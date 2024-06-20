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Филиппинская ракетная база BrahMos "бросает перчатку" флоту НОАК в Южно-Китайском море

Поставленные Индией ракеты могут изменить стратегический баланс с Китаем в Южно-Китайском море, однако из-за отсутствия военного опыта их сдерживающий эффект будет ограничен, считают эксперты.
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Манила приступила к строительству первой базы для батареи сверхзвуковых противокорабельных ракетных комплексов BrahMos закупленных в Индии, что является серьезным шагом в плане модернизации вооруженных сил на фоне растущей напряженности в отношениях с КНР в Южно-Китайском море.

Филиппинская ракетная база BrahMos бросает перчатку флоту НОАК в Южно-Китайском море. Поставленные Индией ракеты могут изменить стратегический баланс с Китаем в Южно-Китайском море, однако из-за отсутствия военного опыта их сдерживающий эффект будет ограничен, считают эксперты. (ВС Филлипин строят базу для развертывания поставляемых Индией ракет BrahMos. Image: X Screengrab)

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Однако успех этой инициативы находится под вопросом из-за недостаточного потенциала разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также средств противовоздушной обороны, потенциальных логистических проблем и геополитических особенностей региона.

В этом месяце журнал Naval News сообщил, что на Филиппинах началось строительство базы для размещения противокорабельных ракет BrahMos.  Оборонный объект будет располагаться рядом с военно-морской станцией Leovigildo Gantioqui в Замбалесе, Западный Лусон. Издание сообщает, что на базе, в акватории Южно-Китайского моря, будут развернуты сверхзвуковые крылатые ракеты, закупленные у Индии в рамках "исторической сделки" стоимостью 375 миллионов долларов США в 2022 году.

В публикации говорится, что приобретение Манилой трех ракетных комплексов BrahMos ознаменовало первую международную сделку по поставке российско-индийской вооруженной системы, что вызвало интерес со стороны других региональных государств, включая Вьетнам и Индонезию, которые также имеют споры с Китаем в Южно-Китайском море.

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Снимки со спутника показали, что на новой базе уже построен многоярусный комплекс для технического обслуживания и монтажа ракетных систем, а также защищенный бункер для их хранения. Базу будет обслуживать полк береговой обороны в составе морской пехоты Филиппин. Новый военный объект имеет стратегическое расположение. Ракеты BrahMos, пишет издание, позволят наносить удары по целям на расстоянии до 290-300 километров, в том числе по спорной отмели Скарборо, оккупированной Китаем.

В докладе сообщается, что Манила в ближайшем будущем может разместить новые заказы на поставку BrahMos. Оборонное ведомство Филиппин уже выразило заинтересованность в приобретении этих систем, что подтверждает возможность более масштабного использования передовых военных технологий в филиппинских вооруженных силах.

И хотя приобретение Манилой ракет BrahMos является важным шагом в плане модернизации вооруженных сил страны, это может иметь гораздо меньший эффект, чем ожидают военные планировщики в МО Филиппин, считает журналист AsiaTimes Габриэль Онрада. "Чтобы далеко стрелять, ВС Филлипин должны далеко видеть. Не располагая средствами разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) большой дальности, Филиппины не смогут задействовать весь потенциал ракет BrahMos; они будут ограничены дальностью действия имеющихся у них средств ISR, измеряемой всего лишь десятками километров".

У Филиппин нет загоризонтных радиолокационных станций (ЗГРЛС). Впрочем, пишет Онрада, это вполне объяснимо, учитывая, что такие возможности как правило имеются только у крупных военных держав. Хотя на вооружении островного государства стоят дроны Hermes и ScanEagle, их число ограничено, они медлительны и уязвимы для современных систем противовоздушной обороны НОАК.

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ВС Филлипин строят базу для развертывания поставляемых Индией ракет BrahMos. Image: X ScreengrabСтроительство предполагаемой площадки для размещения ракетных комплексов BrahMos на филиппинской военно-морской станции Leovigildo Gantioqui в Замбалесе, Западный Лусон. (2024 by MAXAR Technologies via Google Earth)

Конечно, недостатки в средствах ISR можно нивелировать с помощью, например американских дронов MQ-9A Reaper. Один из них использовался во время "учений по затоплению" SINKEX в прошлом месяце, в ходе которых филиппинский фрегат BRP Jose Rizal потопил списанный нефтяной танкер китайского производства. Однако такие беспилотники могут оказаться неэффективными против китайских средств противовоздушной/противоракетной обороны, поскольку не смогли противостоять даже элементарным средствам ПВО хуситов в Йемене.

Кроме того, пишет Онрада, Филиппины не располагают располагают авиационными комплексами радиообнаружения и наведения (AEW&C), оперируя довольно разношерстным авиапарком из американских Beechcraft King и Cessna 208, а также британских Britten-Norman BN-2 Islander. По сравнению с такими авиационными платформами, как Boeing 737 AEW&C или Boeing P-8 Poseidon, эти довольно устаревшие машины вряд ли способны выполнять задачи морской разведки.

Однако, поскольку отмель Скарборо является фиксированной целью, ВС Филиппин, возможно, не понадобятся продвинутые системы ISR, для применения ракет Brahmos. Этот оспариваемый стратегически важный объект может быть легко атакован. Таким образом Филиппины получат возможность противостоять НОАК на небольшом, но очень важном участке "10-пунктирной линии" в Южно-Китайском море.

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Но даже если бы Манила располагала всеми необходимыми средствами разведки, наблюдения и рекогносцировки и нацелила свои ракеты BrahMos на такую легкую цель, как риф Скарборо, командование и управление (Command and Control, C2) стало бы еще одной острой проблемой для филиппинских военных, вызывающей вопросы о том, как они смогут интегрировать свои разрозненные средства в единую эффективную боевую систему.

Защита новой базы для BrahMos от атак ракет и дронов также может стать сложной задачей для Филиппин, давно испытывающих проблемы с созданием надежных средств противовоздушной обороны.

Филиппины с 90-х годов прошлого века пытаются, но так и не могут приобрести многоцелевые истребители и в настоящее время полагаются лишь на небольшой флот из 12 учебно-боевых реактивных FA-50PH корейского производства. Но эти машины обладают лишь малой частью потенциала более современных самолетов, например, таких как американский General Dynamics F-16 Fighting Falcon или шведский Saab JAS 39 Gripen.

Хотя на вооружении Филиппин имеется пара батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) SPYDER (израильского производства), Маниле придется решать, куда направить эти весьма ограниченные средства - на защиту критически важных объектов инфраструктуры, густонаселенных районов или военных объектов, таких как новая база BrahMos. Не менее важной для Филиппин задачей - в случае затяжного конфликта в Южно-Китайском море - может стать проблема доставки новых ракет BrahMos в связи с ограниченностью их запасов.

Производство ракет BrahMos на Филиппинах - маловероятно, поэтому в этом вопросе Манила будет вынуждена полагаться на Дели. Вполне возможно, что Пекин попытается установить морскую блокаду Филиппин в Южно-Китайском и Филиппинском морях, что может лишить Соединенные Штаты возможности снабжения и поддержки с базы на Гуаме.

Хотя Филиппины рассчитывают на гарантии "расширенного сдерживания" со стороны американцев, надеясь, что атака НОАК на их базу BrahMos приведет в действие "древний" договор о взаимной обороне 1951 года, подобные ожидания могут быть излишне оптимистичными, пишет Онрада.

Издание Cambridge Core в мае 2024 года сообщило, что, несмотря на громкие заявления американских чиновников о "железном характере" альянса между Филиппинами и США, американская интерпретация договора о взаимной обороне от 1975 года исключает риф Скарборо из сферы ответственности Вашингтона. Двусмысленность американской политики в отношении Филиппин может означать, что мелководье Скарборо не имеет большой ценности для интересов Вашингтона и не стоит крупного конфликта с Китаем.

Эскадрилья беспилотных летательных аппаратов корпуса морской пехоты (VMU) 3, 24-я авиагруппа морской пехоты, запускает MQ-9A на авиастанции морпехов Канеохе Бэй, 21 июня 2023 года. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Christian Tofteroo).

А вот как, рассуждает китайский журналист Чжэн Чжэнь в своей статье для гонконгского новостного издания HK 101 в декабре 2023 года. Хотя, пишет автор, напряженность в отношениях с Филиппинами, безусловно, стоит на повестке дня Китая, не это является главной заботой Пекина в Южно-Китайском море, которое он рассматривает как зону конфликта в первую очередь с США. Чжэнь добавляет, что главная задача Пекина в отношениях с Манилой - удержать ее от попыток привлечь американцев к помощи в укреплении своих территориальных претензий.

Ли Минцзян и Син Цзяин в своей статье для исследовательского центра Carnegie China в этом месяце пишут о том, что некоторые высокопоставленные государственные чиновники в Пекине считают подход Китая к "серой зоне" лучшим способом урегулирования напряженности в отношениях с Филиппинами. По их мнению, такая стратегия поможет избежать наихудшего сценария прямого вооруженного конфликта и одновременно поможет Китаю отстоять свои территориальные притязания.

Однако, пишут авторы в случае, если Манила вздумает применить военную силу или привлечь Вашингтон и его союзников для противодействия Китаю, Пекин может использовать всю свою военную мощь, обосновывая эти действия возмездием и самообороной.

По словам экспертов, это может привести к тому, что островное государство потеряет еще больше территорий в Южно-Китайском море, на которые оно претендует в борьбе с КНР, включая остров Хуанъянь (спорный атолл Скарборо).

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