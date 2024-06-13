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amv212
Мужчина изрезал ножом в КНР четырех американских ученых — Пекин заявил, что это "единичный случай"
Китай переманивает американских ученых и студентов привлекательными зарплатами и туристическими пакетами, надеясь, что эти усилия не останутся без внимания

Китайские власти заявляют, что недавнее нападение на четырех американских ученых в северо-восточной китайской провинции Цзилинь, является единичным случаем, и надеются, что оно не повлияет на нормальные обмены между КНР и США.

Парк Бэйшань - важный туристический объект в провинции Цзилинь.  Photo: Baidu.com

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55-летний китаец по имени Цуй Дапенг был арестован полицией после того, как четыре американских преподавателя колледжа в Китае, получили ножевые ранения при посещении храма в парке Бэйшань в городе Цзилинь в 11:49 утра в понедельник. Об этом сообщает местная полиция.

По данным предварительного расследования, инцидент начался с того, что подозреваемый и один из иностранцев вступили друг с другом в перепалку. Затем подозреваемый набросился с ножом и нанес ранения всем четверым. Американцы прибыли из Корнельского колледжа штата Айова, чтобы преподавать студентам в университете Бэйхуа. Во время инцидента также пострадал китайский турист, который пытался остановить нападавшего.

"Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Никто из них не находится в критическом состоянии", - заявил во вторник Линь Цзянь, представитель внешнеполитического ведомства КНР. " По предварительным данным полиции, это единичный случай. Расследование продолжается".

"Китай считается одной из самых безопасных стран в мире", - добавил он. "Мы принимаем и будем принимать действенные меры для обеспечения безопасности всех иностранных граждан в Китае". В понедельник аккаунт X под ником "Учитель Ли - не ваш учитель" выложил видеозапись, на которой видно, как несколько пострадавших лежат на полу в ожидании медицинской помощи.

Ху Сицзинь, бывший главный редактор Global Times, написал в понедельник в своем посте на Weibo, что американцы стали жертвами случайного нападения. "За последнее время количество иностранцев в Китае значительно увеличилось", - сказал Ху. "Иностранные туристы, которые находились на улицах и в туристических местах, в целом настроены очень дружелюбно".

"Независимо по какой причине было совершено нападение, это был всего лишь случайный инцидент с точки зрения широкой перспективы китайского общества", - сказал он. "Я надеюсь, что этот инцидент не окажет негативного влияния на обмены между китайцами и иностранцами". В другом своем сообщении на Weibo Ху отметил, что иностранцы время от времени становятся жертвами преступных посягательств и в других странах мира.   

Это инцидент произошел после того, как 6 июня председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал к расширению образовательных обменов и сотрудничества между Китаем и США. По словам главы КНР, такие обмены будут способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя странами.

“Первая пуговица рубашки”

В ноябре прошлого года в Сан-Франциско Си и президент США Джо Байден не смогли прийти к единому мнению по вопросам торговли и Тайваня. Но они договорились о расширении национальных обменов. Тогда Си заявил, что в ближайшие пять лет Пекин планирует пригласить на учебу в Китай 50 000 молодых американцев. По данным Государственного департамента США, в Китае сейчас обучается всего 350 американских студентов, в то время как в Штатах учится свыше 300 000 китайских студентов.  

Мужчина напал с ножом на четырех приехавших в Китай американских ученых. В Пекине заявили, что инцидент с ножевыми ранениями четырех американских ученых - "единичный случай"

В начале этого года Сара Ланде, 85-летняя жительница Айовы, познакомившаяся с Си во время его визита в США в 1985 году, написала письмо китайскому лидеру, сообщив, что некоторые студенты в Маскатине (штат Айова) хотели бы посетить Китай. Через несколько дней она получила ответ от Си, в котором он приглашал студентов и преподавателей Маскатайна в Китай в рамках первого обмена.

В конце января 24 ученика и четыре преподавателя из средней школы Маскатина совершили восьмидневное путешествие по Китаю, полностью профинансированное правительством КНР. В апреле другая группа из 32 студентов и восьми преподавателей из той же школы путешествовала по Китаю в течение недели. В марте 24 ученика из средней школы Линкольна и средней школы Стейлакума в Вашингтоне также съездили в КНР.

В видеозаписи, опубликованной государственным СМИ CGTN, ученики из Маскатина признаются в любви к Китаю, а также в том, что они поражены китайской культурой и достижениями. Один из учеников назвал Си "Йее", что на мандаринском языке означает "дедушка по отцовской линии".

За последние два десятилетия Китай организовал множество бесплатных или льготных поездок для молодых людей из Гонконга и Тайваня, чтобы показать им преимущества материковой части страны. Возможно, у некоторых молодых людей после этих поездок остались хорошие впечатления о Поднебесной. В комментарии, опубликованном 17 апреля в газете People's Daily, говорится, что развитие межличностных обменов поможет стабилизировать отношения между Китаем и Соединенными Штатами.

 "За последние пару лет отношения между Китаем и США претерпели ряд неудач и серьезных проблем, из которых следует извлечь уроки", - говорится в статье. "Взлеты и падения в отношениях между Китаем и США доказывают, что вопрос стратегического восприятия неизменно является основополагающим, подобно первой пуговице рубашки, которую необходимо правильно застегнуть".

Си и Байден прогуливаются вместе во время саммита АТЭС в Сан-Франциско. Brendan Smialowski  /Agence France-Presse, AFP via Getty Images

Антиамериканские настроения

Китайские интернет-пользователи в основном осудили нападение на четырех американцев в Цзилине. По их словам, этот инцидент нанес серьезный ущерб репутации Китая как благополучной страны. Китайские нетизены за рубежом выразили мнение, что нападавший мог попасть под влияние антиамериканской пропаганды и стать ксенофобом. Кое-кто предупредил, что ксенофобия может распространиться как болезнь, если больше людей попытаются повторить то, что сделал нападавший из Цзилиня.

Представитель законодательного собрания штата Айова Адам Забнер сообщил, что среди четырех раненых американских преподавателей был его брат, Дэвид Забнер. В 2017 году Корнельский колледж (не путать с Корнельским университетом в Итаке, штат Нью-Йорк) и Университет Хуабэй в Цзилине совместно запустили программу бакалавриата по телекоммуникационной инженерии. Ежегодно на программу принимается до 120 студентов. Университет Хуабэй также наладил аналогичные партнерские отношения с финским Университетом прикладных наук JAMK и британским Университетом Тисайд.

#сша #китай #нападение #межличностный обмен #ножевое ранение
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