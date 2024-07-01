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amv212
Sun: В Британии всего четыре истребителя, готовых к немедленному развертыванию в случае атаки России
Силы быстрого реагирования, говорите? У Великобритании осталось всего четыре истребителя для ответа на удар противника - бывший командующий Королевскими военно-воздушными силами Соединенного королевства (RAF)

В прошлом году британские законодатели предупредили, что истребительный парк Великобритании "чрезвычайно мал" и не способен защитить страну в случае полномасштабного военного конфликта

Силы быстрого реагирования, говорите? У Великобритании осталось всего четыре истребителя для ответа на удар противника - бывший командующий Королевскими военно-воздушными силами Соединенного королевства (RAF) (На снимке истребитель Королевских ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon. Архивное фото. Agence France-Presse, AFP 2023 / Petros Karadjias)

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Великобритания располагает всего четырьмя истребителями, готовыми немедленно подняться в воздух в случае возможного нападения противника на ее территорию, заявил в интервью The Sun бывший командующий Королевскими ВВС (RAF) маршал авиации Грег Бэгвелл.

По словам Бэгвелла, четыре истребителя Eurofighter Typhoon, развертывание которых возможно в рамках процедуры быстрого реагирования (Quick Reaction Alert, QRA), дислоцируются на авиабазах в Лоссимуте (Шотландия) и Конингсби (восточная Англия, Линкольншир).

QRA — это состояние готовности и быстроты реагирования, поддерживаемое "24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году" союзниками НАТО с целью оперативного сдерживания, обнаружения и противодействия различным угрозам.

Бэгвелл считает, что ВВС страны могут "относительно быстро" подготовить другие боевые самолеты к отражению вражеской угрозы, но предупреждает, что вскоре необходимые для этого ресурсы могут быть истощены. " У нас есть возможность ответить на относительно ограниченный удар, но самолеты и запасы вооружений для этого закончатся очень быстро", - предупредил бывший командующий британскими ВВС.

Маршал британских ВВС - армия не способна противостоять "масштабной атаке" со стороны России.

Два десятилетия относительного мира в эпоху после окончания холодной войны привели к тому, что Британия - как и большая часть европейских членов Североатлантического альянса - перестала вкладывать средства в вооруженные силы, что привело к острой нехватке боевых самолетов, подчеркнул ветеран RAF

Маршал авиации Бэгвелл, отслуживший в Военно-воздушных силах Соединенного Королевства 36 лет, предупредил, что если Владимир Путин решит начать крупную военную операцию против Великобритании, подобную той, что проводится на Украине, то ВВС Соединенного Королевства потерпят поражение.

"У нас в стране почти не осталось самолетов, готовых к немедленному развертыванию. Те самолеты, которые у нас есть, не смогут защитить от серьезных атак, аналогичных тем, которые мы ежедневно наблюдаем на Украине", - подчеркнул Бэгвелл.

Бывший командующий ВВС добавил, что в настоящее время Великобритания располагает примерно 130 Eurofighter Typhoon, но в следующем году их число сократится примерно до сотни. "Из них далеко не все будут готовы к полетам", - предупредил он. 

Ранее Комитет по обороне и безопасности Палаты общин Парламента Великобритании предупредил, что в настоящее время в RAF не хватает боевых, военно-транспортных самолетов и самолетов раннего предупреждения и нападения (AEW&C).

В 2021 году министерство обороны Соединенного Королевства издало приказ о сокращении численности самолетов, что соответственно привело к их дефициту, который может сохраниться до конца 2030-х годов, сообщает комитет.

"Численность боевых самолетов и так уже крайне низка. [...] Это неприемлемо. Министерство обороны и Королевские ВВС должны в срочном порядке предложить способы увеличения боевой авиации в краткосрочной перспективе", - отметили британские законотворцы.

#россия #украина #велекобритания #грег бэгвелл
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