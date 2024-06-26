Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу Channel 14 заявил, что Тель-Авив готов перебросить часть сил на север страны, чтобы противостоять ливанской повстанческой группировке "Хезболла". Но сможет ли Тель-Авив вести войну на два фронта?

Израильские солдаты рядом с танком на границе Израиля и Газы. Associated Press News, AP Photo / Tsafrir Abayov

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и подразделения "Хезболлы" постоянно обмениваются ударами на южной границе Ливана с момента начала боевых действий в секторе Газа, развязанных Тель-Авивом из-за атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

"С перспективы Израиля представить войну на два фронта очень сложно. Хотя нам известно, что в израильском военном кабинете есть немало министерств, которые готовы попытаться открыть второй фронт с "Хезболлой", - считает доктор Лоренцо Тромбетта, бейрутский ученый, аналитик и специалист по Ближнему Востоку.

"Хезболла" неоднократно предупреждала, что активизирует военные действия, если Израиль не прекратит убивать палестинских гражданских лиц в секторе Газа. " Хезболла" увеличила количество ударов в ответ на вторжение Израиля в Рафах.

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На прошлой неделе генеральный секретарь "Хезболлы" Сейед Хасан Насралла выступил с угрозами в адрес Израиля, пообещав вторгнуться на его территорию, если Тель-Авив решится на полномасштабную войну. Он предупредил, что "Хезболла" располагает 100-тысячной армией, способной вести боевые действия против Израиля во всех трех сферах - на суше, в воздухе и на море.

Насралла добавил, что движение не хочет "тотальной войны" с Израилем и призывает к полному и постоянному прекращению огня в секторе Газа.

На прошлой неделе "Хезболла" выпустила девятиминутный видеоролик, отснятый с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который преодолел израильские системы противовоздушной обороны и вернулся в воздушное пространство Ливана, оставшись незамеченным. На кадрах запечатлены важные гражданские и военные объекты в Хайфе и ее окрестностях - одном из крупнейших городов Израиля.

По некоторым оценкам, "Хезболла" располагает 150-200 тысячами ракет и артснарядов, а также прекрасно управляется с беспилотными летательными аппаратами.

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Вместе с тем доктор Хасан Селим Озертем, аналитик по вопросам безопасности и политики из Анкары, считает, что попытка повторить израильские вторжения 1982 и 2006 годов приведет к "катастрофе" в Южном Ливане.

"Хезболла" опубликовала видеозапись с координатами стратегических целей Израиля, которые будут поражены в случае начала войны с Ливаном.

"Сценарий возможной операции против Ливана актуален, потому что, глядя в прошлое, в 2006 году Израиль также смог провести еще одну операцию против "Хезболлы" и, это как вы помните, привело к своего рода катастрофе на ливанской земле", - сказал Озертем. "У Израиля есть все возможности - прежде всего воздушные, а также наземные - для проведения такой операции".

Согласившись с тем, что военный потенциал Израиля "очень силен и очень высок", Тромбетта все же выразил сомнение в шансах Тель-Авива на успех в войне против "Хезболлы". "С технической точки зрения, у "Хезболлы" есть беспилотники. А в мае и июне она продемонстрировала способность запускать ракеты класса "земля-воздух", которые могут поражать не только израильские дроны, типа Hermes 450 и Hermes 900, но и истребители ЦАХАЛ", - отметил эксперт.

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"Во-первых, "Хезболла" может попытаться увеличить свои возможности по защите территории Ливана с помощью своих ракет класса "земля-воздух. Во-вторых, в последние недели они также продемонстрировали способность атаковать, наносить удары по объектам на израильской территории с помощью вооруженных дронов, барражирующих боеприпасов и других авиационных систем, которые не однократно пробивали систему "Железный купол", - подчеркнул Тромбетта.

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в марте этого года опубликовал анализ, в котором говорится о том, что потенциальный конфликт между Израилем и "Хезболлой" в 2024 году может оказаться для Тель-Авива гораздо более сложным, чем израильско-ливанская война 2006 года.

Эксперты аналитического центра обратили внимание на то, что "Хезболла" на протяжении многих лет развивала свою успешную стратегию 2006 года, "децентрализуя командование и управление и реорганизуясь, заставляя ЦАХАЛ действовать на более урбанизированных территориях, где члены "Хезболлы" могли использовать преимущества скрытых, укрепленных позиций".

За последние 18 лет "Хезболла" значительно пополнила свои военные арсеналы новыми видами вооружений. Она также приобрела большой военный опыт во время войны с ИГИЛ* и другими исламистскими активистами в Сирии и получила "доступ к возможностям и навыкам, используемым обычными армиями".

CSIS также отмечает, что особенности рельефа южного Ливана дают преимущества бойцам "Хезболлы", в том числе возможность прятаться на скалистых холмах, откуда они могут запускать ракеты, беспилотные летательные аппараты и противотанковые управляемые ракеты по израильским позициям на приграничных территориях.

Эксперты израильского Института контртерроризма при Университете Райхмана считают, что военизированные подразделения "Хезболлы" могут выпустить до 3 000 ракет в день, что перегрузит противовоздушную оборону Израиля.

Исследователи предупредили, что интенсивные атаки истощат израильские запасы ракет класса "земля-воздух" в течение нескольких дней после начала боевых действий. А затем страна подвергнется новым ракетным ударам и атакам беспилотников "Хезболлы". Они утверждают, что Тель-Авив не готов к тотальной войне с силами сопротивления.

Шлейф дыма поднимается в воздух в результате израильской бомбардировки деревни Хиам на юге Ливана недалеко от границы с Израилем 23 июня 2024 года на фоне продолжающейся напряженной обстановки на границе между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. France-Presse, AFP 2023 / Rabih Daher.

"Мы должны учитывать и тот факт, что в случае, если Израиль начнет войну против "Хезболлы" в Ливане, существует большая вероятность, что Иран и другие его союзники в регионе активизируют свои усилия против Израиля и интересов США", - заявил Тромбетта. "В случае масштабной атаки Израиля на Ливан на помощь "Хезболле" могут прийти йеменское движение Хути, Исламское сопротивление Ирака и другие организации", - добавил он.

*террористическая организация, запрещенная в России и многих других странах мира