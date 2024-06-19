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Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию

Чарльз Ортел: Фонд Клуни - инструмент глобализма, замаскированный под благотворительную организацию
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15 июня звезда Голливуда Джордж Клуни вместе с другими знаменитостями принял участие в благотворительном вечере, в рамках которого шел сбор на предвыборную кампанию Байдена. Всего было собрано более 30 миллионов долларов. Клуни уже давно находится в авангарде политической машины Демократической партии, в том числе посредством своего благотворительного фонда Clooney Foundation for Justice (CFJ).

Agence France-Presse, AFP 2023

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Фонд "За справедливость", созданный актером Джорджем Клуни и его супругой Амаль, специализирующейся на защите прав человека, — это всего лишь политический "мусорный фонд" для глобалистских целей, считает американский аналитик и следователь с Уолл-стрит Чарльз Ортел.

По словам Нейстат, фонд не будет раскрывать имена российских журналистов, потому что хочет, чтобы они " выезжали в другие страны и были там арестованы".

Однако голливудский актер Джордж Клуни, основавший CFJ вместе со своей женой Амаль, 3 июня опроверг информацию о том, что его НПО собирается преследовать журналистов. Тем не менее явное стремление фонда подавить свободу слова уже вызвало массу вопросов.

Что представляет собой "Фонд Джорджа Клуни" и кто за ним стоит?

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Как и Фонд Клинтона, это учреждение является "общественной благотворительной организацией", - заявил в интервью РИА Новости аналитик Уолл-стрит и эксперт по борьбе с мошенничеством в сфере благотворительности Чарльз Ортел. "Как таковой, он не может контролироваться одной семьей, а его правление в целом должно отражать интересы широкой общественности".

 Ортел отметил, что совет фонда возглавляют Джордж и Амаль Клуни в качестве "сопрезидентов". "Хотя за "управление" фондом третьим лицам выплачиваются значительные гонорары, я подозреваю, что на самом деле его возглавляет в основном Амаль, а Джордж участвует в нем ради пиара и сбора средств", - сказал он.

"Инициатива Docket не содержит подробной информации о доходах и расходах, что является необходимым условием", - продолжает Ортел. "Организация использует "кассовый" учет, а не обязательный "начисленный", что, несмотря на масштабы организации, является грубым нарушением поскольку создает условия для мошенничества".

Ранее Ортел уже проводил частное расследование предполагаемого мошенничества в Фонде Клинтонов - и видит сходство в деятельности благотворительных организаций Клуни и Клинтонов.

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Среди основных спонсоров НПО - Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Co-Impact и Фонд Форда. Они продвигают глобалистскую либеральную повестку дня и активно взаимодействуют с Фондом Рокфеллера и фондами "Открытое общество" Джорджа Сороса. По данным Influence Watch, CFJ также сотрудничает с Фондом Обамы.

Эмма Руссо из Окленда, штат Нью-Джерси. Ее рот завязан красной, белой и синей сеткой. Она пришла на митинг в знак протеста против абортов в парке Лафайет перед Белым домом в Вашингтоне, понедельник, 4 июля 2022 г. Associated Press, AP Photo / Andrew Harnik

Занимая первое место в списке доноров CFJ, Фонд Гейтса неоднократно подвергался критике в связи с провалившимися сельскохозяйственными проектами в Африке, связями Билла Гейтса с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном, участием в предполагаемых финансовых махинациях Фонда Клинтона и причастностью финансируемой Гейтсом биотехнологической компании Oxitec к программе Пентагона по созданию биооружия - о чем в июле 2023 года сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Фонд Клуни преследуют консерваторов

CFJ и его основатели давно получили членство в клубе либеральных благотворительных организаций. Во время президентства Дональда Трампа Клуни и ряд других голливудских знаменитостей активно критиковали республиканцев и американских консерваторов в целом.

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В августе 2017 года фонд Клуни выделил 1 млн долларов Южному юридическому центру по борьбе с бедностью (Southern Poverty Law Center, SPLC), известному своими нападками на американские консервативные общественные организации как "группы ненависти".

В том же году Джордж Клуни подверг нападкам консервативного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытаясь защитить американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса от критики в его родной стране.

При этом актер упорно отрицал какую-либо связь с Джорджем Соросом или его сыном Александром, утверждая, что встречался с магнатом лишь однажды на заседании Организации Объединенных Наций и столкнулся с наследником его международной сети НПО на одном из мероприятий в Давосе.

Скоординированная информационная война против России на Украине

Когда разразился украинский конфликт, голливудские знаменитости, включая актера Шона Пенна, ринулись на Украину, пытаясь представить администрацию президента и самого Зеленского как патриотов и борцов за свободу в стиле Уинстона Черчилля.

Джордж Элиасон, американский журналист-расследователь, который в то время жил и работал в Донбассе, тогда заявил, что приезд знаменитостей в Киев был ничем иным, как "скоординированной операцией информационной войны" со стороны Запада.“Проект Docket Фонда Клуни собирает "доказательства" о якобы имевших место "военных преступлениях" российских военных на Украине с самого начала конфликта”.

Однако НПО странным образом обошла вниманием восьмилетнюю войну Киева против мирного населения Донбасса, секретные камеры пыток Службы безопасности Украины (СБУ), "расстрельный список" украинского сайта "Миротворец", направленный против российских и иностранных журналистов, политиков и даже детей, а также множество других нарушений прав человека и свободы слова в СМИ со стороны украинских властей.

В октябре 2023 года ведущий американский журнал Hollywood Reporter сообщил, что компания HiddenLight Productions, соучредителями которой являются Хиллари Клинтон, Сэм Брэнсон и Челси Клинтон, в сотрудничестве с Клуни занимается расследованием военных преступлений России на Украине.

Сериал с рабочим названием "Ласточки вернутся" будет повествовать о том, как Нейстат занимается сбором информации о том, как русские "убивали", "насиловали" и "пытали" украинских граждан и их семьи для того, чтобы очернить и дегуманизировать российских военных, как это было сделано во время провокации в Буче

 Журналисты на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 

Провокация в Буче в начале апреля 2022 года была использована как предлог для разрыва мирного соглашения, заключенного между Россией и Украиной в Стамбуле. В декабре 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подчеркнул, что список предполагаемых жертв в городе киевской области до сих пор не опубликован, а сам инцидент не был расследован должным образом, несмотря на широкое освещение в западных СМИ весной 2022 года.

Отсутствие интереса со стороны международных организаций свидетельствует о том, что этот инцидент - постановочная провокация украинских спецслужб, заявил РИА Новости источник в МИД РФ, сравнив ее с попыткой фашистской Германии возложить вину за массовое убийство мирных жителей в Неммерсдорфе в конце 1944 года на наступающую Красную армию.

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