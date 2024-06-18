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Китай готов ответить на повышение пошлин на EV ростом тарифов на молоко и свинину из ЕС

В конечном итоге расследование может привести к повышению тарифов на некоторые импортные молочные продукты и свинины, что сильно ударит по Испании, Нидерландам, Дании, Германии, Ирландии и Франции
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Китай уже начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины - и готов это сделать в отношении молочных продуктов - из Европейского союза после того, как блок решил ввести новые тарифы на китайские электромобили.

На снимке: Свиньи в Саламанке, Испания. Photo: Wikimedia Commons, Guanbirra

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В конечном итоге расследование может привести к повышению тарифов на некоторые импортные молочные продукты и свинины, что сильно ударит по Испании, Нидерландам, Дании, Германии, Ирландии и Франции.

 В настоящее время Китай взимает 12%-ный тариф на импорт мяса из стран Евросоюза. По мнению некоторых аналитиков, если тарифы будут увеличены до 20%, многие европейские экспортеры почувствуют на себе "всю прелесть" торговой войны. По их словам, экспортеры свинины в Европейском союзе не смогут компенсировать свои потери в КНР, даже если они будут пытаться освоить новые рынки, как например, Вьетнам и Филиппины.

В понедельник Министерство торговли Китая заявило, что предметом расследования станет свинина, импортируемая из ЕС, включая свежее, сушеное, копченое, консервированное, охлажденное и замороженное мясо, а также свиные внутренности. В ведомстве отметили, что проверка начнется немедленно.

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Поводом для расследования послужила жалоба, поданная 6 июня Китайской ассоциацией животноводства от имени отечественной свиноводческой отрасли Китая.

В сообщении говорится, что компании, пострадавшие от предполагаемого демпинга, должны обратиться в Бюро торговых компенсаций и расследований Министерства торговли, чтобы подключиться к разбирательству. По словам представителя ведомства, пострадавшие лица могут направить свои заявления в течение 20 дней начиная с понедельника.

Согласно статистике, в 2023 году Китай в общей сложности потребил 57,94 миллиона тонн свинины и свиных субпродуктов, в то время как страна импортировала только 1,55 миллиона тонн.

Около половины импорта свинины в Китай поступает из европейских государств. С 2014 по 2020 год импорт свинины в КНР продолжал расти. После того как в 2020 году этот показатель достиг пика в 4,39 млн тонн, он стал постепенно снижаться. В прошлом году он упал почти до 1,55 миллиона тонн.

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Китайский портал финансовых новостей Cailianpress.com сообщил, что свинина, импортируемая из ЕС, составляет лишь небольшую часть от общего объема потребления этой продукции в Китае. Поэтому сокращение поставок из этого региона не окажет существенного влияния на стоимость свинины в КНР.  А вот в ЕС многие свинофермы понесут серьезные убытки, поскольку не смогут найти новых покупателей на внутренние органы свиней, рыльца, хвосты и уши, которые, как правило, не используются в европейских блюдах.

В китайской кухне свиные кишки, желудки и мочевые пузыри обычно используются для приготовления дим-самов, которые подаются в горячем виде. Свиные рульки готовят с имбирем и уксусом. Свиные легкие, хвосты и уши используются для приготовления супов.

Хронология развития событий

26 мая китайское издание Global Times сообщила, что правительство КНР рассматривает возможность начала антидемпингового расследования в отношении импорта свинины из ЕС. 1 июня министр торговли Китая Ван Вэньтао посетил Испанию и заявил, что антисубсидиарные расследования Евросоюза в отношении китайских электромобилей и других товаров проводятся под ложными предлогами, такими как избыточные китайские мощности и нечестная конкуренция.

По данным таможни КНР, Евросоюз является вторым крупнейшим источником молочных продуктов для Поднебесной на долю которого в 2023 году приходилось более 36 процентов от общей стоимости импорта, уступая лишь Новой Зеландии. Наибольшую долю молочной отрасли на рынке КНР занимают Нидерланды, Франция, Германия, Ирландия и Дания

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Однако предостережения Пекина не смогли удержать ЕС от введения 12 июня новых таможенных пошлин в размере 17,4-38,1 процента на китайские электромобили.

В прошлом году Испания экспортировала в Китай около 560 000 тонн свинины на сумму 1,2 миллиарда евро (1,29 миллиарда долларов США), по данным ассоциации производителей свинины Interporc.

После того как Китай инициировал расследование в отношении импорта свинины из ЕС, Испания срочно обратилась к Пекину с призывом о торговых переговорах. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас заявил, что очень надеется на переговоры, чтобы избежать введения тарифов на испанскую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Помимо Испании, еще две страны, Нидерланды и Дания, также пострадают от последнего "антидемпингового удара" Китая, поскольку в 2023 году они экспортировали в Китай свинину на сумму 620 и 550 миллионов долларов США соответственно. Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС не переживает по поводу антидемпингового расследования Китая и примет соответствующие меры, чтобы оно соответствовало правилам Всемирной торговой организации.

Поставки свинины в Китай

Согласно статье, опубликованной в Economic Daily в начале этого года, цены на свинину в Китае снижались с сентября 2020 года из-за избыточного предложения на рынке, за исключением небольшого отскока в период с апреля по ноябрь 2022 года.

Ли Пэнчэн, аналитик министерства сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики, сообщил в этой статье, что многие свиноводческие хозяйства несут убытки из-за затянувшегося экономического кризиса в этом секторе.

Снижение цен на свинину также повлияло на индекс потребительских цен в Китае, который в 2023 году увеличился всего на 0,2 процента в годовом исчислении по сравнению со средним ростом на 2 процента в 2016-2019 годах.

С апреля этого года цены на свинину в Китае восстановили темпы роста. В понедельник государственный новостной портал Sichuan Online сообщил, что многие свиноводческие хозяйства в провинции Сычуань в этом месяце получили прибыль, что говорит о том, что свиноводческая отрасль КНР, похоже, вошла в фазу подъема.

По мнению некоторых обозревателей, растущий спрос на свинину в Китае, что очень важно для стран Евросоюза, предоставит Пекину больше козырей в торговых переговорах с ЕС. По их словам, Китай также может в случае необходимости рассмотреть возможность импорта большего количества свинины из Бразилии или России.

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