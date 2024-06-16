Западные страны сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны Пекина, который благодаря продуманному экономическому планированию превратил Китай в мирового лидера в области "зеленых" технологий.

"Избыточные мощности" - последняя попытка Запада оправдать свою неспособность конкурировать с Китаем. (Модели позируют рядом с последним продуктом китайского автопроизводителя BYD во время выставки Auto Shanghai 2023 в Шанхае, среда, 19 апреля 2023 года/ Associated Press, AP Photo / Ng Han Guan)

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Термин "избыточные производственные мощности" не сходит с языка едва ли не каждого более-менее влиятельного американского законодателя, рассуждающего об отношениях с Китаем. При этом официальные лица в США постоянно обвиняют Пекин в злонамеренных попытках изменить правила мировой экономики в свою пользу. Однако эти обвинения - не более чем "дымовая завеса" слабых позиций западных стран, которые добиваются одобрения карательных протекционистских мер, утверждает китайское издание Global Times (GT).

Шумиха вокруг "избыточных мощностей" свидетельствует о беспокойстве G7 и отсутствии уверенности", - говорится в заголовке редакционной статьи, опубликованной газетой в минувшую пятницу.

"В пятницу лидеры стран "Большой семерки" (G7) провели заключительный день переговоров в рамках ежегодного саммита в южном итальянском регионе Апулия, и, как сообщается, главной темой повестки дня стало обсуждение "избыточных мощностей" Китая", - отмечает издание. По словам китайских экспертов, это “отражает обеспокоенность и страх стран "Большой семерки" по поводу их слабости в международной конкуренции в новых отраслях, и поэтому они пытаются навесить на передовые отрасли Китая ярлык "избыточных мощностей", дабы сдержать развитие страны".

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Малоизвестный термин "избыточные мощности", ранее обычно применявшийся на субмакроэкономическом уровне, стал активно использоваться западными обозревателями с целью обвинить Китай в "нечестной конкуренции" по мере того, как КНР укрепляет свое доминирующее положение в производстве электромобилей. Благодаря грамотному экономическому планированию и полностью сформированной внутри страны промышленной и производственной цепочке Пекин стал мировым лидером в ряде "зеленых" технологий и все активнее ищет возможности экспортировать свою продукцию за рубеж.

Стремительный рост китайского автопрома вызвал недовольство правительств западных стран, чья отечественная промышленность не в состоянии конкурировать с более дешевой и качественной китайской продукцией.

В попытке притормозить рост китайской экономики американские и европейские законодатели решили установить жесткие тарифы. В начале этого года технологический магнат Илон Маск предупредил, что китайские производители автомобилей "в буквальном смысле снесут" Tesla и других западных автопроизводителей если против них не введут торговых барьеров, что резко расходится с риторикой свободной торговли, за которую "традиционно ратуют" лидеры американского бизнеса.

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен (слева) и вице-премьер Госсовета Китайской Народной Республики Хэ Лифэн прогуливаются во время встречи в государственном гостевом доме "Дяоюйтай" в Пекине, Китай / Associated Press, AP Photo / Mark Schiefelbein

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Теперь это обвинение используется в более широком контексте как удобный синофобский тезис на фоне стремления западных стран остановить рост контргегемонистского экономического блока БРИКС, в котором Россия и Китай представляют собой серьезную угрозу глобальному господству Соединенных Штатов. По мнению авторов статьи Global Times, карательные меры в отношении китайских "зеленых" технологий указывают на то, что ведение холодной войны против Москвы и Пекина является более приоритетной задачей, чем реальное решение проблем изменения климата.

"У Китая есть множество вариантов контрмер, но то, как Китай ответит, будет зависеть от того, какой вариант будет для нас наиболее выгодным", - утверждает эксперт, на которого ссылается издание. "По словам отраслевых инсайдеров, на внутреннем рынке Китай постепенно переходит к процедуре повышения временных тарифов на импортные автомобили с мощными двигателями".

"По словам источника, такой шаг будет не только соответствовать правилам Всемирной торговой организации, но и более широким усилиям Китая по продвижению "зеленого" перехода в автомобильной промышленности и достижению цели по сокращению выбросов углекислого газа".

"Яростный призыв Соединенных Штатов к странам "Большой семерки" скоординировать усилия против торговой политики Китая указывает на то, что внешняя политика Вашингтона, направленная на разрыв с Китаем и его подавление, в принципе не изменилась", - говорит другой эксперт.

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Лидер Соединенных Штатов Джо Байден сохранил в силе тарифы бывшего президента Трампа против Пекина. Более того он "удвоил политику" своего националистически настроенного предшественника в соответствии с "азиатским разворотом" Обамы, направленным на сдерживание Китая.

Однако лидеры G7 становятся все более "немощными и разобщенными", отмечает издание: канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон недавно потерпели поражение на выборах. Практически все лидеры западного мира сталкиваются с исторически низкими рейтингами одобрения, поскольку общественность настроена против навязчивого стремления правительств поддержать прокси-войну НАТО с Россией на Украине.