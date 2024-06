Киев совершенно не тревожит гибель сограждан, не разделяющих их националистических русофобских настроений, считает американский политолог, специалист по международной безопасности Марк Слебода

Украинские власти готовы пожертвовать своим народом ради крестового похода против России — аналитик Слебода. (Vladimir Zelensky meets with wounded AFU servicemen at Staten Island University Hospital in the Staten Island neighborhood of New York City on September 18, 2023. Agence France-Presse, AFP 2023 / Angela Weiss )

Число украинских жертв в продолжающемся противостоянии с Россией остается весьма спорным вопросом на протяжении всего конфликта. Киев и его западные союзники обычно преуменьшают это число, утверждая, что количество погибших солдат ВСУ не превышает нескольких десятков тысяч, однако по оценкам министерства обороны России, реальная цифра составляет порядка 500 000 человек. Утечка документов американской разведки свидетельствует о том, что число погибших на Украине гораздо выше, чем принято считать.

Но какими бы ни были цифры, понятно одно - украинский конфликт уже стал одним из самых кровопролитных за последнее десятилетие… И тем не менее, американский политолог и специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода утверждает, что "идейное" правительство Украины не волнует гибель сотен тысяч или даже миллиона своих граждан в крестовом походе против русского народа.

В рамках телепередачи "Линии разлома" Слебода обсудил с американским журналистом Джамарлом Томасом последние события конфликта, и в первую очередь новый виток напряженности, связанный с убийством мирных граждан, в том числе двух детей, на пляже в Севастополе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно предупредил, что Россия не оставит без ответа террористические атаки на мирных граждан.

Отвечая на вопрос журналиста, о том, какими могут быть последствия для Соединенных Штатов, предоставивших Украине американские ракеты ATACMS, использовавшиеся при нападении на Крым, эксперт по международным отношениям ответил следующее.

"Это очень хороший вопрос, и я не уверен, что кто-то знает на него ответ. Есть мнения, что заявления Лаврова и других официальных лиц, похоже, указывают на то, что они (Россия) знают или уже вычислили конкретных фигур в киевском правительстве и в руководстве США, которых могут привлечь к персональной ответственности, [...] и какие меры они могут принять против них в виде санкций, уголовных дел или, скажем так, более "прямого наказания", - ответил Слебода. "Другая возможность — это асимметричный ответ, как и обещал Путин, - поставки высокоточного оружия дальнего радиуса действия противникам США по всему миру", - предположил он.

Импровизированный мемориал жертвам ракетного удара Украины по Севастополю, Республика Крым, Россия. РИА Новости / Константин Михальчев

Томас допустил, что Москва может ввести бесполетную зону над Черным морем, где беспилотники НАТО собирают целевую информацию для атак ВСУ. Российские официальные лица также отмечают, что передовые западные вооружения, к числу которых относятся ракетные комплексы ATACMS, как правило, требуют помощи высококвалифицированного американского военного персонала.

"Высокий уровень координации различных систем при нанесении ударов по территории России свидетельствует об активном участии США в конфликте, выходящем за рамки публичной риторики Вашингтона, и требует от Москвы ответных действий для защиты своего населения и территорий”. "Это не пассивная разведка", - сказал Слебода имея в виду зависимость ВСУ от западных разведывательных самолетов при координации атак. "Это активный сбор разведданных".

Аналитик по безопасности также обратил внимание на непосредственное участие американских военных специалистов в передаче информации о целях для украинских систем вооружений, что подтверждается комментариями канцлера Германии Олафа Шольца и генералов немецкого бундесвера.

"Отсутствие каких-либо контрмер практически гарантирует эскалацию со стороны Запада,", - возразил Томас. "Они уверены в своей безнаказанности. И они не верят в красные линии России".

Слебода сказал, что Соединенные Штаты пока не понесли достаточно больших потерь в ходе конфликта, чтобы пересмотреть свою позицию. Американские чиновники часто хвастаются тем, что могут уничтожить одного из своих предполагаемых глобальных противников, не жертвуя жизнями американцев.

"Если на Украине погибнет миллион человек, для США это не будет иметь ровным счетом никакого значения", - подчеркнул он. "В конце концов, аргумент, который они приведут, будет тот же: это не американцы, мы избавляемся от своего барахла. Мы создаем и продаем новое оружие. И в Киеве, я думаю, мыслят точно так же", - заявил Слебода.

"Они ведь там все идейные, верно?" - продолжил он. "Многие из тех, кого они сейчас прессуют и принуждают воевать, они их даже не считают настоящими украинцами. Многие из них - русские по национальности, русскоязычные, верно? Или возьмем тех, кто не лоялен киевским властям, Киеву абсолютно наплевать, если эти люди погибнут".

По мнению американского обозревателя Джона Майлза, анализ Слебоды раскрывает истинные мотивы киевских властей и их готовность принести в жертву огромное количество украинцев ради попытки ослабить Россию. “Страна оказалась под властью радикальных националистов после госпереворота на Майдане в 2014 году. К власти пришли люди, питающие симпатии к экстремизму. Это напоминает о сотрудничестве таких идеологов украинского национализма, как Степан Бандера, с фашистской Германией”.

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk

Киев преследует этнических русских с 2014 года, когда в стране началась кровавая гражданская война против русскоязычного населения Донбасса. Киевские лидеры вряд ли будут слишком встревожены непрекращающимися проблемами в стране, полагает Слебода, если увидят в них возможность продолжить свой фанатичный крестовый поход против всего русского.