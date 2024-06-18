Китай уже начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины - и готов это сделать в отношении молочных продуктов - из Европейского союза после того, как блок решил ввести новые тарифы на китайские электромобили.

На снимке: Свиньи в Саламанке, Испания. Photo: Wikimedia Commons, Guanbirra

реклама





В конечном итоге расследование может привести к повышению тарифов на некоторые импортные молочные продукты и свинины, что сильно ударит по Испании, Нидерландам, Дании, Германии, Ирландии и Франции.

В настоящее время Китай взимает 12%-ный тариф на импорт мяса из стран Евросоюза. По мнению некоторых аналитиков, если тарифы будут увеличены до 20%, многие европейские экспортеры почувствуют на себе "всю прелесть" торговой войны. По их словам, экспортеры свинины в Европейском союзе не смогут компенсировать свои потери в КНР, даже если они будут пытаться освоить новые рынки, как например, Вьетнам и Филиппины.

В понедельник Министерство торговли Китая заявило, что предметом расследования станет свинина, импортируемая из ЕС, включая свежее, сушеное, копченое, консервированное, охлажденное и замороженное мясо, а также свиные внутренности. В ведомстве отметили, что проверка начнется немедленно.

реклама





Поводом для расследования послужила жалоба, поданная 6 июня Китайской ассоциацией животноводства от имени отечественной свиноводческой отрасли Китая.

В сообщении говорится, что компании, пострадавшие от предполагаемого демпинга, должны обратиться в Бюро торговых компенсаций и расследований Министерства торговли, чтобы подключиться к разбирательству. По словам представителя ведомства, пострадавшие лица могут направить свои заявления в течение 20 дней начиная с понедельника.

Согласно статистике, в 2023 году Китай в общей сложности потребил 57,94 миллиона тонн свинины и свиных субпродуктов, в то время как страна импортировала только 1,55 миллиона тонн.

Около половины импорта свинины в Китай поступает из европейских государств. С 2014 по 2020 год импорт свинины в КНР продолжал расти. После того как в 2020 году этот показатель достиг пика в 4,39 млн тонн, он стал постепенно снижаться. В прошлом году он упал почти до 1,55 миллиона тонн.

реклама





Китайский портал финансовых новостей Cailianpress.com сообщил, что свинина, импортируемая из ЕС, составляет лишь небольшую часть от общего объема потребления этой продукции в Китае. Поэтому сокращение поставок из этого региона не окажет существенного влияния на стоимость свинины в КНР. А вот в ЕС многие свинофермы понесут серьезные убытки, поскольку не смогут найти новых покупателей на внутренние органы свиней, рыльца, хвосты и уши, которые, как правило, не используются в европейских блюдах.

В китайской кухне свиные кишки, желудки и мочевые пузыри обычно используются для приготовления дим-самов, которые подаются в горячем виде. Свиные рульки готовят с имбирем и уксусом. Свиные легкие, хвосты и уши используются для приготовления супов.

Хронология развития событий

26 мая китайское издание Global Times сообщила, что правительство КНР рассматривает возможность начала антидемпингового расследования в отношении импорта свинины из ЕС. 1 июня министр торговли Китая Ван Вэньтао посетил Испанию и заявил, что антисубсидиарные расследования Евросоюза в отношении китайских электромобилей и других товаров проводятся под ложными предлогами, такими как избыточные китайские мощности и нечестная конкуренция.

По данным таможни КНР, Евросоюз является вторым крупнейшим источником молочных продуктов для Поднебесной на долю которого в 2023 году приходилось более 36 процентов от общей стоимости импорта, уступая лишь Новой Зеландии. Наибольшую долю молочной отрасли на рынке КНР занимают Нидерланды, Франция, Германия, Ирландия и Дания

реклама





Однако предостережения Пекина не смогли удержать ЕС от введения 12 июня новых таможенных пошлин в размере 17,4-38,1 процента на китайские электромобили.

В прошлом году Испания экспортировала в Китай около 560 000 тонн свинины на сумму 1,2 миллиарда евро (1,29 миллиарда долларов США), по данным ассоциации производителей свинины Interporc.

После того как Китай инициировал расследование в отношении импорта свинины из ЕС, Испания срочно обратилась к Пекину с призывом о торговых переговорах. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас заявил, что очень надеется на переговоры, чтобы избежать введения тарифов на испанскую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Помимо Испании, еще две страны, Нидерланды и Дания, также пострадают от последнего "антидемпингового удара" Китая, поскольку в 2023 году они экспортировали в Китай свинину на сумму 620 и 550 миллионов долларов США соответственно. Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС не переживает по поводу антидемпингового расследования Китая и примет соответствующие меры, чтобы оно соответствовало правилам Всемирной торговой организации.

Поставки свинины в Китай

Согласно статье, опубликованной в Economic Daily в начале этого года, цены на свинину в Китае снижались с сентября 2020 года из-за избыточного предложения на рынке, за исключением небольшого отскока в период с апреля по ноябрь 2022 года.

Ли Пэнчэн, аналитик министерства сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики, сообщил в этой статье, что многие свиноводческие хозяйства несут убытки из-за затянувшегося экономического кризиса в этом секторе.

Снижение цен на свинину также повлияло на индекс потребительских цен в Китае, который в 2023 году увеличился всего на 0,2 процента в годовом исчислении по сравнению со средним ростом на 2 процента в 2016-2019 годах.

С апреля этого года цены на свинину в Китае восстановили темпы роста. В понедельник государственный новостной портал Sichuan Online сообщил, что многие свиноводческие хозяйства в провинции Сычуань в этом месяце получили прибыль, что говорит о том, что свиноводческая отрасль КНР, похоже, вошла в фазу подъема.

По мнению некоторых обозревателей, растущий спрос на свинину в Китае, что очень важно для стран Евросоюза, предоставит Пекину больше козырей в торговых переговорах с ЕС. По их словам, Китай также может в случае необходимости рассмотреть возможность импорта большего количества свинины из Бразилии или России.