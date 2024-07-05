Неолиберальная политика и поддержка западного империализма на Украине и в Палестине дискредитируют политические силы истеблишмента по обе стороны Атлантики.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступает на пресс-конференции после встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в преддверии саммита лидеров стран "Большой двадцатки" на Бали, Индонезия. Специальный корреспондент РИА Новости Павел Бедняков

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Президент США Джо Байден рассматривает возможность ухода с президентской предвыборной гонки в 2024, после провального выступления на дебатах на прошлой неделе, сообщает The New York Times.

Эта новость появилась в понедельник, после того как стало известно, что в выходные президент советовался с членами своей семьи о том, стоит ли ему продолжать выдвигать свою кандидатуру на фоне всеобщего беспокойства по поводу его дееспособности. Прошедшие на прошлой неделе теледебаты с бывшим президентом Дональдом Трампом, во время которых Байдену часто было трудно завершить мысль и ответить на элементарные вопросы, вызвали беспокойство среди многих представителей Демократической партии. Согласно социологическим опросам, проведенным в четверг вечером, восьмидесятилетний глава государства все больше отстает от своего оппонента.

Панические настроения в Белом доме растут на фоне призывов общественных деятелей Франции к созданию левоцентристского альянса в преддверии выборов, намеченных на эти выходные, с тем чтобы лишить партию Марин Ле Пен парламентского большинства. Наблюдатели опасаются, что эта противоречивая фигура может победить во втором туре голосования в воскресенье и привести к формированию первого правого правительства в стране со времен Второй мировой войны.

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По словам профессора лондонского Института глобальной политики Джорджа Самуэли, оба инцидента вызывают серьезную озабоченность на международной арене, поскольку политические силы истеблишмента пытаются противостоять все более решительным вызовам своей власти.

"Все это заставляет Соединенные Штаты выглядеть слабыми и жалкими. И если Байден отойдет в сторону и скажет: "Я физически и психически не способен баллотироваться", то следующим вопросом будет: "Ну а сейчас вы физически и психически способны оставаться президентом?"" - говорит Сзамуэли. "Байдену будет очень трудно сказать: "Да, я могу выполнять свои обязанности еще шесть месяцев в качестве президента, пока идут два серьезных военных конфликта, в которых Америка активно участвует". Я думаю, сразу же раздадутся призывы к тому, чтобы Байден немедленно ушел в отставку, и результатом этого станет еще большая паника".

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп верит, что сможет покончить с конфликтом на Украине " в 24 часа", полагаясь на свои связи с лидером России Владимиром Путиным Credit: Kevin Lamarque. Архив Reuters

"Итак, есть которые боятся победы Трампа, но, по крайней мере, Трамп - это известная личность", - добавил он. "Но теперь, ну, что произойдет теперь? Я имею в виду, что произойдет в течение следующих шести месяцев? Что произойдет на съезде? Все висит в воздухе. Так что в международном контексте существует большая озабоченность тем, что в Америке творится бардак". "Это очень напоминает на свободное падение".

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Европейские лидеры, как сообщается, озабочены перспективой избрания Трампа на второй срок из-за его намерений вывести Соединенные Штаты из военного альянса НАТО. Европейский союз всеми силами ищет пути продолжения финансирования прокси-войны Украины против России в случае, если бывший президент прекратит поддержку конфликта со стороны Соединенных Штатов после возвращения в Белый дом.

Однако политический истеблишмент Европы также ослабил хватку за власть, по мере того как по всему континенту растет популярность правых популистских партий. Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получила наибольшую поддержку в первом туре недавних парламентских выборов во Франции, что заставило президента Эммануэля Макрона "заняться поиском альянсов", чтобы не допустить ее победы во втором туре.

Хотя коалиция Жан-Люка Меленшона победила центристскую партию Макрона в первом туре голосования, президент Франции вряд ли включит левого активиста в какую-либо коалицию, считает Самуэли, отмечая, что "Макрон, похоже, его действительно ненавидит". Аналитик предположил, что французский лидер чтобы не допустить Ле Пена к власти, будет искать более "умеренных" союзников, формируя левоцентристский альянс из политического истеблишмента.

"После того как Ле Пен довольно удачно выступила в прошлое воскресенье, стало ясно, что в стране активизируются силы, желающие не допустить к власти "Национальное объединение". Ведь именно этим занимается французская элита уже несколько десятилетий, начиная, наверное, с 2002 года, когда Жан-Мари Ле Пен был кандидатом в президенты против Ширака", - вспоминает Самуэли. "Французская элита абсолютно решительно настроена на то, чтобы сделать все возможное, чтобы не допустить к власти "Национальное объединение". Поэтому я ничуть не удивлюсь, если именно так они и поступят".

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"Теперь вопрос в том - и это, очевидно, самый важный вопрос - сможете ли вы продолжать создавать все эти альянсы, чтобы не допустить "Национальное объединение" к власти, и продолжать раздувать истерию вокруг партии Ле Пен, как вы это делаете каждые несколько лет", - продолжил он. "Это не очень-то сработало, потому что шаг за шагом, год за годом, голоса за "Национальное ралли" росли. И даже если в этот раз им удастся сформировать коалиционное правительство, которое не допустит "Национальное объединение", то что произойдет в 2027 году?"

Президент Франции и кандидат от центристов на переизбрание Эммануэль Макрон демонстративно жестикулирует во время вечернего выпуска новостей французского телеканала TF1 в Булонь-Билланкур под Парижем, среда, 13 апреля 2022 года. Associated Press, AP Photo / Ludovic Marin

"Французы будут очень разгневаны и разочарованы тем, что проблемы Франции не решаются. Правящая элита продолжает нагнетать истерию вокруг "Национального объединения". Но грядут президентские выборы, и на этот раз они (французы) вполне могут проголосовать за Марин Ле Пен".