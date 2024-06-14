Компания Apple - последняя в растущем списке претендентов на победу над Nvidia, ведущим мировым разработчиком процессоров искусственного интеллекта (ИИ). Тем не менее Китай - единственная страна, способная конкурировать с США в области технологий. В условиях, когда рынок работает в условиях запретов и санкций, введенных США в отношении технологий, Китай делает это в силу необходимости.

Монополия Nvidia оказалась под угрозой со стороны американских конкурентов. В свою очередь, санкции США стимулируют китайские технологические компании к стремительному росту инноваций. Nvidia занимает почти 80 % рынка процессоров искусственного интеллекта, но и конкуренты не отстают. Image: Nvidia

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11 июня стоимость акций Apple подскочила более чем на 7 %, достигнув нового исторического максимума, после того как накануне генеральный директор Тим Кук представил на Всемирной конференции разработчиков новую стратегию компании в области искусственного интеллекта.

Цена акций Nvidia снизилась на 0,7 % 11 июня, напомнив акционерам и инвесторам, что, хотя продажи и прибыль компании, вероятно, будут продолжать расти, ее чрезвычайно высокая доля рынка и биржевая стоимость, скорее всего, будут снижаться в ближайшей перспективе.

Nvidia предстоит противостоять растущему списку глобальных конкурентов, желающих отхватить свою долю рынка, и клиентов, которые не готовы иметь дело с монопольным поставщиком. Иная, но менее благоприятная ситуация сложилась в Китае, где санкции американского правительства подорвали способность Nvidia конкурировать с Huawei и другими местными производителями кристаллов искусственного интеллекта.

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Для начала Apple намерена интегрировать ChatGPT от OpenAI в обновленную версию своего виртуального помощника Siri. Это позволит пользователям создавать собственные цифровые иконки эмодзи, называемые Genmoji, в соответствии со своими "вибрациями", как выражается издание Mercury News из Сан-Хосе.

"Пользователи также смогут создавать персонализированные фотографии, - говорится в статье, - например, взять фотографию человека и превратить его в стилизованную, мультяшную версию, добавив плащ супергероя". За этим последуют и другие сервисы "Apple Intelligence". "Это следующий серьезный шаг для Apple, - подчеркнул Кук.

Подобные нововведения призваны повысить конкурентоспособность новых iPhone, iPad и Mac, однако им далеко до возможностей топовых процессоров Nvidia Hopper, недавно анонсированных Blackwell и следующего поколения Rubin AI, которые уже используются или будут использоваться для разработки больших языковых моделей и цифровых двойников сложного промышленного оборудования и рабочих процессов.

По оценкам аналитиков, в настоящее время Nvidia занимает не менее 80 процентов рынка процессоров искусственного интеллекта. На свою часть рынка также претендуют AMD (другой американский производитель интегральных систем), Intel и ряд других конкурентов, включая Google, Amazon Web Services, IBM, а также "ИИ-венчуры" SambaNova, Cerebrus и Groq.

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По данным Barron's, Microsoft, Meta и Oracle закупают для своих нужд от 15 до 25 % AI-процессоров у AMD, но большая часть приходится на Nvidia. ИИ-ускоритель Instinct MI300 от AMD является жизнеспособной альтернативой графическому процессору H100 от Nvidia. В ближайшее время будут выпущены модернизированные варианты обоих устройств.

В апреле Intel выпустила ускоритель искусственного интеллекта Gaudi 3, который, по утверждению компании, обеспечивает "в среднем на 50 % более высокую точность вычислений и на 40 % более высокую энергоэффективность, чем Nvidia H100, за гораздо меньшую стоимость". Нацеленный на корпоративный рынок генеративного искусственного интеллекта, Gaudi 3 уже доступен поставщикам компьютерной техники Dell, HP, Supermicro, Lenovo и другим клиентам, включая Bosch, IBM и индийскую телекоммуникационную компанию Bharti Airtel.

Кроме того, Intel объявила о создании открытой платформы для корпоративного ИИ совместно с SAP, RedHat, VMware и другими софтверными компаниями. Цель - ускорить развертывание безопасных систем генеративного ИИ.

Более того, Intel, Qualcomm, Google Cloud, Arm, Samsung и другие компании сформировали группу Unified Acceleration Foundation (UXL) с целью создания программной экосистемы ускорителей ИИ с открытым исходным кодом и открытыми стандартами в качестве альтернативы доминирующей на данный момент вычислительной платформе Compute Unified Device Architecture (CUDA) от Nvidia.

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Девиз Консорциум UXL - "каждый может присоединиться". Среди членов проекта - китайская компания Xiangdixian Computing Technology. Таким образом, она попадает в ту же категорию, что и архитектура открытого стандарта RISC-V: с одной стороны, это прекрасная возможность для Китая, а с другой - потенциальная мишень для американских политиков.

UXL заявляет, что "присоединиться может любой желающий", и китайская компания Xiangdixian Computing Technology также является ее членом. Таким образом, она попадает в ту же категорию, что и архитектура открытого стандарта RISC-V: с одной стороны, это прекрасная возможность для Китая, а с другой - потенциальная мишень для американских политиков.

Huawei разработала собственную вычислительную платформу с искусственным интеллектом. Известная как Da Vinci

Клиенты Nvidia - компании Apple, Meta и Microsoft Azure - также принимают участие в этом процессе: Apple со своей системой-на-чипе M4 SoC (System-on-Chip), на которой работает новый iPad Pro; Meta со своим MTIA (Meta Training and Inference Accelerator), который в настоящее время находится во второй итерации; и Microsoft Azure со своим Maia 100 AI Accelerator. Google и Amazon также являются одними из основных приобретателей процессоров Nvidia.

В Китае разработкой AI-процессоров занимаются технологические гиганты - Alibaba, Baidu, Huawei и Tencent, а также более мелкие разработчики, такие как Bitmain, Cambricon, Enflame, Inspur, MetaX и Xiangdixian Computing Technology. Помимо отсутствия опыта, их главная проблема заключается в невозможности использовать свои передовые разработки в производстве чипов на TSMC или других некитайских литейных заводах по причине действующих американских санкций.

В Китае насчитывается более 40 полупроводниковых литейных заводов, но даже SMIC, самый крупный и технологически развитый, не имеет доступа к оборудованию для EUV-литографии и поэтому не может производить большие объемы кристаллов на техпроцессах меньше 7 нм.

Это касается и компании Huawei, которая развивает собственное производство полупроводников. За пределами Поднебесной TSMC, Samsung и Intel постепенно переходят с 5 нм на 3 нм техпроцесс, а в перспективе и на 2 нм.

Однако, отмечают отраслевые эксперты, санкции "действуют в обе стороны". Правительство США запретило продажу H100 и других передовых процессоров Nvidia для китайских клиентов, вынуждая их полагаться на более дешевые H20. Ограничения, наложенные Департаментом торговли Соединенных Штатов, настолько "суровы", что AI-процессоры Ascend 910B от Huawei отвоевывают долю рынка у Nvidia благодаря оптимальному соотношению производительности, цены и опасений, что санкции могут быть еще больше ужесточены.

И теперь эти опасения сбываются, поскольку администрация Байдена, как сообщается, планирует ограничить поставки в Китай транзисторной архитектуры с "цельными затворами" и чипов памяти с высокой пропускной способностью. Обе технологии являются ключевыми для производства наиболее передовых процессоров искусственного интеллекта. До введения санкций Alibaba, Baidu и Tencent использовали процессоры Nvidia, но теперь они являются клиентами Huawei. В феврале прошлого года Nvidia назвала Huawei одним из своих главных конкурентов.

По иронии судьбы, Enflame и MetaX, как сообщается, создают урезанные версии своих процессоров, соответствующие требованиям США, поэтому их может производить TSMC. Впрочем, китайцы направляют основные силы на то, чтобы максимально задействовать иностранное оборудование, к которому у них есть доступ, и развивать собственную промышленность.

На данный момент, чтобы компенсировать отсутствие оборудования для EUV-литографии, Huawei и SMIC используют так называемую самовыравнивающуюся четверную модель для производства 5-нм и, вероятно, даже 3-нм чипов.

Помимо того, Huawei разработала собственную вычислительную платформу с искусственным интеллектом. Известная как Da Vinci, она не столь совершенна и имеет гораздо меньшую базу пользователей, чем CUDA от Nvidia, однако каких-то пять или шесть лет назад она была всего лишь концепцией. То же самое можно сказать и обо всей китайской индустрии ИИ.

В мае аналитик Дилан Патель из исследовательской компании SemiAnalysis из SemiAnalysis написал, что китайская модель генеративного ИИ DeepSeek с открытым исходным кодом не только намного дешевле новейшей модели Meta серии Llama 3, но и эффективнее. "Еще более интересной, - добавил он, - является новая архитектура, которую DeepSeek представила на рынок. Они не копируют то, что сделали западные фирмы. Это совершенно новая технология".

Эндрю Карр, главный научный сотрудник американской компании Cartwheel, специализирующейся на генеративной анимации, в интервью Financial Times заявил, что DeepSeek по своим возможностям приближается к Llama 3, но стоит в разы меньше, чем GPT-4 от OpenAI.

Лаборатория Text and Image GEnerative Research (TIGER) при Университете Ватерлоо в Онтарио поставила DeepSeek-V2 на седьмое место среди десяти больших языковых моделей с общим результатом 54,8 процента. GPT-4o от OpenAI занимает первое место с результатом 72,6 %. Yi-Large от китайской компании 01.AI набрал 57,5 %, Owen15-72B от Alibaba - 52,6 %. MAmmo от TIGER Lab занимает девятое место с результатом 50,4 %.

Монополия Nvidia оказалась под угрозой со стороны американских конкурентов. В свою очередь, санкции США стимулируют китайские технологические компании к стремительному росту инноваций.

Генеральный директор 01.AI Кай-Фу Ли - специалист по искусственному интеллекту, получивший степень доктора философии в Карнеги-Меллон в США. Он родился на Тайване, работал в Apple и Silicon Graphics, а затем перебрался в Пекин, где с 1998 по 2009 год возглавлял подразделения Microsoft Research Asia и Google China. После этого он основал венчурную компанию Sinovation.

В 2023 году Ли основал компанию 01.AI с целью построения больших языковых моделей на китайском и английском языках. В "Китайском рейтинге" Организации систем больших моделей от 21 мая 2024 года Yi-Large занимает второе место после последней версии GPT-4o от OpenAI.

В "Общем рейтинге" он занимает седьмое место из 15 моделей, уступая трем версиям GPT-4o, Gemini 1.5 Pro от Google, Claude 3 Opus от Anthropic и топовой версии GPT-4. До сих пор тренировка китайских больших языковых моделей в значительной степени зависела от ИИ-ускорителей Nvidia. Но по мере повышения качества китайских моделей все чаще используются процессоры и суперкомпьютеры местного (китайского) производства.