"Украина уже давно ждет членства в НАТО. Она будет ждать и дальше - скорее всего, вечно - независимо от того, какие сладкие обещания западные лидеры будут лить в уши Зеленскому" - обозреватель Newsweek Депетрис.

Отчаянные попытки Владимира Зеленского подтолкнуть Украину в объятия Североатлантического альянса могут оказаться тщетными, считает специалист в области внешней политики, сотрудник американского аналитического центра Defense Priorities и комментатор агентства Reuters и журнала Newsweek Дэниэл Депетрис. Запад машет перед Украиной членством в НАТО, как морковкой перед ослом, пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис.Даже когда лидеры НАТО, в том числе президент Соединенных Штатов Джо Байден и покидающий свой пост генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, продолжают утверждать, что решение о членстве Украины в НАТО де-факто принято, блок на самом деле не желает, чтобы Киев действительно вступил в него, пишет Депетрис в своей статье для журнала Newsweek.

НАТО с превеликим удовольствием будет снабжать Украину оружием для нанесения максимального ущерба России, но ввязываться в прямой конфликт "со страной, обладающей ядерным оружием, в интересах Украины не собирается", - пишет он.

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"Украина уже давно ждет членства в НАТО. Она будет ждать и дальше, скорее всего, вечно, независимо от того, какие сладкие обещания западные лидеры будут нашептывать на ухо Зеленскому", - считает эксперт.

Отказ Украины от планов вступления в НАТО остается одним из главных условий всех мирных предложений, которые Россия выдвигала с момента эскалации украинского конфликта с февраля 2022 года. Тем не менее, власти в Киеве не теряют надежды пробиться в блок, несмотря на то, что это может серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе.