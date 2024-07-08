UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
Правительства большинства стран - участниц НАТО упорно отказываются от переговоров по Украине, даже несмотря на то, что у них катастрофически не хватает ресурсов, чтобы продолжать марионеточную войну с Россией. При этом они стремительно теряют свои политические позиции и рискуют вызвать еще большее недовольство своих граждан, считает британский аналитик из UK Column Алекс Томпсон.
реклама
На фоне подготовки НАТО к юбилейному саммиту 12 июля три главных "украинских ястреба" - президент США Джо Байден, его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак - потерпели политическое поражение.
4 июля британские тори проиграли выборы лейбористам, а Макрон, проиграв первый тур внеочередного голосования во Франции, 7 июля сойдется в схватке с "Национальным объединением". Демократы требуют от президента Джо Байдена отказаться от выдвижения после фиаско в дебатах с Дональдом Трампом.
Владимир Зеленский, чей пятилетний президентский срок истек 20 мая, также оказался в весьма непростой ситуации, учитывая многочисленные сообщения в западных СМИ о его возможной замене.
реклама
"В политическом мейнстриме как в Великобритании, так и в странах континентальной Европы стремительно растет число тех, кто открыто говорит, что Зеленский не подходит на эту должность, - пояснил Алекс Томпсон, аналитик из независимой новостной организации UK Column, основанной в 2006 году.
Хотя на Западе, судя по всему, нет единого мнения о том, кто мог бы занять место Зеленского на фоне украинского отступления, упорное желание НАТО любой ценой затянуть конфликт "несовместимо" с экономическими и политическими реалиями в США и Европе.
"Я не являюсь финансовым аналитиком, но даже мне совершенно понятно, что ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз, ни Великобритания не смогут поддерживать боевые действия более года без катастрофического падения стоимости валюты и масштабного слияния оборонной промышленности по всему Западу", - отметил Томпсон.
Весной этого года президент Франции Эммануэль Макрон призвал к укреплению и интеграции европейской обороны, предложив удвоить бюджет Евросоюза и выдвинув идею "большого европейского займа" для финансирования усилий блока по перевооружению.
реклама
"Призыв Макрона к выпуску совместных оборонных облигаций и увеличению заимствований европейскими союзниками Украины — это молчаливое признание того, что правительствам стран еврозоны не хватает финансового суверенитета из-за координации их бюджетов и долгов", - подчеркнул эксперт.
"Учитывая результаты французских выборов, нет никаких шансов, что правительство Франции, в частности, сможет убедить свое население в необходимости долгосрочной прокси (или прямой) войны с Россией. Решительный протест против поддержки этой идеи прослеживается и в Германии (отсюда и мысли Берлина о возрождении обязательного военного призыва)", - продолжил он.
Почему Запад игнорирует реальность?
Невежество западных лидеров может быть связано в том числе и с тем, что сегодня "в цепочках выдачи разрешений на военную помощь в странах-членах НАТО практически не осталось "старых русских" - то есть тех, кто, например, говорит по-русски или кто понимает духовно-нравственное состояние российского общества", - пишет Томпсон.
реклама
"Бюрократы и политики, принимающие решения об отправке на Украину более разрушительных видов оружия, надо полагать - если только обратное не очевидно в каждом конкретном случае - поверили утверждениям западных СМИ о том, что Россия - исчерпала все ресурсы для ведения конвенциональных боевых действий", - отметил сказал эксперт, ссылаясь на недавнее одобрение НАТО использования Украиной своего оружия для поражения целей в глубине России.
В то же время, пишет Томпсон, не исключена вероятность, что западные элиты намеренно игнорируют недовольство населения, экономический спад, вызванный антироссийскими санкциями, и затянувшийся прокси-конфликт на Украине, для чтобы перекроить свои экономики под лозунгом "Построить лучше, чем было" - чего им так не удалось сделать во время пандемии COVID.
"Анализируя исследования UK Column за последнее десятилетие, я вполне готов допустить, что те несколько сотен человек, которые руководят различными странами Запада, положительно оценили бы оба эти способа "сломать экономику", чтобы воссоздать ее по своему образу и подобию; оба эти плана обсуждались в кругах западных элит на протяжении многих десятилетий", - подчеркнул аналитик UK Column.
"Именно поэтому западные правительства с огромным удовольствием вешают лапшу о призраке "самой большой войны в Европе с 1945 года". Они хотят заставить собственных граждан помалкивать о своих недовольствах под угрозой обвинений в предательском инакомыслии и "дезинформации", - утверждает Томпсон.
"Британские военные, в частности, в последние пару лет открыто говорят о том, что больше не существует "бинарного" состояния войны или мира, а британские спецслужбы считают общественных деятелей, недостаточно враждебно настроенных к России, угрозой национальной безопасности, преследуя и задерживая некоторых из них прикрываясь законами о борьбе с терроризмом", - добавил он.
Швейцарский саммит по Украине и мирное предложение Путина
Томпсон считает, что июньский саммит по Украине в Швейцарии не является "подлинно мирным мероприятием, а лишь способом "успокоить правительство Зеленского, которое уже во все горло орет о своей неспособности вести продолжительные боевые действия с Россией".
Томпсон также заявил, что не верит в добросовестность Швейцарии в качестве посредника, а также в то, что Берн действительно нейтрален в украинском вопросе. "Что касается участников саммита, [...] невозможно представить, что они искренни. [...] Они как блок (НАТО), а в некоторых случаях и каждый в отдельности, отказываясь от притворства, признают, что с территории Украины по России ведется огонь их оружием, которое обслуживают их граждане", - отметил он, комментируя прошедшее мероприятие.
"Отсутствие почти всех действующих и потенциальных членов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) указывает на то, что страны, даже косвенно имеющие отношение к российской экономике и ВПК РФ, не верили в добросовестность швейцарского саммита. Даже Венгрия, западный сосед Украины, член Североатлантического альянса и Евросоюза, приняла участие в саммите лишь в самый последний момент", - добавил Томпсон.
За день до начала швейцарского саммита президент Российской Федерации Владимир Путин сделал еще "одно реальное мирное предложение по урегулированию конфликта". Для начала переговоров, Киев должен вывести войска с территории новых российских регионов - Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официально отказаться от планов вступления в НАТО, заявил российский лидер.
"Я очень серьезно отношусь к тому, что предложение Путина, сделанное накануне саммита в Швейцарии, является самым великодушным из тех, что российское правительство смогло предложить Украине", - подчеркнул британский эксперт. Добавив, что, "в каждом последующем варианте Киеву, вероятно, будет предлагаться все более меньшая часть черноморского побережья, а также могут быть выдвинуты требования о передаче России некоторых территорий на северо-востоке Украины".
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила