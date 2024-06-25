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США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США

Эскалация такого масштаба может поставить под угрозу американские войска в регионе, добавил Чарльз Браун
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США пытаются предотвратить полномасштабный конфликт между Израилем и ливанской боевой группировкой "Хезболла", сообщило в июне агентство Axios. Согласно имеющимся данным, Вашингтон уже несколько недель убеждает Тель-Авив отказаться от идеи "ограниченной войны" в Ливане, предостерегая, что в ситуацию может вмешаться Иран.

Шлейф дыма поднимается в воздух в результате израильской бомбардировки деревни Хиам на юге Ливана недалеко от границы с Израилем 23 июня 2024 года на фоне продолжающейся напряженной обстановки на границе между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. France-Presse, AFP 2023 / Rabih Daher.

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Соединенные Штаты вряд ли помогут Израилю защититься от "более масштабной войны с Хезболлой", - заявил в воскресенье журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал военно-воздушных сил США Чарльз Браун.

По его мнению, возможное вторжение армии Израиля в Ливан грозит спровоцировать более масштабный конфликт, который повлечет за собой мощный ответ Ирана в поддержку "Хезболлы". По словам американского генерала, Тегеран " скорее всего поддержит "Хезболлу", если почувствует, что ливанская боевая группировка " подвергается реальной опасности". Эскалация такого масштаба может поставить под угрозу американские войска в регионе, добавил Браун.

По словам Брауна, США ведут переговоры с руководством Израиля, пытаясь убедить его в последствиях более масштабного конфликта. Главное послание Вашингтона - "подумать о втором порядке эффекта от любого типа операции в Ливане, о том, как это может отразиться и как это повлияет не только на регион, но и на наши силы в других регионах".

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По сообщениям, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в недавнем телефонном разговоре со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом высказал аналогичные опасения.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита Галланта в Вашингтон на встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, государственным секретарем Антони Блинкеном и другими высокопоставленными американскими чиновниками.

На прошлой неделе старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн провел переговоры с официальными лицами Ливана и Израиля. Во вторник во время встречи с журналистами в Бейруте он заявил, что это "ситуация очень серьезная".Госсекретарь США Энтони Блинкен прогуливается с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом (справа) на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом на границе Израиля и южной части сектора Газа, среда 1 мая 2024 года. Associated Press AP Photo / Evelyn Hockstein

"Учитывая количество ракетных обстрелов, которые мы наблюдали с обеих сторон границы, мы, конечно, обеспокоены этой ситуацией. Мы как публично, так и частным образом призываем все стороны восстановить спокойствие на границе и, опять же, искать дипломатическое решение", - заявил на прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

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В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боев в Рафахе в секторе Газа подходит к концу, после чего ЦАХАЛ будет готовиться к возможной схватке с ливанской "Хезболлой".

"После окончания интенсивной фазы Израиль "перебросит часть вооруженных сил на север... в первую очередь в оборонительных целях", - заявил премьер-министр в интервью израильскому телеканалу Channel 14. Нетаньяху выразил надежду на дипломатическое урегулирование, но добавил: "Мы справимся и с этим вызовом. Мы можем сражаться сразу на нескольких фронтах, мы к этому готовы".

Он еще раз подчеркнул необходимость заключения соглашения с "Хезболлой", чтобы исключить присутствие ее сил на границе. "Сделка должна быть выполнена на наших условиях, которые подразумевают "физическое удаление" Хезболлы" от границы"... Мы обязуемся вернуть жителей севера в свои дома", - добавил Нетаньяху.

Израиль и "Хезболла" - союзник палестинской военизированной группировки ХАМАС - почти ежедневно обмениваются ударами с начала войны в Газе 7 октября. Хезболла" утверждает, что прекратит их только в случае заключения перемирия в секторе Газа.   Напомним, что 12 июня "Хезболла" выпустила более 200 ракет по северу Израиля в отместку за убийство еврейским государством самого высокопоставленного командира ливанской боевой группировки Талеба Сами Абдуллы. Ранее в этом месяце Армия обороны Израиля заявила, что одобрила и утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана для "оценки ситуации".

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Администрация Байдена выражает обеспокоенность сценарием, при котором нынешняя двусторонняя конфронтация между Израилем и Ливаном перерастет в "полномасштабный конфликт", сообщил в июне американский новостной ресурс Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. Вашингтон опасается, пишет издание, что Израиль может начать войну с "Хезболлой" "без четкой стратегии или рассмотрения всех возможных последствий более масштабного конфликта".

С тех пор как Нетаньяху начал заявлять о готовности расширить конфликт в Газе на территорию Ливана и выступить против "Хезболлы", в стране зазвучали голоса, утверждающие, что ливанская группировка гораздо могущественнее ХАМАС и имеет доступ к множеству современных ракет и снарядов, способных перегрузить израильскую систему противовоздушной и противоракетной обороны. На этом фоне многочисленные политические и военные обозреватели отмечают, что Израилю не удастся полностью изолировать Ливан, а "Хезболла" в случае вторжения Тель-Авива сможет получить поддержку из-за рубежа.

Многие политологи и военные наблюдатели, также считают, что Израиль не сможет полностью изолировать Ливан, а "Хезболла" в случае вторжения ЦАХАЛ, получит необходимую поддержку из-за рубежа.

На фоне очередной размолвки между Байденом и Нетаньяху по вопросу поставок вооружений министр обороны Израиля срочно отправился в США. Несмотря на многомиллиардную военную помощь США, Израиль был возмущен задержками в поставках тяжелых авиабомб.  Сообщается, что Галлант попытается решить эту проблему. Перед отлетом он заявил журналистам, что предстоящие "встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками имеют решающее значение для будущего войны".Помимо проблемы поставки вооружений, Галлант намерен обсудить с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и другими официальными лицами "третью фазу" операций в городе Рафах, расположенном в секторе Газа.  Последняя фаза израильского наступления будет сосредоточена на более локализованных операциях против ХАМАС. СМИ сообщают, что на повестке дня - планы Израиля по наступлению на "Хезболлу" в Ливане, а также ядерная программа Ирана.

Поездка проходит в условиях дальнейшего роста напряженности между президентом США Джо Байденом и Биньямином Нетаньяху после того, как израильский премьер обрушил шквал критики на Белый дом в своем недавнем интервью. Нетаньяху назвал "немыслимым" майское замораживание поставок тяжелых авиабомб в Израиль. Этот шаг Вашингтона стал ответом на решение Тель-Авива продолжить боевые действия в Рафахе, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

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сша израиль хамас конфликт газа хезболла ливан
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