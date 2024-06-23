30 лет назад, вскоре после распада СССР, когда сближение России и Запада казалось вполне реальным, Москва присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира".

Западный альянс отвергал все любые попытки Москвы вступить в организацию

Это не единственная попытка России установить теплые отношения с возглавляемым Штатами военным альянсом до того, как последний начал демонстративно приближаться к границам РФ.

Вот краткий экскурс в историю:

▫️ 27 мая 1997 года был подписан "Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Россией". Под эгидой этого договора был создан Постоянный совместный совет Россия-НАТО - первый механизм сотрудничества между Россией и западным альянсом.

▫️ В 1998 году в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе было открыто постоянное представительство России

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▫️ В феврале 2001 года в Москве было создано Информационное бюро Организации Североатлантического договора.

▫️ В мае 2002 года был создан Совет Россия-НАТО, заменивший Совместный постоянный Совет (СПС) Россия-НАТО. Этот механизм задумывался как инструмент, упрощающий принятие совместных решений и обеспечивающий взаимодействие России и стран-членов НАТО как равноправных партнеров.

▫️ В 2008 году отношения между Москвой и НАТО резко ухудшились, после того как западный блок "молчаливо поддержал" военную операцию Грузии против Южной Осетии, включавшие нападение на российский миротворческий контингент. Вину за последовавшую вслед за этим эскалацию в регионе Соединенные Штаты и их союзники предпочли возложить на Российскую Федерацию.

▫️ В 2014 году сотрудничество между Россией и НАТО было практически прекращено, после того как страны Североатлантического альянса открыто выступили против воссоединения Крыма с Россией.