12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, дислоцированный в Боснии и Герцеговине в составе миротворческих Сил стабилизации (SFOR) по мандату ООН, пройдя в общей сложности около 600 километров, взял под контроль аэропорт Слатина близ Приштины. Российские миротворческие силы в Косово. Архивная фотография. Фото: Л. Якутин / РИА Новости

Операция была осуществлена в конце косовского конфликта 1999 года, которая привела к выводу тогдашней югославской армии из отколовшейся провинции Сербии.

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11 июня 1999 года 206 российских десантников покинули боснийский город Углевик и на бронетранспортерах двинулись через тогдашнюю Югославии в сторону Приштины. До столицы Косово 12 июня добрались в общей сложности 15 БТР и 35 военных машин, а также несколько автомобилей-заправщиков. Не в последнюю очередь это произошло благодаря усилиям сербской полиции, которая расчищала дорогу для российских войск, обеспечивая "зеленый коридор".

За марш-броском, который теперь широко известен на Западе как "приштинский инцидент", последовали российские миротворческие силы в составе 650 человек, несшие службу в Косово.

Цель приштинской операции заключалась в том, чтобы оказать "братскую поддержку сербам со стороны российского народа и повлиять на ситуацию в перспективе", - заявил в интервью РИА Новости генерал-лейтенант в отставке Николай Стаськов, в прошлом Начальник штаба Воздушно-десантных войск Российской Федерации и один из участников этой операции.

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Он подчеркнул, что российские войска действовали более оперативно, чем силы Североатлантического альянса, перед которыми также стояла задача захватить аэропорт Слатина. Бронетранспортеры БТР-80 с российскими десантниками двигались с "почти немыслимой" скоростью, преодолев сывше 600 километров (372 мили), чтобы как можно быстрее выполнить сверхсекретную задачу, вспоминает Стаськов.

"Руководство НАТО с негодованием восприняло тот факт, что российский десантный батальон сумел опередить силы альянса. Британский генерал [Майк] Джексон [командовавший в то время только что созданными силами в Косово (KFOR)], увидев, что российские войска находятся в полной боевой готовности и могут в любой момент применить оружие, произнес свою знаменитую фразу: "Я не собираюсь ради вас [генерала Уэсли Кларка, в то время американского командующего силами НАТО в Европе] развязывать Третью мировую войну", - рассказывает Стаськов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в этом ключе заметил: "Слава богу, что требования горячих голов в Вашингтоне и других столицах, в частности в Лондоне, осадить русских не возобладали, а возобладал профессионализм тех западных военных, в том числе английских, которые были на земле".

Стаськов, в свою очередь, процитировал тогдашнего президента Российской Федерации Бориса Ельцина, который высоко оценил "отличные" действия российских десантников. Ельцин также выразил удовлетворение тем, что ему "наконец-то удалось щелкнуть по носу НАТО". На что военные ответили: "Вы, Борис Николаевич, не щелкнули - вы им по морде дали". "Самое главное, что Вооруженные силы России в тот момент почувствовали, что они в лице Воздушно-десантных войск способны выполнить задачи во имя Родины", - заключил Стаськов.

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Дерзкая секретная военная операция российских ВДВ в Косово имела геополитическое значение и показала, что Россия - сила, с которой нужно считаться. На фото сербский полицейский жмет руку российским бойцам КФОР, 11 июня 1999 года. / Фото: Агентство Рейтер

Леонид Ивашов, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ, обратил внимание на тот примечательный факт, что "в ходе операции не получил ранения ни один десантник". Ивашов принимал участие в переговорах 1999 года по урегулированию ситуации в Косово. Он также добавил, что решение о переброске российских десантников на аэродром Слатина было принято командующим Воздушно-десантными войсками.

"Этот объект был крайне важен с тактической точки зрения. Мы показали, что Россию невозможно исключить из мирового политического процесса, что наша страна независима и не подчиняется ни НАТО, никому-либо еще", - заявил Ивашов в интервью РИА Новости.

Экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России добавил, что "бросок на Приштину имел "геополитическое значение", поскольку Североатлантический альянс пытался подтолкнуть Европу к войне.

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"Европейцы не хотели воевать и не готовились к войне с Россией, а также не были заинтересованы в конфликте, который бы мог произойти между Соединенными Штатами и РФ и который мог бы повлиять на экономическую ситуацию в Европе и "запустить" новый виток гонки вооружений. Но американцы все пытались втянуть Европу в крупный конфликт", - сказал Ивашов.

Глава МИД России в свою очередь подчеркнул, что "безусловно эта история связана с желанием Запада продвинуть НАТО на восток, поближе к границам РФ". "Последующее развитие событий доказывает, что так оно, в общем-то, и было", - сказал министр.

Со своей стороны Ивашов напомнил, что захват расположенного в Приштине аэродрома российскими десантниками стал "важнейшим событием", которое " продемонстрировало характер российских солдат", безупречно проявивших себя в ходе операции.

"В Приштине наши ребята были в центре внимания. Британцы пытались взять под контроль аэропорт Слатина, но безуспешно", - сказал Ивашов. Он высоко оценил действия российских и сербских спецслужб, которые "сработали так четко, что косовские войска не сделали ни единого выстрела по российским десантникам".

В начале этого года в телеинтервью президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своей роли в этой операции, которая фактически позволила Москве опередить НАТО и закрепить за ней право на участие в урегулировании конфликта в бывшей Югославии.

По словам В.В. Путина, занимавшего в 1999 году пост секретаря Совбеза РФ, тогдашний начальник Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет того, как должны действовать российские войска в Косово. "Он не рискнул это согласовывать с высшими должностными лицами, в том числе в минобороны". Путин: Бомбардировка Югославии силами Североатлантического альянса в 1999 году - великая трагедия, война, развязанная Западом. На снимке Владимир Путин на встрече с сопредседателями избирательного штаба. 18 марта 2024 года."Со мной он на этот счет, во всяком случае, разговаривал и спрашивал мое мнение. А я ему так и сказал: если считаешь целесообразным, так и делай", - сказал Путин.

В этом контексте он добавил, что не считает дерзким поведением операцию российских десантников. "И честно говоря, не придаю этому такого большого значения, как некоторые наблюдатели", - подчеркнул российский лидер.