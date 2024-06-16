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СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине

Российский президент вновь заявил, что Россия готова к прекращению огня и переговорам с Киевом, однако прекращение боевых действий противоречит интересам и целям западных элит.
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В пятницу президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с руководством внешнеполитического ведомства России озвучил условия прекращения конфликта на Украине.

Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы прокси-войны НАТО на Украине. Российский президент вновь заявил, что Россия готова к прекращению огня и переговорам с Киевом, однако прекращение боевых действий противоречит интересам и целям западных элит. (РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ)

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Главные требования Москвы остаются неизменными, как и во время предыдущих раундов переговоров, саботируемых Соединенными Штатами: Украина должна получить статус нейтрального государства и отказаться от участия в крестовом походе западных держав против русского народа. Кроме того, Украина должна быть полностью демилитаризована и денацифицирована, заявил Путин, а Киев должен официально отказаться от планов вступления в ряды Североатлантического альянса.

Это предложение было отвергнуто Киевом практически сразу же после того, как было озвучено. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично спросила: "А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину, и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир", - подчеркнула российский дипломат. Но более глубокий анализ конфликта и его истории показывает, почему мирное урегулирование остается таким маловероятным".

Производство согласия

Антироссийские настроения на Западе растут уже несколько лет, а "появление" нарратива Russiagate о влиянии Москвы на президентские выборы в США в 2016 году стало ключевым ускорением этой тенденции. Теория заговора, активно разгоняемая западными спецслужбами в ведущих средствах массовой информации, заложила основу для формирования повестки в духе холодной войны, согласно которой Россия якобы вновь представляет собой экзистенциальную угрозу для демократических ценностей Запада и, как следствие, для самого Запада.

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Бывший президент Барак Обама всего за несколько лет до этого объявил о стратегическом "повороте в Азию", подчеркнув важность принятия ответных мер в связи с превращением Китая в крупнейшую мировую державу. На этом фоне укрепление российско-китайских отношений при председателе КНР Си Цзиньпине способствовало формированию геополитического блока, противостоящего гегемонии Запада во главе с США. И эта динамика усилилась с расширением экономического альянса БРИКС. Соединенные Штаты из последних сил пытаются противостоять этой контргегемонистской силе, и в первую очередь максимально ослабить Россию.

"Мы должны помнить, что Россия не собиралась вторгаться на Украину", - заявила Маргарет Флауэрс, американская активистка движения за мир и редактор сайта "Народное сопротивление" (Popular Resistance). Они (Россия) неоднократно пытались предупредить и сказать: " Послушайте, вот что вам следует сделать. Прекратите убивать этнических русских. Прекратите угрожать вступлением в НАТО и отнеситесь серьезно к нашим интересам национальной безопасности. Но Запад отказывался это делать снова и снова".

Бывший шеф бюро Washington Post Джон Джетер утверждает, что западные элиты по-прежнему выступают против любого снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной, поскольку они по-прежнему намерены не допустить победы Москвы.

"Я был бы весьма удивлен, если бы увидел какое-либо реальное обсуждение этого вопроса в основных новостных американских изданиях или, тем более, в самом Белом доме", - прокомментировал Джетер мирное предложение Путина.

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Независимый журналист Калеб Мопин согласился с тем, что западные медиа будут и впредь всячески препятствовать сближению с Москвой. "Недавний опрос показал, что 94 процента американцев хотят именно того, что только что предложил Путин, то есть дипломатического урегулирования конфликта", - отметил он. "Трамп может прийти и сказать: "Эй, Путин предложил сделку". Люди хотят сделки. И тогда ведущие западные СМИ назовут его русским ботом, но 94 % американцев хотят этого".13 июня 2024 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит заседание Совета по науке и образованию в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. (РИА Новости / Алексей Маишев)

Восхождение по лестнице эскалации

"Россия с самого начала была невероятно сдержанной и придерживалась определенной стратегии, она с самого начала пыталась договориться о мире, - комментирует Флауэрс. Вместо этого западные державы предпочли эскалировать конфликт против Москвы, иногда открыто называя его попыткой ослабить Россию и Китай. Президент Соединенных Штатов Джо Байден постоянно снабжает ВСУ все более совершенным и разрушительным оружием и все чаще одобряет украинские удары по территории России.

Поставки оружия на Украину способствуют осуществлению целей американских внешнеполитических ястребов в различных областях, оправдывая увеличение военных расходов и производство новых видов вооружений взамен тех, что были переданы Киеву.

Конфликт на Украине также подтолкнул европейских союзников по НАТО к ремилитаризации, подтолкнув давно заброшенную оборонную промышленность континента в попытке обеспечить Украину оружием. Власти Швеции решили вернуть обязательную военную службу, то же самое пообещал сделать и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

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Ремилитаризация Европы позволит западным державам подготовиться к третьей мировой войне, призванной сдержать подъем России и Китая. По мнению некоторых американских военных, она должна произойти в ближайшие несколько лет. Разумеется, эти действия неслабо пополнили карманы американских производителей оружия и военных подрядчиков.  "Они действительно выжали из этого все, что можно", - говорит Мопин. "Мы вскоре убедимся, что конфликт на Украине был самой крупной операцией по отмыванию денег в истории".

"Как только соглашение будет заключено, русские все равно останутся на границе. Поэтому нам придется укреплять и наращивать силы", - добавил он, заявив, что усиление напряженности в отношениях с Россией будет и впредь стимулировать рост военных расходов в ближайшие годы.

Следует отметить, говорит Флауэрс, что человеческие жертвы этого конфликта огромны: тысячи этнических русских были убиты на востоке Украины после поддерживаемого США переворота на Украине в 2014 году. "Все это является порождением внешней политики США и поддержки того, что происходило на Украине", - считает американская активистка. "Не то, чтобы Россия выдвигала какие-то невыполнимые требования".

"Послушайте, все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались. А теперь ситуация усугубилась". "Они (Запад) не остановятся ни перед чем и будут использовать наши деньги для приобретения оружия, чтобы использовать жизни наших людей в своих прокси-войнах. Все будет только хуже, если мы не восстанем", - подчеркнула Флауэрс.

Императив мира

По словам Флауэрса, мирное предложение Путина является мощным инструментом для тех на Западе, кто желает положить конец конфликту на Украине.

"Россия сделала это предложение", - отметила она. "Это конкретные условия. Эти требования разумны. И это очень своевременно и важно, потому что люди должны осознать, что администрация Байдена позволила Украине наносить удары вглубь территории России. Это приводит к эскалации напряженности".

Россия говорит Западу: "Вам нужно это немедленно остановить", - продолжает она. "Это не приведет ни к чему хорошему. И мы не собираемся вечно сидеть сложа руки и смотреть, как вы продолжаете нагнетать градус напряженности. Эксперты говорят, что мы движемся к обострению конфликта, к увеличению риска ядерной войны. Поэтому сейчас самое время активистам движения за мир в США сказать: "Нам нужно, чтобы Конгресс принял срочные меры и заставил администрацию Байдена перестать финансировать, прекратить поддерживать этот конфликт и прекратить политику вмешательства в дела других государств".

"Они просто бросают деньги на ветер - и в этом, собственно, и есть смысл, верно?" - считает Джетер. "Они подкармливают американский военно-промышленный комплекс. И в этом заключается их истинная цель".

Вместе с тем журналист предупредил об "ужасных последствиях", если ситуация продолжит обостряться. "Я думаю, что большинство людей будут готовы рассмотреть это мирное предложение, что они будут призывать других участников сесть и спросить: "Почему бы нам по крайней мере не взглянуть на это?" "Это говорит о противоречиях внутри Соединенных Штатов, всего Запада, отчаянно пытающегося удержать власть и желающего постоянно получать прибыль от своих инвестиций. Но это не работает. Не работает для большинства людей в мире".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова: Офис Зеленского лишает граждан Украины реального шанса на мир 

Американский журналист Гарланд Никсон согласен с тем, что отказ от мирных предложений Путина ставит под сомнение утверждение о том, что НАТО — это оборонительный альянс, призванный обеспечить безопасность Европы. Отказ признать базовые потребности России в обеспечении безопасности обнажает лживую суть западной риторики, утверждает он, указывая на то, что у США и их союзников есть и другие мотивы для затягивания конфликта.

"Снова и снова выясняется, что интересы Соединенных Штатов — это не украинский народ, не мир в регионе. На самом деле Вашингтон добивается расширения НАТО в глобальном масштабе, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США также пытаются противостоять Китаю", - подчеркнула Флауэрс. "Стратегия безопасности Соединенных Штатов — это конфликт великих держав, и именно это мы наблюдаем здесь: агрессия по отношению к России, к Китаю, к Ирану, поддержка Израиля. Это продолжается снова и снова".

"Соединенные Штаты не стесняются этого. И мы должны сказать, что это неприемлемо... Мы должны продолжать развивать глобальный импульс, направленный на достижение мира", резюмировала редактор сайта "Народное сопротивление".

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