Американские спецслужбы всячески препятствовали освобождению Ассанжа из британской тюрьмы, заявил бывший аналитик ЦРУ Джон Кириаку

Джулиан Ассанж - основатель Wikileaks и борец за свободу слова теперь на свободе, но годы тюремного заключения нанесли серьезный ущерб его психическому и физическому здоровью.

Министерство юстиции США в своем заявлении после признания Ассанжа виновным подтвердило, что уголовное преследование против него прекращено. В рамках соглашения о признании вины основателю WikiLeaks запрещено возвращаться в Соединенные Штаты без специального разрешения. (на снимке Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж)На этой неделе защитники свободы прессы одержали важную победу, когда было объявлено, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вскоре покинет на британскую тюрьму Белмарш.

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Журналист находился в британском изоляторе, часто называемом "британской Гуантанамо", в течение пяти лет после того, как полиция взяла штурмом посольство Эквадора в Лондоне, где он укрывался. Этот инцидент стал настоящим потрясением после того, как в 2012 году президент Эквадора Рафаэль Корреэкс редложил Ассанжу убежище. Как сообщается, инициатором этого рейда стал госсекретарь Трампа Майк Помпео, который курировал планы похищения и убийства активиста движения за свободу слова во время своей работы в Центральном разведывательном управлении.

Хотя эти планы так и не были реализованы, американская разведка по-прежнему была одержима Ассанжем и, препятствовала его освобождению в течение многих лет, считает бывший аналитик ЦРУ Джон Кириакоу.

"Давление на него было огромным", - сказал Кириакоу, который сам согласился на сделку о признании вины после того, как стал объектом преследования со стороны министерства юстиции Обамы за раскрытие тайной программы ЦРУ о пытках заключенных. "Джулиан был непреклонен в том, что не признает себя виновным в шпионаже, и в конце концов он не признал себя виновным в шпионаже. Он признал себя виновным в заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне и получил срок". "Так что это победа".

Преследование Ассанжа по обвинению в шпионаже встревожило защитников свободы прессы, которые опасались, что гражданин Австралии может быть приговорен к пожизненному заключению или даже к смертной казни. Такой приговор создаст опасный прецедент для журналистов, которые могут стать объектом экстрадиции в Соединенные Штаты из любой точки земного шара.

"Одна из вещей, которая меня сегодня поразила, — это реакция людей из разных слоев общества", - поделился Кириаку. "Самая сильная поддержка этого соглашения исходила от правых республиканцев. Очень яркие заявления в его поддержку прозвучали от Рэнда Пола, от конгрессмена Томаса Масси, от Такера Карлсона... Демократы же придерживались линии партии".

Американские спецслужбы всячески препятствовали освобождению Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, заявил бывший аналитик ЦРУ Джон Кириаку. (На снимке информатор о деятельности ЦРУ Джон Кириаку).

"Единственное, что мне кажется интересным, это реакция неоконсерваторов - до сих пор возглавляемых Майком Пенсом, который, возможно, является одним из самых неуместных политиков в современной Америке", - продолжил он.

В своем заявлении на социальной медиаплатформе X, которое тут же подверглось резкой критике со стороны пользователей ресурса, Пенс обвинил Ассанжа в том, что тот поставил под угрозу безопасность американских военнослужащих "во время военного конфликта".

"Назовите хоть одного - в буквальном смысле, я говорю совершенно серьезно, - назовите хотя бы одного американского военнослужащего, чья жизнь подверглась опасности из-за разоблачений WikiLeaks или Джулиана Ассанжа, в частности,", - говорит Кириакоу. "Назовите хоть одного. Поскольку это невозможно. Джулиан Ассанж раскрыл ряд регулярных военных преступлений, совершенных американскими военными. Вот что он разоблачил".

Деятельность Ассанжа помогла "разжечь" глобальную дискуссию о методах слежки со стороны американского правительства, которые за последние десятилетия стали еще более активными.

Опубликованные журналистом утечки дипломатических телеграмм поставили в крайне неудобное положение правительство Соединенных Штатов, которое, как выяснилось, планировало тайные операции по смене неугодных правительств, занималось экономическим шпионажем и даже осуществляло слежку за союзными мировыми лидерами и западными СМИ.

Обнародование видеозаписи, на которой американские военнослужащие убивают нескольких мирных жителей и двух журналистов агентства Reuters в Ираке и которые получили провокационное название "Сопутствующее убийство", вызвало бурные дискуссии о последствиях десятилетней военной операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По данным одного из исследований, в результате этой операции погибло более 4,5 миллиона человек.

"То, что было показано в видеоролике Wikileaks, только приблизительно отражало страдания, которые мы принесли", - написали два раскаявшихся ветерана американской армии, запечатленные на кадрах. "Из нашего собственного опыта и опыта других ветеранов, с которыми мы общались, мы знаем, что действия, показанные в этом фильме, являются повседневными событиями этой войны: именно так США ведут свои войны в этом регионе". Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Associated Press, AP Photo / Manuel Balce Ceneta

"Я думаю, что на Джо Байдена оказывалось огромное давление со стороны Центрального разведывательного управления и, вероятно, ФБР, и он просто не мог этого сделать", - ответил Кириаку на вопрос, почему президент США не добился освобождения Ассанжа раньше. "Или же, если бы он захотел это сделать, ему пришлось бы ждать до окончания выборов. Здоровье Джулиана находилось под угрозой, как физическое, так и психическое, и я думаю, что, возможно, лучше, что все сложилось именно так и он может вернуться домой".

Хотя семья Ассанжа и множество его сторонников празднуют вновь обретенную свободу, его тюремное заключение, длившееся фактически более десяти лет, по-прежнему свидетельствует о беспощадности государственной машины слежения США и ее решимости наказать любого, кто осмелится разоблачить злодеяния американских властей, заключил бывший аналитик ЦРУ Кириакоу.