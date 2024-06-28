Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии

"Тот факт, что такие страны, как Боливия и Бразилия, создают альянсы с Россией и Китаем, вызывают раздражение в Вашингтоне, и это рассматривается как огромная проблема на Западе", - заявил отставной офицер разведки ЦРУ Ларри Джонсон
[ ] для раздела Блоги
+
+

Неудавшаяся попытка переворота в Боливии, скорее всего, была "прямым следствием" участия президента Боливии Луиса Арсе в Петербургском международном экономическом форуме в начале этого месяца. Поэтому - с очень большой долей вероятности - без Соединенных Штатов здесь не обошлось, считает отставной офицер разведки Центрального командования и сотрудник Государственного департамента Ларри Джонсон.Боливийская полиция задержала генерала Хуана Хосе Суньигу, бывшего командующего армией Боливии, в Ла-Пасе, Боливия, среда, 26 июня 2024 года. Associated Press News, AP Photo / Juan Carita

"То, что это произошло через три-четыре недели после Петербургского международного экономического форума, в ходе которого президент Боливии Луис Арсе принял участие в пленарном заседании вместе с российским лидером Владимиром Путиным, имеет немаловажное значение". отмечает Джонсон, намекая на попытку переворота. "Так что, возможно США, этой попыткой хотели показать всему миру: вот мы свергли парня, потому что он очень хотел сотрудничать с президентом РФ Путиным".

реклама



"Тот факт, что такие страны, как Боливия и Бразилия, создают альянсы с Россией и Китаем, вызывают раздражение в Вашингтоне, и это рассматривается как огромная проблема для национальной безопасности США", - добавил он, отметив, что "история отношений Соединенных Штатов с боливийскими военными уходит корнями в далекое прошлое".

Несмотря на это, аналитик утверждает, что стремление Вашингтона "иметь контроль и не допускать никакого внешнего влияния" восходит к доктрине Монро.

 "На самом деле, большинство государств Центральной и Южной Америки не имеют для Соединенных Штатов ни экономического, ни военного значения", - говорит он, утверждая, что "все дело в геополитике".

реклама



26 июня этого года группа боливийских солдат во главе с генералом Хуаном Хосе Зунигой, занимавшего на тот момент пост главнокомандующего, попыталась свергнуть правительство Арсе. Попытка переворота закончилась неудачей. Зунига был задержан по требованию прокуратуры.

Спровоцировать попытку госпереворота в стране могли силы извне — глава оборонного ведомства Боливии

Попытка переворота в Боливии могла быть спровоцирована внешними силами и вызвана желанием разграбить природные ресурсы страны, заявил в интервью РИА Новости глава Минобороны Боливии Эдмундо Новильо. В среду местные средства массовой информации сообщили о появлении военных на площади Мурильо (исп. Plaza Murillo) - центральной площади столицы Боливии Ла-Паса, где расположены правительственные учреждения.

Военные, возглавляемые генералом Хуаном Хосе Зунигой, попытались проникнуть в президентский дворец. Президент Боливии Луис Арсе, находившийся в это время во дворце, выступил с обращением к нации, назвав происходящее попыткой государственного переворота, и назначил новое руководство ВС страны, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Зунига был задержан.

реклама



"Мы не исключаем, что все это было спланировано, продиктовано внешними интересами. Мы не исключаем этого. В отношении нашей страны всегда существовал интерес к контролю над политической властью с целью разграбления природных ресурсов", - подчеркнул министр.

Генералы Хуан Марио Паулсен Санди (слева) и Анибаль Агилар Гомес, задержанны за причастность к попытке государственного переворота, Боливия, четверг, 27 июня 2024 г. Associated Press News, AP Photo / Juan Carita

Власти изучают все заявления и предыдущие действия генерала Зуниги и не исключают, что все это поощрялось извне, уточнил Новильо.

Генерал Зунига пытался стать нелегитимным президентом страны, сказал он. Интерес генерала Хуана Хосе Зуниги заключался в том, чтобы совершить насильственный захват власти, и это свидетельствует о том, что он незаконно хотел стать президентом. К сожалению, его поддержал ряд военных деятелей", - добавил министр.

О роли боливийских военных в попытке госпереворота...

реклама



Джон Майлз, американский журналист и специалист по международным отношениям, считает, что, хотя этот "необычный инцидент" привлек внимание мировой общественности, он мало похож на типичные операции по смене правительств, поддерживаемые Западом. До сих пор не понятны причины и мотивы очевидной попытки государственного переворота, предпринятой в среду в южноамериканском государстве Боливия, пишет он.

Эта андская страна бесспорно лидирует по числу переворотов в мире: только с 1950 года в ней было совершено 23 попытки свержения правительств, а если считать с момента обретения независимости от Испанской империи в 1825 году, то более 190. Не последнюю роль в операциях по смене правительств на континенте сыграли США, для которых доктрина защиты Латинской Америки от угрозы иностранного вмешательства являлась всего лишь прикрытием для продвижения собственных интересов и сохранения влияния.

Журналист Камила Эскаланте из базирующейся в Боливии медиа-организации Kawsachun News (боливийская новостная сеть в Интернете и на радио) об этом инциденте сообщила следующее:

"Сегодня все основные правительственные СМИ Боливии пишут о несостоявшейся попытке государственного переворота, о том, что это триумф боливийского народа", - говорит Эскаланте. "[...] Но мы тут только что узнали от министра по делам президента Марии Нелы Прады. [...] Она только что провела пресс-конференцию вместе с другими членами кабинета [президента Боливии] Луиса Арсе, и они заявили, что продолжают поиски тех, кто несет ответственность и кто участвовал в этой кампании".

"Есть много необычных обстоятельств, связанных с этой очевидной попыткой госпереворота", - подчеркнула журналист. Эскаланте пояснила, что лидер переворота Хуан Хосе Суньига "после ареста дал показания, что пытался склонить на свою сторону полицию, но ему это не удалось, и поэтому он не смог достичь своей цели, которая заключалась в принудительной отставке Луиса Арсе и его кабинета министров".

"Они встречались ранее - Суньига как командующий армией - встречался с командованием других родов войск, но по какой-то причине отряды ВМС и ВВС не прибыли на площадь Мурильо в нужный момент. Поэтому у него просто не хватило людей, чтобы выполнить то, что он намеревался сделать вчера".

Эскаланте отметила, что предыдущие операции по смене правительств на континенте при поддержке американцев часто сопровождались продолжительными кампаниями в социальных сетях и активной деятельностью иностранных организаций. Вынужденная отставка бывшего президента Эво Моралеса в 2019 году была вызвана противоречивыми заявлениями Организации американских государств о фальсификации выборов и запуском хэштега #SOSBolivia в Twitter, что зеркально отражает предыдущие кампании США по вмешательству в дела Латинской Америки.

Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия. Associated Press News, AP Photo / Juan CaritaНо в инциденте, произошедшем в среду, не было подобных признаков поддержки Запада, считает Эскаланте. Военные Боливии и раньше действовали импульсивно - однажды (в 2020 году) они пришли в конгресс с требованием повысить генералов в звании и в том же году планировали устроить второй переворот. Тем не менее некоторые аналитики по-прежнему скептически относятся к тому, что генерал Суньига в одиночку решился на столь дерзкую авантюру. Кое-кто вообще уверен, что инцидент был заранее спланированным спектаклем, призванным укрепить политический имидж президента Арсе.

Впрочем, США и раньше использовали разнообразные тайные инструменты для подстрекательства к мятежам в армиях стран Латинской Америки, обучая генералов-диссидентов в печально известной Школе Америк и оказывая влияние на сотрудников Федерального бюро расследований в Вашингтоне в качестве атташе посольств. Наблюдатели утверждают, что может пройти немало времени, прежде чем выяснятся все обстоятельства неожиданного инцидента, произошедшего в среду 26 июня.

 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша запад цру боливия латинская америка луис арсе хуан хосе зунига
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
20
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
45
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
18
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
13
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
1
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
10
Южная Корея объявила о комплексной программе поддержки для лидерства на рынке полупроводников
+
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
4
ОАК обновляет ключевые цеха для серийного выпуска Ту-160М
3
Инженерник Intel Core Ultra 7 268V оказался на 20% быстрее Ultra 9 185H в однопотоке Geekbench
+
Джулиан Ассанж признал свою вину в шпионаже в США и вернулся на родину после 5 лет заключения
3
Разработанные в США сверхпроводящие кабели обеспечивают 10-кратную мощность
5
Samsung анонсировала проведение летнего мероприятия Galaxy Unpacked 10 июля 2024 года
+
В море на испытания вышла обновлённая АПЛ "Иркутск", способная использовать гиперзвуковые "Цирконы"
+
В России усилили борьбу с теневыми майнерами криптовалют
1
Российский электромобиль «Атом» будет стоить не больше 4 млн рублей, продавать его будут только через онлайн-платформу
2
ВС РФ утром нанесли групповой ракетный удар по украинским аэродромам, на которых будут размещаться F-16
2
Первые обзоры ноутбуков Microsoft Copilot+ показали, что лучше подождать новых чипов Intel и AMD
1
Американская АПЛ и самолёт «Судного дня» приняли участие в демонстрации силы у берегов Норвегии
1
CD Projekt RED рада, что ей больше не надо работать над своим движком REDengine
9
Полковник Свитан: ВСУ не хватает вооружений и боеприпасов, а истребители F-16 так и не поставлены
+

Популярные статьи

Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
85
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
168
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
11
Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft
7
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
6
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
64
СМИ: Сделка с Ассанжем создает "пугающий прецедент" для других журналистов
3
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
+
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
2

Сейчас обсуждают

Tarment
13:19
Иди отсюда долбоёб, сними и выложи качество лучше
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Nvidia&Intel Hater
13:18
У тебя там качество такое что как будто насрали на монитор.Ультра епть.не позорился хоть бы
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Шава на Коммунистической
13:16
В принципе, любой ноут игровой. Открываешь на нём сайт с голыми тётеньками (или дяденьками, зверушками по желанию), достаешь свой джойстик и начинаешь играть.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Lan Di
13:16
Наверное просто это и так всё знают
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
ExtenZ
13:16
Плач Ярославны, жалуйтесь Жилетке Хуангу и Лизке Су за что убили игропром майнингом
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
]+[
13:15
Ты про тех отщепенцев, которые на Украине обосновались? Так они так же, как и ты только балаболить умеют, да подсирать из-за угла. )
ОАК обновляет ключевые цеха для серийного выпуска Ту-160М
Nvidia&Intel Hater
13:14
О...Неожиданно.Защекан IrnWlf решил сделать не только камингаут но и высер наваять
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Александр
13:11
В принципе да, хотя вот тут вроде как внутренние тесты Nvidea есть GTX 380: https: //nvworld.ru/news/new-1090/ Но видно не срослось
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Chihonya
13:11
затычки, у меня на работе такой, правда давно без видла на встройке пашет
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Вячеслав Крицков
13:10
И зачем такой горячий проц ,если можно взять 7 7800 х 3 d и пользоваться без проблем ... Без всяких высоких тдп ,т есть температур и нагрузок на материнку ...
AMD вдвое повысила TDP Ryzen 7 9700X, чтобы обогнать Ryzen 7 7800X3D и оправдать высокую стоимость
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем