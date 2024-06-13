Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Марш-бросок на Приштину: Как 25 лет назад 200 российских десантников сорвали планы НАТО на Балканах

Дерзкая секретная военная операция российских ВДВ в Косово имела геополитическое значение и показала, что Россия - сила, с которой нужно считаться.
[ ] для раздела Блоги
+
+

12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, дислоцированный в Боснии и Герцеговине в составе миротворческих Сил стабилизации (SFOR) по мандату ООН, пройдя в общей сложности около 600 километров, взял под контроль аэропорт Слатина близ Приштины.Российские миротворческие силы в Косово. Архивная фотография. Фото: Л. Якутин / РИА Новости

Операция была осуществлена в конце косовского конфликта 1999 года, которая привела к выводу тогдашней югославской армии из отколовшейся провинции Сербии.

реклама



11 июня 1999 года 206 российских десантников покинули боснийский город Углевик и на бронетранспортерах двинулись через тогдашнюю Югославии в сторону Приштины. До столицы Косово 12 июня добрались в общей сложности 15 БТР и 35 военных машин, а также несколько автомобилей-заправщиков. Не в последнюю очередь это произошло благодаря усилиям сербской полиции, которая расчищала дорогу для российских войск, обеспечивая "зеленый коридор".

За марш-броском, который теперь широко известен на Западе как "приштинский инцидент", последовали российские миротворческие силы в составе 650 человек, несшие службу в Косово.

Цель приштинской операции заключалась в том, чтобы оказать "братскую поддержку сербам со стороны российского народа и повлиять на ситуацию в перспективе", - заявил в интервью РИА Новости генерал-лейтенант в отставке Николай Стаськов, в прошлом Начальник штаба Воздушно-десантных войск Российской Федерации и один из участников этой операции.

реклама



Он подчеркнул, что российские войска действовали более оперативно, чем силы Североатлантического альянса, перед которыми также стояла задача захватить аэропорт Слатина. Бронетранспортеры БТР-80 с российскими десантниками двигались с "почти немыслимой" скоростью, преодолев сывше 600 километров (372 мили), чтобы как можно быстрее выполнить сверхсекретную задачу, вспоминает Стаськов.

"Руководство НАТО с негодованием восприняло тот факт, что российский десантный батальон сумел опередить силы альянса. Британский генерал [Майк] Джексон [командовавший в то время только что созданными силами в Косово (KFOR)], увидев, что российские войска находятся в полной боевой готовности и могут в любой момент применить оружие, произнес свою знаменитую фразу: "Я не собираюсь ради вас [генерала Уэсли Кларка, в то время американского командующего силами НАТО в Европе] развязывать Третью мировую войну", - рассказывает Стаськов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в этом ключе заметил: "Слава богу, что требования горячих голов в Вашингтоне и других столицах, в частности в Лондоне, осадить русских не возобладали, а возобладал профессионализм тех западных военных, в том числе английских, которые были на земле".

Стаськов, в свою очередь, процитировал тогдашнего президента Российской Федерации Бориса Ельцина, который высоко оценил "отличные" действия российских десантников. Ельцин также выразил удовлетворение тем, что ему "наконец-то удалось щелкнуть по носу НАТО". На что военные ответили: "Вы, Борис Николаевич, не щелкнули - вы им по морде дали". "Самое главное, что Вооруженные силы России в тот момент почувствовали, что они в лице Воздушно-десантных войск способны выполнить задачи во имя Родины", - заключил Стаськов.

реклама



Дерзкая секретная военная операция российских ВДВ в Косово имела геополитическое значение и показала, что Россия - сила, с которой нужно считаться. На фото сербский полицейский жмет руку российским бойцам КФОР, 11 июня 1999 года. / Фото: Агентство Рейтер

Леонид Ивашов, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ, обратил внимание на тот примечательный факт, что "в ходе операции не получил ранения ни один десантник". Ивашов принимал участие в переговорах 1999 года по урегулированию ситуации в Косово. Он также добавил, что решение о переброске российских десантников на аэродром Слатина было принято командующим Воздушно-десантными войсками.

"Этот объект был крайне важен с тактической точки зрения. Мы показали, что Россию невозможно исключить из мирового политического процесса, что наша страна независима и не подчиняется ни НАТО, никому-либо еще", - заявил Ивашов в интервью РИА Новости.

Экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России добавил, что "бросок на Приштину имел "геополитическое значение", поскольку Североатлантический альянс пытался подтолкнуть Европу к войне.

реклама



"Европейцы не хотели воевать и не готовились к войне с Россией, а также не были заинтересованы в конфликте, который бы мог произойти между Соединенными Штатами и РФ и который мог бы повлиять на экономическую ситуацию в Европе и "запустить" новый виток гонки вооружений. Но американцы все пытались втянуть Европу в крупный конфликт", - сказал Ивашов.

Глава МИД России в свою очередь подчеркнул, что "безусловно эта история связана с желанием Запада продвинуть НАТО на восток, поближе к границам РФ". "Последующее развитие событий доказывает, что так оно, в общем-то, и было", - сказал министр.

Со своей стороны Ивашов напомнил, что захват расположенного в Приштине аэродрома российскими десантниками стал "важнейшим событием", которое " продемонстрировало характер российских солдат", безупречно проявивших себя в ходе операции.

"В Приштине наши ребята были в центре внимания. Британцы пытались взять под контроль аэропорт Слатина, но безуспешно", - сказал Ивашов. Он высоко оценил действия российских и сербских спецслужб, которые "сработали так четко, что косовские войска не сделали ни единого выстрела по российским десантникам".

В начале этого года в телеинтервью президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своей роли в этой операции, которая фактически позволила Москве опередить НАТО и закрепить за ней право на участие в урегулировании конфликта в бывшей Югославии.

По словам В.В. Путина, занимавшего в 1999 году пост секретаря Совбеза РФ, тогдашний начальник Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет того, как должны действовать российские войска в Косово. "Он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в минобороны".Путин: Бомбардировка Югославии силами Североатлантического альянса в 1999 году - великая трагедия, война, развязанная Западом. На снимке Владимир Путин на встрече с сопредседателями избирательного штаба. 18 марта 2024 года."Со мной он на этот счет, во всяком случае, разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так и сказал: если считаешь целесообразным, так и делай", - сказал Путин.

В этом контексте он добавил, что не считает дерзким поведением операцию российских десантников. "И честно говоря, не придаю этому такого большого значения, как некоторые наблюдатели", - подчеркнул российский лидер.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

косово вдв марш-бросок на приштину
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
16
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
6
В конце весны россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
4
В РФ представили тяжелый дрон Х-89, при собственной массе в 15 кг он поднимает 12 кг
2
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
К 2041 году в Сибири построят новую атомную электростанцию суммарной мощностью 2 510 МВт
1
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
4
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
НАСА: даже космическому телескопу «Джеймс Уэбб» будет трудно найти пригодные для жизни планеты
+
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
5
Ростех продемонстрировал улучшенный комплекс обнаружения атакующих ракет
+
БАМ продолжает свое успешное развитие, добавляя десятки километров новых основных путей
1
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
4
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Исследование предсказывает мегаземлетрясение магнитудой 9 баллов на западном побережье США
+
GeForce RTX 5060 недалеко ушла от RTX 4060, а GeForce RTX 5090 значительно превосходит RTX 4090
4
Система ПВО Skyranger 30 получит малые зенитные ракеты для борьбы с дронами
+

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
28
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
7
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
10
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
29
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
6
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
12
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
3
Washington Post: США грозят Китаю устроить "беспилотный ад" в Тайваньском проливе
1
Об анонсах на WWDC 2024, включая Apple Intelligence и Siri
+

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
17:29
А чё на Кубе снег выпал?
Российские военные корабли прибыли на Кубу
Абхишек Баччан
17:28
гомогея с офисной затычкой 3050 никто не спрашивал, иди в свой гейклуб и там сказки рассказывай
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Абхишек Баччан
17:26
Сам найдёшь губами орган, который должен почмокать?
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Смотрю за 404
17:26
У китаёз машины уже получше гейских - пусть приходят! Хоть реношку поменяю на современную.
Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
Абхишек Баччан
17:25
Какие рубли? Какие даллары? Крышечки от нюка-колы.
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
pOdOnOg
17:25
Вовка - гастролёр.
Президент Украины Зеленский продолжает свое турне по зарубежью
N1ghtwish
17:22
Дешевле 7 было. Первый hikvision E3000 2tb вроде за 7 брал, второй вроде за 4.
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
Абхишек Баччан
17:21
и то и то - говнина
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Абхишек Баччан
17:21
Было понятно с самого начала АМД - топ, нивидия - могила. Главное всем понятно что за говнина аналвейк-2, сделали банальный программный тормоз при определении карты, Хуанг занёс чемодан, что и требова...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Смотрю за 404
17:19
Может этот гавносайт закроют!)
В РФ обсуждают возможность создания отдельной госструктуры по защите от киберугроз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем