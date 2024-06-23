Торговый чиновник эпохи Трампа призывает срочно "объединить несколько инструментов" для оказания максимального экономического давления на Пекин.

Администрация Байдена должна усилить санкции и экспортный контроль против Китая. В настоящее время они недостаточно эффективны и не способны остановить китайские фирмы от поставок продукции двойного назначения в Россию и доступа к американским технологиям, считает бывший высокопоставленный чиновник из Министерства торговли США эпохи Трампа, Назак Никахтар, также известная под кличкой "Китайский ястреб". Назак Никахтар c 2018 по 2021 год занимала должность помощника секретаря по промышленности и анализу в Управлении по вопросам международной торговли Минторга США (ITA)

реклама





"Китайский ястреб" Трампа требует от Байдена усилить санкции и экспортный контроль, чтобы оказать максимально жесткое давление на Китай. (С 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 1500 китайских компаний и частных лиц. Photo: Wikimedia Commons)По мнению Никахтар, рестрикции США против Китая можно легко обойти, поскольку субъекты, попавшие в черный список, “в мгновение ока” создают подставные контролируемые компании, как правило, зарегистрированных в других странах. Она предложила правительству США использовать "секторальные санкции", чтобы "покарать тех, кто помогал поддерживать российскую военную машину на Украине".

"Люди могут создавать подставные компании, чтобы обойти санкции Вашингтона. Но если мы введем секторальные санкции с учетом списка SDN [Список людей и компаний, с которыми в США категорически запретили вести дела гражданам и бизнесу], это станет немного сложнее", - сказала Никахтар. В настоящее время она является партнером по международной торговле в американской юридической фирме Wiley Rein LLP и возглавляет практику национальной безопасности этой компании.

"Мы должны нацелиться на финансовые учреждения, и тогда это приведет к более масштабным экономическим последствиям", - сказала она. "Если банк обнаружит, что какая-то компания однодневка в одночасье совершает транзакции на десятки миллионов долларов, это станет для нас тревожным сигналом". По ее словам, именно по этим "красным флажкам" власти США смогут идентифицировать подозрительные компании.

Секторальные санкции

реклама





После того как в начале 2014 года Крым воссоединился с Россией, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в июле того же года выпустило Список идентификации секторальных санкций (SSI List) и включило в него ряд ключевых фигур в финансовом и энергетическом секторах РФ.

Запад значительно расширил список SSI после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. "Санкции были направлены против организаций, в которых лица включенные в список SSI прямо или косвенно владеют контрольным пакетом акций. Тем не менее, некоторым гражданам РФ и Китая удалось найти способы обойти санкции США", - говорит Никахтер.

По словам чиновника, существующие санкции США против России и Китая на самом деле слишком "ограничены и носят поэтапный характер", что предоставляет возможность создавать системы для их обхода.

"Администрация Байдена утверждает, что она сделала важный шаг в плане введения санкций против Китая, поскольку традиционно мы не вводим санкции сразу против большого количества китайских компаний", - сказала она. " Имеет ли это значение? Символически - да. Но оказывают ли они сдерживающий эффект в том виде, в котором мы их используем? Нет".

реклама





"Правительству США необходимо срочно подумать об альтернативном подходе, потому что нынешние методы не наказывают, а в конечном итоге подрывают потенциал наших санкций", - отметила она.

С тех пор как в 2018 году между США и Китаем разгорелась торговая война, Вашингтон ввел санкции против порядка 1500 китайских компаний, обвинив их в поддержке военно-промышленного комплекса России, нарушении прав человека в Синьцзяне, поставках высокотехнологичной продукции для Народно-освободительной армии и кибератаках.

Назак Никахтар помогала проводить жесткую торговую политику бывшему президенту Дональду Трампу в отношении Китая в Министерстве торговли. Сегодня партнер практики международной торговли в американской юридической фирме Wiley Rein (Nikkei montage/Dupont Photographers/Reuters)

Эти санкции были введены после длительных расследований. После того как в августе 2022 года российские военные нанесли удар по позициям ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе "Шахед-136" иранского производства, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США целый потребовался год, чтобы выявить и ввести санкции против трех гонконгских фирм, занимавшихся поставкой деталей для этих дронов, пишет издание Asia Times.

Санкции против китайских банков

реклама





Во время визита в Пекин 8 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон может наложить санкции на китайские финансовые учреждения, если они будут участвовать в операциях, связанных с поставками, укрепляющими военный потенциал России.

12 апреля информационный портал газеты Известия, сообщил, что еще четыре китайских банка недавно прекратили принимать юани из России, после того как три крупнейших кредитных учреждения КНР сделали то же самое в феврале.

22 апреля американский чиновник заявил в интервью агентству Reuters, что Соединенные Штаты не планируют вводить санкции против банков Поднебесной. По словам Никахтар, угроза введения санкций против китайских банков создаст реальные риски для Пекина на фоне его собственных экономических проблем.

"Я настоятельно рекомендую любой администрации не использовать традиционные инструменты, а подумать о комбинации нескольких методов, чтобы добиться максимального эффекта", - подчеркнула она, добавив, что к числу упомянутых выше средств относятся тарифы и меры по ограничению импорта. "Власти США владеют большим объемом информации о том, как китайцы и русские осуществляют взаиморасчеты ", - сказала она.

"Федеральное правительство США располагает большим объемом информации о том, как проходят транзакции между Россией и Китаем", - сказала она. "Оно может наложить санкции на организации, которые могут быть косвенно вовлечены в подобные сделки, а также на те, которые являются достаточно весомыми и крупными, чтобы оказать серьезное экономическое воздействие на китайскую экономику".

По ее словам, например, если будет установлено, что китайские автопроизводители поддерживают - или поддерживали - российскую спецоперацию, поставляя Москве свою бронетехнику, они должны быть подвергнуты жестким санкциям.

"Переосмыслив то, как мы используем санкционные инструменты, мы могли бы по-прежнему действовать точечно, но оказывать большее и более весомое экономическое воздействие", - подчеркнула она. "Я считаю, что правительство США просто не способно мыслить нестандартно".

Напомним, что 12 июня Министерство финансов США ввело санкции против гонконгской компании VPower Finance Security, предоставляющей логистические услуги, обвинив ее в транспортировке российского золота, которое было конвертировано в крипто- и фиатную валюту при посредничестве ряда компаний в Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге. Среди клиентов VPower - крупные финансовые учреждения КНР, розничные сети и правительство Гонконга.

Попытки США контролировать экспорт чипов

За последние несколько лет администрация Байдена ужесточила экспортный контроль, пытаясь сдержать развитие китайского сектора производства кристаллов.

Однако, пишет Asia Times, по сообщениям СМИ, Китай по-прежнему способен закупать высокотехнологичные американские чипы через третьи страны или контрабандистов. Более того, в прошлом году компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) успешно выпустила 7-нанометровые чипы с помощью глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии. В последние годы КНР также модернизировала программное обеспечение для автоматизации электронного проектирования (EDA).

29 марта США пересмотрели свои правила экспортного контроля, пытаясь затруднить доступ Китая к американским микросхемам искусственного интеллекта, а также оборудованию для их производства через третьи страны.

"Всем известно, что раньше 90% экспорта некоторых чипов отправлялось напрямую в Китай. Но теперь эти поставки идут через третью страны. И если в таких странах нет инфраструктуры для производства подобной продукции, я думаю, что правительству США стоит об этом дважды подумать", - отметила Никахтер.

"Прежде чем выдавать лицензии, американскому правительству следовало бы проверить участников финансовых операций, банки, бенефициаров и владельцев счетов", - сказала она. "Изначально оно могло бы выдавать временные лицензии на ограниченный объем операций. Затем эти данные следовало бы отправить специалистам "по контролю за конечным пользователем", чтобы они проверили все учреждения, участвующие в транзакциях, на предмет их легитимности".

"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку специальной военной операции по демилитаризации Украины. (Золотые слитки. Photo: Wikimedia Commons)По ее словам, существует масса тревожных сигналов, на которые следовало бы обратить внимание властям США, но, к сожалению, говорит Никахтер, отдел экспортного контроля Министерства торговли "в большей степени ориентирован на продвижение экспорта, а не на реальное регулирование контроля". В то же время, считает она, американскому правительству следует отменить правила экспорта для партнеров и союзников и разработать "дорожную карту" по реструктуризации цепочки поставок чипов.

"В Китае сосредоточено подавляющее большинство конечных потребителей электронных компонентов. Так как нам быть, если цель правительства США - убрать Китай из цепочки поставок? Сможем ли мы экспортировать полупроводники в другие страны? Сколько времени потребуется, чтобы создать такую систему? И что произойдет с доходами американских компаний за это время?"

Никахтар также отметила, что в настоящее время правительство США весьма поверхностно подходит к анализу технологического потенциала Китая и склонно недооценивать, насколько продвинуты китайские инженеры. "Если США действительно хотят проводить эффективную политику национальной безопасности, они недолжны недооценивать противника. И так должно быть всегда!", - заявила она.