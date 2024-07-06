США ввели санкции против четырех компаний в Гонконге, Южной Африке и Великобритании, обвинив их в использовании “западных и натовских источников” для обучения экипажей самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ЮАР.

Китайский малозаметный истребитель J-20 на форсаже. Photo: People's Liberation Army of China Press Service

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По данным Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, под санкции попали такие компании, как Global Training Solutions Limited и Smartech Future Limited в Гонконге, Grace Air (Pty) Ltd в Южной Африке и Livingston Aerospace Ltd в Великобритании.

В BIS заявили, что санкции против этих четырех компаний были введены из-за их связей с южноафриканской испытательной летной академией (TFASA), которая уже подвергалась санкциям около года назад. Компания Livingston Aerospace принадлежит британскому военному летчику в отставке Крейгу Пенрайсу, бывшему управляющему проектом TFASA.

В июне прошлого года BIS внесла в свой черный список 16 компаний, из-за того, что они якобы проводили обучение китайских военных пилотов, используя западные и натовские источники. Американские компании должны подавать заявки на получение лицензий, прежде чем “что-либо поставлять” в КНР. а сами заявки должны рассматриваться в соответствии с презумпцией отказа, заявили в BIS .

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Среди 16 компаний, попавших под санкции - TFASA, Frontier Services Group, AVIC International Flight Training Academy (AIFA) и Chinese Flight Test Establishment (также известная как Shaanxi-based AVIC Flight Test Center). AVIC крупнейший производитель авиатехники КНР. Компания, в частности, производит истребители J-20, J-15, тяжелые транспортники Y-20, а также некоторые виды гражданских самолетов.

Дело Даггана

18 октября 2022 года Министерство обороны Великобритании (МО) сообщило, что за последнее время около 30 вышедших на пенсию пилотов британских ВВС и ВМС согласились на работу в Народно-освободительной армии Китая, после того, как к ним обратились хедхантеры, обещавшие щедрую зарплату

В сообщении говорится, что некоторые из пилотов были наняты еще в 2019 году через частную южноафриканскую компанию. Ведомство заявило, что Пекин соблазнил новобранцев огромными зарплатами, порой достигающими 270 тысяч долларов США (£237,911) в год. Согласно открытой информации, средняя годовая зарплата пилота Королевских ВВС Великобритании составляет около 58 897 фунтов стерлингов. Тем не менее, оборонное ведомство заявило, что никто из них не был привлечен к ответственности, поскольку подготовка и набор пилотов не нарушали ни одного закона Соединенного Королевства.

Китайский палубный самолет J-15

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21 октября 2022 года Дэниел Дагган, бывший пилот морской пехоты США, был арестован в Австралии по запросу американских властей. Его обвинили в торговле оружием, отмывании денег и "сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты путем незаконного экспорта оборонных услуг в Китай". Власти США утверждают, что Даггану было выплачено около 100 000 долларов за его услуги, хотя он не запрашивал у американского правительства разрешения на проведение подобных тренингов.

Дагган переехал в Австралию в 2002 году после десяти лет службы в морской пехоте США. В 2014 году Дагган переехал в Пекин и начал работать на TFASA. В 2016 году он отказался от гражданства США и вернулся в Австралию. В мае этого года суд Нового Южного Уэльса постановил, что Дагган подлежит экстрадиции в США. Если американский суд признает его виновным, ему грозит до 65 лет тюрьмы.

Китайские обозреватели считают, что Запад пытается использовать ситуацию с обучением пилотов НОАК для раскрутки "теории китайской угрозы" и создания антикитайской коалиции.

"Австралия и Великобритания придумали законы, запрещающие своим пилотам обучать китайский летный персонал. Неужели Китай действительно намерен учиться у отставных пилотов из этих стран? Извините, но они не обладают достаточной квалификацией", - пишет в своей статье журналист государственного издания КНР Defense Times.

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В начале июня британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на совместное заявление разведывательного альянса "Пяти глаз" сообщило, что Народно-освободительная армия Китая "агрессивно вербует" пилотов Североатлантического альянса для обучения своих военных летчиков и использует для этих целей компании по всему миру.

Альянс Five Eyes предупреждает…

В сентябре прошлого года разведывательный альянс англосаксонских стран "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, активизировал "совместные усилия" по пресечению деятельности TFASA.

Канадские СМИ сообщили, что полиция проводит расследование в отношении трех бывших летчиков-истребителей Королевских военно-воздушных сил Канады (RCAF), которые через TFASA обучают военных и гражданских пилотов в Поднебесной.

Помимо этого, правительство Великобритании недавно заявило, что бывшие военнослужащие британских вооруженных сил, обучающие иностранных военных в других странах мира, могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с Законом о национальной безопасности, который определяет "охраняемую информацию" как "тактику, технику и процедуры".

В США Даггану предъявлены обвинения в сговоре, торговле оружием и отмывании денег.

Правительство Новой Зеландии призвало семерых граждан страны немедленно прекратить тренировки китайских военнослужащих.

НОАК использует частные компании в Южной Африке, ОАЭ и Китае для вербовки западных летчиков, бортинженеров и сотрудников центров управления воздушными операциями с целью обучения личного состава своих ВВС и ВМС, говорится в совместном заявлении Five Eyes от 5 июня этого года.

Официальный представитель Национального центра контрразведки и безопасности Соединенных Штатов (NCSC) в интервью СМИ сообщил, что китайская армия рекрутировала бывших пилотов из Великобритании, Новой Зеландии, Германии и других стран.

В ответ на заявление "пятиглазой" разведки, TFASA сообщила, что приняла решение прекратить трудоустройство всех граждан Соединенного Королевства в связи с изменениями в законодательстве, которые были внесены в Великобритании в 2023 году. Компания также заявила, что в настоящее время она не трудоустраивает граждан США, а большинство ее сотрудников - гражданские подрядчики.



