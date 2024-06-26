Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Разведка США фактически удерживала Ассанжа в британской тюрьме — Экс-аналитик ЦРУ Кириаку
Американские спецслужбы всячески препятствовали освобождению Ассанжа из британской тюрьмы, заявил бывший аналитик ЦРУ Джон Кириаку

Джулиан Ассанж - основатель Wikileaks и борец за свободу слова теперь на свободе, но годы тюремного заключения нанесли серьезный ущерб его психическому и физическому здоровью.

Министерство юстиции США в своем заявлении после признания Ассанжа виновным подтвердило, что уголовное преследование против него прекращено. В рамках соглашения о признании вины основателю WikiLeaks запрещено возвращаться в Соединенные Штаты без специального разрешения. (на снимке Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж)На этой неделе защитники свободы прессы одержали важную победу, когда было объявлено, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вскоре покинет на британскую тюрьму Белмарш.

реклама

Журналист находился в британском изоляторе, часто называемом "британской Гуантанамо", в течение пяти лет после того, как полиция взяла штурмом посольство Эквадора в Лондоне, где он укрывался. Этот инцидент стал настоящим потрясением после того, как в 2012 году президент Эквадора Рафаэль Корреэкс редложил Ассанжу убежище. Как сообщается, инициатором этого рейда стал госсекретарь Трампа Майк Помпео, который курировал планы похищения и убийства активиста движения за свободу слова во время своей работы в Центральном разведывательном управлении.

Хотя эти планы так и не были реализованы, американская разведка по-прежнему была одержима Ассанжем и, препятствовала его освобождению в течение многих лет, считает бывший аналитик ЦРУ Джон Кириакоу.

"Давление на него было огромным", - сказал Кириакоу, который сам согласился на сделку о признании вины после того, как стал объектом преследования со стороны министерства юстиции Обамы за раскрытие тайной программы ЦРУ о пытках заключенных. "Джулиан был непреклонен в том, что не признает себя виновным в шпионаже, и в конце концов он не признал себя виновным в шпионаже. Он признал себя виновным в заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне и получил срок". "Так что это победа".

Преследование Ассанжа по обвинению в шпионаже встревожило защитников свободы прессы, которые опасались, что гражданин Австралии может быть приговорен к пожизненному заключению или даже к смертной казни. Такой приговор создаст опасный прецедент для журналистов, которые могут стать объектом экстрадиции в Соединенные Штаты из любой точки земного шара.

"Одна из вещей, которая меня сегодня поразила, — это реакция людей из разных слоев общества", - поделился Кириаку. "Самая сильная поддержка этого соглашения исходила от правых республиканцев. Очень яркие заявления в его поддержку прозвучали от Рэнда Пола, от конгрессмена Томаса Масси, от Такера Карлсона... Демократы же придерживались линии партии".

Американские спецслужбы всячески препятствовали освобождению Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, заявил бывший аналитик ЦРУ Джон Кириаку. (На снимке информатор о деятельности ЦРУ Джон Кириаку).

"Единственное, что мне кажется интересным, это реакция неоконсерваторов - до сих пор возглавляемых Майком Пенсом, который, возможно, является одним из самых неуместных политиков в современной Америке", - продолжил он.

В своем заявлении на социальной медиаплатформе X, которое тут же подверглось резкой критике со стороны пользователей ресурса, Пенс обвинил Ассанжа в том, что тот поставил под угрозу безопасность американских военнослужащих "во время военного конфликта".

"Назовите хоть одного - в буквальном смысле, я говорю совершенно серьезно, - назовите хотя бы одного американского военнослужащего, чья жизнь подверглась опасности из-за разоблачений WikiLeaks или Джулиана Ассанжа, в частности,", - говорит Кириакоу. "Назовите хоть одного. Поскольку это невозможно. Джулиан Ассанж раскрыл ряд регулярных военных преступлений, совершенных американскими военными. Вот что он разоблачил".

Деятельность Ассанжа помогла "разжечь" глобальную дискуссию о методах слежки со стороны американского правительства, которые за последние десятилетия стали еще более активными.

Опубликованные журналистом утечки дипломатических телеграмм поставили в крайне неудобное положение правительство Соединенных Штатов, которое, как выяснилось, планировало тайные операции по смене неугодных правительств, занималось экономическим шпионажем и даже осуществляло слежку за союзными мировыми лидерами и западными СМИ.

Обнародование видеозаписи, на которой американские военнослужащие убивают нескольких мирных жителей и двух журналистов агентства Reuters в Ираке и которые получили провокационное название "Сопутствующее убийство", вызвало бурные дискуссии о последствиях десятилетней военной операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По данным одного из исследований, в результате этой операции погибло более 4,5 миллиона человек.

"То, что было показано в видеоролике Wikileaks, только приблизительно отражало страдания, которые мы принесли", - написали два раскаявшихся ветерана американской армии, запечатленные на кадрах. "Из нашего собственного опыта и опыта других ветеранов, с которыми мы общались, мы знаем, что действия, показанные в этом фильме, являются повседневными событиями этой войны: именно так США ведут свои войны в этом регионе".Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Associated Press, AP Photo / Manuel Balce Ceneta

"Я думаю, что на Джо Байдена оказывалось огромное давление со стороны Центрального разведывательного управления и, вероятно, ФБР, и он просто не мог этого сделать", - ответил Кириаку на вопрос, почему президент США не добился освобождения Ассанжа раньше. "Или же, если бы он захотел это сделать, ему пришлось бы ждать до окончания выборов. Здоровье Джулиана находилось под угрозой, как физическое, так и психическое, и я думаю, что, возможно, лучше, что все сложилось именно так и он может вернуться домой".

Хотя семья Ассанжа и множество его сторонников празднуют вновь обретенную свободу, его тюремное заключение, длившееся фактически более десяти лет, по-прежнему свидетельствует о беспощадности государственной машины слежения США и ее решимости наказать любого, кто осмелится разоблачить злодеяния американских властей, заключил бывший аналитик ЦРУ Кириакоу.

#сша #спецслужбы #джулиан ассанж #военные преступления #ассанж #власти сша #военные преступления сша #джон кириаку #преступления сша
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
5
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
В России строят новый завод по производству электроники
73
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
45
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
1
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
Ученые в США изобрели «микроконденсаторы» со 170-кратным скачком плотности энергии
4
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
+

Популярные статьи

АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
44
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Мое мнение об Alan Wake 2
20
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
11
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
13
Трамп покритиковал за СВО Байдена и Кремль и отметил, что при нем такого не было
2
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
1

Сейчас обсуждают

Eppius
15:08
Интересно на чем он миллиард поднял. Судя по внешности особым интеллектом не обладает.
Миллиардер Брайан Джонсон решился на генную терапию, надеясь победить природу и жить вечно
Мимо
15:04
Ты чмо, шлёма, ты... До кучи ещё и нацист.
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
Windmark
15:01
Ради интереса надо глянуть насколько она ее дрючит
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Eppius
15:00
Играть водя пальчиком по экранчику это провал в принципе
Resident Evil, Death Stranding и Assassin's Creed для iPhone и iPad оказались коммерческим провалом
Eppius
14:59
Кончено. Пусть ценники снижают и будет им прибыль. А вообще надо этим китайцам думать об аккумуляторах прежде всего. Это основная проблема электрокаров.
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
Eppius
14:58
Сбивать их надо.
МиГ-31 ВКС России отогнал стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США от берегов Крыма
OgoGoLog
14:52
Чего орешь? Вы два надмозга вообще знаете, что такое кредитование? Это когда деньги нужно ОТДАВАТЬ ОБРАТНО. Оратели. Один считает деньги, к которым он отношения не имеет вообще (поломанный "пенсионер"...
Мошенничество при исполнении гособоронзаказа – глава "Уральских заводов" отправлен под арест
Cowboy Huggies
14:48
Это ты сам себя порвал, сиделец.
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
ЮРА ОНИЩЕНКО
14:46
Иди штопайся, тебя порвали
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
Cowboy Huggies
14:40
C зоны вещаешь? На уме у тебя петушки, ну тогда понятно, пусть дальше тебя топчат.
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем