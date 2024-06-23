Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России

"Китайский ястреб" Трампа требует от Байдена усилить санкции и экспортный контроль, чтобы оказать максимально жесткое давление на Китай
[ ] для раздела Блоги
+
+

Торговый чиновник эпохи Трампа призывает срочно "объединить несколько инструментов" для оказания максимального экономического давления на Пекин.

Администрация Байдена должна усилить санкции и экспортный контроль против Китая. В настоящее время они недостаточно эффективны и не способны остановить китайские фирмы от поставок продукции двойного назначения в Россию и доступа к американским технологиям, считает бывший высокопоставленный чиновник из Министерства торговли США эпохи Трампа, Назак Никахтар, также известная под кличкой "Китайский ястреб". Назак Никахтар c 2018 по 2021 год занимала должность помощника секретаря по промышленности и анализу в Управлении по вопросам международной торговли Минторга США (ITA)

реклама



"Китайский ястреб" Трампа требует от Байдена усилить санкции и экспортный контроль, чтобы оказать максимально жесткое давление на Китай. (С 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 1500 китайских компаний и частных лиц. Photo: Wikimedia Commons)По мнению Никахтар, рестрикции США против Китая можно легко обойти, поскольку субъекты, попавшие в черный список, “в мгновение ока” создают подставные контролируемые компании, как правило, зарегистрированных в других странах. Она предложила правительству США использовать "секторальные санкции", чтобы "покарать тех, кто помогал поддерживать российскую военную машину на Украине".  

"Люди могут создавать подставные компании, чтобы обойти санкции Вашингтона. Но если мы введем секторальные санкции с учетом списка SDN [Список людей и компаний, с которыми в США категорически запретили вести дела гражданам и бизнесу], это станет немного сложнее", - сказала Никахтар. В настоящее время она является партнером по международной торговле в американской юридической фирме Wiley Rein LLP и возглавляет практику национальной безопасности этой компании.

"Мы должны нацелиться на финансовые учреждения, и тогда это приведет к более масштабным экономическим последствиям", - сказала она. "Если банк обнаружит, что какая-то компания однодневка в одночасье совершает транзакции на десятки миллионов долларов, это станет для нас тревожным сигналом". По ее словам, именно по этим "красным флажкам" власти США смогут идентифицировать подозрительные компании.

Секторальные санкции

реклама



После того как в начале 2014 года Крым воссоединился с Россией, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в июле того же года выпустило Список идентификации секторальных санкций (SSI List) и включило в него ряд ключевых фигур в финансовом и энергетическом секторах РФ.  

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять Военно-воздушным силам Китая

Запад значительно расширил список SSI после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. "Санкции были направлены против организаций, в которых лица включенные в список SSI прямо или косвенно владеют контрольным пакетом акций. Тем не менее, некоторым гражданам РФ и Китая удалось найти способы обойти санкции США", - говорит Никахтер.

 По словам чиновника, существующие санкции США против России и Китая на самом деле слишком "ограничены и носят поэтапный характер", что предоставляет возможность создавать системы для их обхода.

"Администрация Байдена утверждает, что она сделала важный шаг в плане введения санкций против Китая, поскольку традиционно мы не вводим санкции сразу против большого количества китайских компаний", - сказала она. " Имеет ли это значение? Символически - да. Но оказывают ли они сдерживающий эффект в том виде, в котором мы их используем? Нет". 

реклама



"Правительству США необходимо срочно подумать об альтернативном подходе, потому что нынешние методы не наказывают, а в конечном итоге подрывают потенциал наших санкций", - отметила она.

С тех пор как в 2018 году между США и Китаем разгорелась торговая война, Вашингтон ввел санкции против порядка 1500 китайских компаний, обвинив их в поддержке военно-промышленного комплекса России, нарушении прав человека в Синьцзяне, поставках высокотехнологичной продукции для Народно-освободительной армии и кибератаках.   

Назак Никахтар помогала проводить жесткую торговую политику бывшему президенту Дональду Трампу в отношении Китая в Министерстве торговли. Сегодня партнер практики международной торговли в американской юридической фирме Wiley Rein (Nikkei montage/Dupont Photographers/Reuters) 

Эти санкции были введены после длительных расследований. После того как в августе 2022 года российские военные нанесли удар по позициям ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе "Шахед-136" иранского производства, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США целый потребовался год, чтобы выявить и ввести санкции против трех гонконгских фирм, занимавшихся поставкой деталей для этих дронов, пишет издание Asia Times.

Санкции против китайских банков

реклама



Во время визита в Пекин 8 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон может наложить санкции на китайские финансовые учреждения, если они будут участвовать в операциях, связанных с поставками, укрепляющими военный потенциал России.

12 апреля информационный портал газеты Известия, сообщил, что еще четыре китайских банка недавно прекратили принимать юани из России, после того как три крупнейших кредитных учреждения КНР сделали то же самое в феврале.  

22 апреля американский чиновник заявил в интервью агентству Reuters, что Соединенные Штаты не планируют вводить санкции против банков Поднебесной. По словам Никахтар, угроза введения санкций против китайских банков создаст реальные риски для Пекина на фоне его собственных экономических проблем.

"Я настоятельно рекомендую любой администрации не использовать традиционные инструменты, а подумать о комбинации нескольких методов, чтобы добиться максимального эффекта", - подчеркнула она, добавив, что к числу упомянутых выше средств относятся тарифы и меры по ограничению импорта.  "Власти США владеют большим объемом информации о том, как китайцы и русские осуществляют взаиморасчеты ", - сказала она.

"Федеральное правительство США располагает большим объемом информации о том, как проходят транзакции между Россией и Китаем", - сказала она. "Оно может наложить санкции на организации, которые могут быть косвенно вовлечены в подобные сделки, а также на те, которые являются достаточно весомыми и крупными, чтобы оказать серьезное экономическое воздействие на китайскую экономику".

Asia Times: В обмен на передовые чипы Россия отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней

 По ее словам, например, если будет установлено, что китайские автопроизводители поддерживают - или поддерживали - российскую спецоперацию, поставляя Москве свою бронетехнику, они должны быть подвергнуты жестким санкциям.

"Переосмыслив то, как мы используем санкционные инструменты, мы могли бы по-прежнему действовать точечно, но оказывать большее и более весомое экономическое воздействие", - подчеркнула она. "Я считаю, что правительство США просто не способно мыслить нестандартно".

Напомним, что 12 июня Министерство финансов США ввело санкции против гонконгской компании VPower Finance Security, предоставляющей логистические услуги, обвинив ее в транспортировке российского золота, которое было конвертировано в крипто- и фиатную валюту при посредничестве ряда компаний в Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. Среди клиентов VPower - крупные финансовые учреждения КНР, розничные сети и правительство Гонконга.

Попытки США контролировать экспорт чипов

За последние несколько лет администрация Байдена ужесточила экспортный контроль, пытаясь сдержать развитие китайского сектора производства кристаллов.

Однако, пишет Asia Times, по сообщениям СМИ, Китай по-прежнему способен закупать высокотехнологичные американские чипы через третьи страны или контрабандистов. Более того, в прошлом году компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) успешно выпустила 7-нанометровые чипы с помощью глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии. В последние годы КНР также модернизировала программное обеспечение для автоматизации электронного проектирования (EDA).

29 марта США пересмотрели свои правила экспортного контроля, пытаясь затруднить доступ Китая к американским микросхемам искусственного интеллекта, а также оборудованию для их производства через третьи страны.

"Всем известно, что раньше 90% экспорта некоторых чипов отправлялось напрямую в Китай. Но теперь эти поставки идут через третью страны. И если в таких странах нет инфраструктуры для производства подобной продукции, я думаю, что правительству США стоит об этом дважды подумать", - отметила Никахтер.

"Прежде чем выдавать лицензии, американскому правительству следовало бы проверить участников финансовых операций, банки, бенефициаров и владельцев счетов", - сказала она. "Изначально оно могло бы выдавать временные лицензии на ограниченный объем операций. Затем эти данные следовало бы отправить специалистам "по контролю за конечным пользователем", чтобы они проверили все учреждения, участвующие в транзакциях, на предмет их легитимности".

"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку специальной военной операции по демилитаризации Украины. (Золотые слитки. Photo: Wikimedia Commons)По ее словам, существует масса тревожных сигналов, на которые следовало бы обратить внимание властям США, но, к сожалению, говорит Никахтер, отдел экспортного контроля Министерства торговли "в большей степени ориентирован на продвижение экспорта, а не на реальное регулирование контроля". В то же время, считает она, американскому правительству следует отменить правила экспорта для партнеров и союзников и разработать "дорожную карту" по реструктуризации цепочки поставок чипов.

"В Китае сосредоточено подавляющее большинство конечных потребителей электронных компонентов. Так как нам быть, если цель правительства США - убрать Китай из цепочки поставок? Сможем ли мы экспортировать полупроводники в другие страны? Сколько времени потребуется, чтобы создать такую систему? И что произойдет с доходами американских компаний за это время?"

Никахтар также отметила, что в настоящее время правительство США весьма поверхностно подходит к анализу технологического потенциала Китая и склонно недооценивать, насколько продвинуты китайские инженеры. "Если США действительно хотят проводить эффективную политику национальной безопасности, они недолжны недооценивать противника. И так должно быть всегда!", - заявила она.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша китай москва спецоперация спецоперация на украине санкиции
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
11
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
20
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
8
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
1
Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
+
Гонконгская таможня перехватила контрабандиста с 596 процессорами, спрятанными в автомобиле Mercedes
1
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
1
В России за три года удвоилось производство станков
10
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
3
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
Московские дилеры снижают цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили
2
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
2
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
2
Недорогой и проверенный временем седан Toyota Vios из Азии теперь доступен в России
+
DARPA разрабатывает квантовый лазер, способный проникать сквозь туман
1
Смартфоны серии Redmi Note 14 готовятся к выходу
+
Итальянский стартап 9-Tech занимается переработкой солнечных панелей
+
YouTube скоро начнет отслеживать действия пользователей iOS на сайтах и в приложениях
1
Большинство данных, хранящихся в серверах крупных компаний оказываются невостребованными
+
Финляндия начала добывать уран как побочный продукт добычи цинка и никеля
1
Технический директор OpenAI Мурати: GPT-5 будет обладать интеллектом уровня доктора философии
2

Популярные статьи

Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
93
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
18
Мое мнение о Far Cry 5
7
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
35
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
6
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
13
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
14
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
4
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
6

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
18:30
Пофигу тебе мразь ципсошная,ты тут не передергивай тварь
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Red Line
18:29
Оно видно, таким как ты пофиг на погибших российских детей, главное чтоб у укров потерь больше
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:27
"На Украине", чучело. Мы говорим "на Украине". А вы палитесь до сих пор. Необучаемые.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Red Line
18:26
По себе не суди, это ватники радуются как гибнут мирные люди, в том числе и дети. Конечно их жалко, но надо понимать, что до 24 февраля никто не погибал от ракетных ударов, ни в РФ ни в Украине
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
FelsheR-BANZzZzZz
18:24
Давай плачь дальше, отличник по поклонам и прошению милостыни по всему миру.) Мнение создателей вышиванки и продавцов родины за печеньки - мало кому теперь интересно.
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Китя
18:24
Могли запросто на куев бросить большую бомбу с химикатами и всё. Кстати на Вьетнам сша их обрызгивали с самолетов химикатами, пока СССР не помогла вооружением и США убежала в ужасе.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Nvidia&Intel Hater
18:22
Нет никакого сочувствия к ним
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:21
Дети погибли - крыса сидит и радуется, рассуждает про какой-то режим если сначала к этим поехавшим какая-то доля сочувствия была еще, то теперь своими действиями они и это умудрились просрать.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Nvidia&Intel Hater
18:20
он и есть.это же Трусикер,он же Иван Михайлов он же Михаил иванов вот теперь редлайн,мерзкая ципсотная тварь
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Dark_Cloud
18:19
Ты, крыса, больше смахиваешь на союзника гитлеровского режима. Как только такую мерзость земля носит.
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем