорно отказываются от переговоров по Украине, даже несмотря на то, что у них катастрофически не хватает ресурсов, чтобы продолжать марионеточную войну с Россией. При этом они стремительно теряют свои политические позиции и рискуют вызвать еще большее недовольство своих граждан, считает британский аналитик из UK Column Алекс Томпсон.

Российские военнослужащие дивизиона артиллерийской бригады группировки войск "Центр" (ЦВО) ВС РФ ведут огонь из реактивной системы залпового огня БМ-27 9К57 "Ураган" по позициям Вооруженных сил Украины. РИА Новости/ Станислав Красильников

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На фоне подготовки НАТО к юбилейному саммиту 12 июля три главных "украинских ястреба" - президент США Джо Байден, его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак - потерпели политическое поражение.

4 июля британские тори проиграли выборы лейбористам, а Макрон, проиграв первый тур внеочередного голосования во Франции, 7 июля сойдется в схватке с "Национальным объединением". Демократы требуют от президента Джо Байдена отказаться от выдвижения после фиаско в дебатах с Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский, чей пятилетний президентский срок истек 20 мая, также оказался в весьма непростой ситуации, учитывая многочисленные сообщения в западных СМИ о его возможной замене.

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"В политическом мейнстриме как в Великобритании, так и в странах континентальной Европы стремительно растет число тех, кто открыто говорит, что Зеленский не подходит на эту должность, - пояснил Алекс Томпсон, аналитик из независимой новостной организации UK Column, основанной в 2006 году.

Хотя на Западе, судя по всему, нет единого мнения о том, кто мог бы занять место Зеленского на фоне украинского отступления, упорное желание НАТО любой ценой затянуть конфликт "несовместимо" с экономическими и политическими реалиями в США и Европе.

"Я не являюсь финансовым аналитиком, но даже мне совершенно понятно, что ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз, ни Великобритания не смогут поддерживать боевые действия более года без катастрофического падения стоимости валюты и масштабного слияния оборонной промышленности по всему Западу", - отметил Томпсон.

Весной этого года президент Франции Эммануэль Макрон призвал к укреплению и интеграции европейской обороны, предложив удвоить бюджет Евросоюза и выдвинув идею "большого европейского займа" для финансирования усилий блока по перевооружению.

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"Призыв Макрона к выпуску совместных оборонных облигаций и увеличению заимствований европейскими союзниками Украины — это молчаливое признание того, что правительствам стран еврозоны не хватает финансового суверенитета из-за координации их бюджетов и долгов", - подчеркнул эксперт.

"Учитывая результаты французских выборов, нет никаких шансов, что правительство Франции, в частности, сможет убедить свое население в необходимости долгосрочной прокси (или прямой) войны с Россией. Решительный протест против поддержки этой идеи прослеживается и в Германии (отсюда и мысли Берлина о возрождении обязательного военного призыва)", - продолжил он.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден задремал во время встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 26 октября 2022 года..Agence France-Presse, AFP 2023 / Saul Loeb

Почему Запад игнорирует реальность?

Невежество западных лидеров может быть связано в том числе и с тем, что сегодня "в цепочках выдачи разрешений на военную помощь в странах-членах НАТО практически не осталось "старых русских" - то есть тех, кто, например, говорит по-русски или кто понимает духовно-нравственное состояние российского общества", - пишет Томпсон.

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"Бюрократы и политики, принимающие решения об отправке на Украину более разрушительных видов оружия, надо полагать - если только обратное не очевидно в каждом конкретном случае - поверили утверждениям западных СМИ о том, что Россия - исчерпала все ресурсы для ведения конвенциональных боевых действий", - отметил сказал эксперт, ссылаясь на недавнее одобрение НАТО использования Украиной своего оружия для поражения целей в глубине России.

В то же время, пишет Томпсон, не исключена вероятность, что западные элиты намеренно игнорируют недовольство населения, экономический спад, вызванный антироссийскими санкциями, и затянувшийся прокси-конфликт на Украине, для чтобы перекроить свои экономики под лозунгом "Построить лучше, чем было" - чего им так не удалось сделать во время пандемии COVID.

"Анализируя исследования UK Column за последнее десятилетие, я вполне готов допустить, что те несколько сотен человек, которые руководят различными странами Запада, положительно оценили бы оба эти способа "сломать экономику", чтобы воссоздать ее по своему образу и подобию; оба эти плана обсуждались в кругах западных элит на протяжении многих десятилетий", - подчеркнул аналитик UK Column.

"Именно поэтому западные правительства с огромным удовольствием вешают лапшу о призраке "самой большой войны в Европе с 1945 года". Они хотят заставить собственных граждан помалкивать о своих недовольствах под угрозой обвинений в предательском инакомыслии и "дезинформации", - утверждает Томпсон.

"Британские военные, в частности, в последние пару лет открыто говорят о том, что больше не существует "бинарного" состояния войны или мира, а британские спецслужбы считают общественных деятелей, недостаточно враждебно настроенных к России, угрозой национальной безопасности, преследуя и задерживая некоторых из них прикрываясь законами о борьбе с терроризмом", - добавил он.

Швейцарский саммит по Украине и мирное предложение Путина

Томпсон считает, что июньский саммит по Украине в Швейцарии не является "подлинно мирным мероприятием, а лишь способом "успокоить правительство Зеленского, которое уже во все горло орет о своей неспособности вести продолжительные боевые действия с Россией".

Томпсон также заявил, что не верит в добросовестность Швейцарии в качестве посредника, а также в то, что Берн действительно нейтрален в украинском вопросе. "Что касается участников саммита, [...] невозможно представить, что они искренни. [...] Они как блок (НАТО), а в некоторых случаях и каждый в отдельности, отказываясь от притворства, признают, что с территории Украины по России ведется огонь их оружием, которое обслуживают их граждане", - отметил он, комментируя прошедшее мероприятие.

Владимир Зеленский рядом с флагом Соединенных Штатов на полях "мирного саммита" по вопросам урегулирования конфликта на Украине 15 июня 2024 года в Швейцарии. Agence France-Presse, AFP 2023 / Alessandro Della Valle

"Отсутствие почти всех действующих и потенциальных членов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) указывает на то, что страны, даже косвенно имеющие отношение к российской экономике и ВПК РФ, не верили в добросовестность швейцарского саммита. Даже Венгрия, западный сосед Украины, член Североатлантического альянса и Евросоюза, приняла участие в саммите лишь в самый последний момент", - добавил Томпсон.

За день до начала швейцарского саммита президент Российской Федерации Владимир Путин сделал еще "одно реальное мирное предложение по урегулированию конфликта". Для начала переговоров, Киев должен вывести войска с территории новых российских регионов - Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официально отказаться от планов вступления в НАТО, заявил российский лидер.

"Я очень серьезно отношусь к тому, что предложение Путина, сделанное накануне саммита в Швейцарии, является самым великодушным из тех, что российское правительство смогло предложить Украине", - подчеркнул британский эксперт. Добавив, что, "в каждом последующем варианте Киеву, вероятно, будет предлагаться все более меньшая часть черноморского побережья, а также могут быть выдвинуты требования о передаче России некоторых территорий на северо-востоке Украины".