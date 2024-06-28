Неудавшаяся попытка переворота в Боливии, скорее всего, была "прямым следствием" участия президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме в начале этого месяца. Поэтому - с очень большой долей вероятности - без Соединенных Штатов здесь не обошлось, считает отставной офицер разведки Центрального командования и сотрудник Государственного департамента Ларри Джонсон. Боливийская полиция задержала генерала Хуана Хосе Суньигу, бывшего командующего армией Боливии, в Ла-Пасе, Боливия, среда, 26 июня 2024 года. Associated Press News, AP Photo / Juan Carita

"То, что это произошло через три-четыре недели после Петербургского международного экономического форума, в ходе которого президент Боливии Луис Арсе принял участие в пленарном заседании вместе с российским лидером Владимиром Путиным, имеет немаловажное значение". отмечает Джонсон, намекая на попытку переворота. "Так что, возможно США, этой попыткой хотели показать всему миру: вот мы свергли парня, потому что он очень хотел сотрудничать с президентом РФ Путиным".

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"Тот факт, что такие страны, как Боливия и Бразилия, создают альянсы с Россией и Китаем, вызывают раздражение в Вашингтоне, и это рассматривается как огромная проблема для национальной безопасности США", - добавил он, отметив, что "история отношений Соединенных Штатов с боливийскими военными уходит корнями в далекое прошлое".

Несмотря на это, аналитик утверждает, что стремление Вашингтона "иметь контроль и не допускать никакого внешнего влияния" восходит к доктрине Монро.

"На самом деле, большинство государств Центральной и Южной Америки не имеют для Соединенных Штатов ни экономического, ни военного значения", - говорит он, утверждая, что "все дело в геополитике".

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26 июня этого года группа боливийских солдат во главе с генералом Хуаном Хосе Зунигой, занимавшего на тот момент пост главнокомандующего, попыталась свергнуть правительство Арсе. Попытка переворота закончилась неудачей. Зунига был задержан по требованию прокуратуры.

Спровоцировать попытку госпереворота в стране могли силы извне — глава оборонного ведомства Боливии

Попытка переворота в Боливии могла быть спровоцирована внешними силами и вызвана желанием разграбить природные ресурсы страны, заявил в интервью РИА Новости глава Минобороны Боливии Эдмундо Новильо. В среду местные средства массовой информации сообщили о появлении военных на площади Мурильо (исп. Plaza Murillo) - центральной площади столицы Боливии Ла-Паса, где расположены правительственные учреждения.

Военные, возглавляемые генералом Хуаном Хосе Зунигой, попытались проникнуть в президентский дворец. Президент Боливии Луис Арсе, находившийся в это время во дворце, выступил с обращением к нации, назвав происходящее попыткой государственного переворота, и назначил новое руководство ВС страны, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Зунига был задержан.

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"Мы не исключаем, что все это было спланировано, продиктовано внешними интересами. Мы не исключаем этого. В отношении нашей страны всегда существовал интерес к контролю над политической властью с целью разграбления природных ресурсов", - подчеркнул министр.

Генералы Хуан Марио Паулсен Санди (слева) и Анибаль Агилар Гомес, задержанны за причастность к попытке государственного переворота, Боливия, четверг, 27 июня 2024 г. Associated Press News, AP Photo / Juan Carita

Власти изучают все заявления и предыдущие действия генерала Зуниги и не исключают, что все это поощрялось извне, уточнил Новильо.

Генерал Зунига пытался стать нелегитимным президентом страны, сказал он. Интерес генерала Хуана Хосе Зуниги заключался в том, чтобы совершить насильственный захват власти, и это свидетельствует о том, что он незаконно хотел стать президентом. К сожалению, его поддержал ряд военных деятелей", - добавил министр.

О роли боливийских военных в попытке госпереворота...

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Джон Майлз, американский журналист и специалист по международным отношениям, считает, что, хотя этот "необычный инцидент" привлек внимание мировой общественности, он мало похож на типичные операции по смене правительств, поддерживаемые Западом. До сих пор не понятны причины и мотивы очевидной попытки государственного переворота, предпринятой в среду в южноамериканском государстве Боливия, пишет он.

Эта андская страна бесспорно лидирует по числу переворотов в мире: только с 1950 года в ней было совершено 23 попытки свержения правительств, а если считать с момента обретения независимости от Испанской империи в 1825 году, то более 190. Не последнюю роль в операциях по смене правительств на континенте сыграли США, для которых доктрина защиты Латинской Америки от угрозы иностранного вмешательства являлась всего лишь прикрытием для продвижения собственных интересов и сохранения влияния.

Журналист Камила Эскаланте из базирующейся в Боливии медиа-организации Kawsachun News (боливийская новостная сеть в Интернете и на радио) об этом инциденте сообщила следующее:

"Сегодня все основные правительственные СМИ Боливии пишут о несостоявшейся попытке государственного переворота, о том, что это триумф боливийского народа", - говорит Эскаланте. "[...] Но мы тут только что узнали от министра по делам президента Марии Нелы Прады. [...] Она только что провела пресс-конференцию вместе с другими членами кабинета [президента Боливии] Луиса Арсе, и они заявили, что продолжают поиски тех, кто несет ответственность и кто участвовал в этой кампании".

"Есть много необычных обстоятельств, связанных с этой очевидной попыткой госпереворота", - подчеркнула журналист. Эскаланте пояснила, что лидер переворота Хуан Хосе Суньига "после ареста дал показания, что пытался склонить на свою сторону полицию, но ему это не удалось, и поэтому он не смог достичь своей цели, которая заключалась в принудительной отставке Луиса Арсе и его кабинета министров".

"Они встречались ранее - Суньига как командующий армией - встречался с командованием других родов войск, но по какой-то причине отряды ВМС и ВВС не прибыли на площадь Мурильо в нужный момент. Поэтому у него просто не хватило людей, чтобы выполнить то, что он намеревался сделать вчера".

Эскаланте отметила, что предыдущие операции по смене правительств на континенте при поддержке американцев часто сопровождались продолжительными кампаниями в социальных сетях и активной деятельностью иностранных организаций. Вынужденная отставка бывшего президента Эво Моралеса в 2019 году была вызвана противоречивыми заявлениями Организации американских государств о фальсификации выборов и запуском хэштега #SOSBolivia в Twitter, что зеркально отражает предыдущие кампании США по вмешательству в дела Латинской Америки.

Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия. Associated Press News, AP Photo / Juan CaritaНо в инциденте, произошедшем в среду, не было подобных признаков поддержки Запада, считает Эскаланте. Военные Боливии и раньше действовали импульсивно - однажды (в 2020 году) они пришли в конгресс с требованием повысить генералов в звании и в том же году планировали устроить второй переворот. Тем не менее некоторые аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, что генерал Суньига в одиночку решился на столь дерзкую авантюру. Кое-кто вообще уверен, что инцидент был заранее спланированным спектаклем, призванным укрепить политический имидж президента Арсе.

Впрочем, США и раньше использовали разнообразные тайные инструменты для подстрекательства к мятежам в армиях стран Латинской Америки, обучая генералов-диссидентов в печально известной Школе Америк и оказывая влияние на сотрудников Федерального бюро расследований в Вашингтоне в качестве атташе посольств. Наблюдатели утверждают, что может пройти немало времени, прежде чем выяснятся все обстоятельства неожиданного инцидента, произошедшего в среду 26 июня.