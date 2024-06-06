Поддерживаемая Ираном группировка повстанцев активно наращивает свой боевой потенциал, в то время как ракетные удары со стороны «Хезболлы" поднимают все более острые вопросы о политическом и военном руководстве Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к жестким действиям на юге Ливана в ответ на обстрелы бойцами «Хезболлы» севера страны, повлекшие за собой массовые лесные пожары. В тот же день власти Израиля объявили о дополнительном призыве в армию 50 000 резервистов. / Photo Jalaa Marey/ Agence France-Presse, AFP 2024

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2 июня «Хезболла» активизировала свои атаки на севере Израиля, выпустив через границу шквал ракет, которые вызвали мощные лесные пожары. Это произошло спустя два дня после того, как ливанская военизированная группировка сообщила, что сбила один из самых современных израильских беспилотников, что стало последней из ряда успешных операций ПВО.

События 7 октября прошлого года уже ознаменовали коллапс израильской доктрины национальной безопасности. Три из четырех составляющих - сдерживание, раннее предупреждение и оборона - потерпели полное фиаско. Конфликт с «Хезболлой», который Израиль ведет параллельно с боевыми действиями в Газе, продолжает наносить огромный ущерб.

Хезболла", являющаяся частью более крупной „оси сопротивления“, поддерживаемой Ираном, вместе с движением „Ансар Аллах“ (широко известным как хуситы) в Йемене и другими группировками в Сирии и Ираке, с начала войны Израиля в Газе продемонстрировала серьезный рост своего военного, разведывательного и информационного потенциала.

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Ливанские шииты успешно используют в конфликте новые ракеты, более точные и разрушительные. Кроме того, они практически ежедневно демонстрирует свою способность выявлять слабые места в израильских системах противовоздушной обороны, находить цели и проводить сложные операции.

Например, 3 июня «Хезболла» объявила, что впервые запустила эскадрилью штурмовых дронов в сторону штаба командования восточным фронтом дивизии «Галилея».

Большинство беспилотников «Хезболлы» успешно проникают в воздушное пространство Израиля, поскольку летают на низкой высоте и избегают обнаружения.

Недавняя эскалация напряженности на границе, по крайней мере частично, является следствием нападения Ирана на Израиль в апреле. Хотя многие эксперты на Западе считают это нападение неудачным, в конечном счете оно стало стратегически верным шагом, способным принести определенные выгоды «Хезболле».

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Это изменило подход Тегерана и показало, что Израиль не сможет защитить себя от возмездия или предотвратить нападения без помощи своих западных союзников.

Теперь можно с уверенностью сказать, что Израиль больше не имеет решающего превосходства в воздухе и не располагает свободой действий в небе над Ливаном. 14 мая «Хезболла» сбила израильский разведывательный аэростат и атаковала его пусковую платформу и "контроллер", с помощью которого он управлялся.

СМИ: «Хезболла» угрожает Израилю открытием второго фронта. На снимке: Солдаты «Хезболлы» принимают участие в параде на мероприятии, посвященном Дню Аль-Кудс в Бейруте в апреле 2023 года. Image: YouTube Screengrab / NBC

Группировка также сбила несколько самых современных и эффективных израильских беспилотников. Например, 1 июня бойцы «Хезболлы» во второй раз сбили беспилотник Hermes 900 стоимостью около 10 миллионов американских долларов.

"Ведение психологической войны"

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Растущая угроза, исходящая от «Хезболлы», вселяет в израильтян чувство тревоги и пессимизма. Это заставляет глубоко поляризованное израильское общество подвергать сомнению поведение своего политического и военного руководства.

Хезболла» нанесла серьезный ущерб поселениям на севере Израиля, многие из которых теперь заброшены. Мэр городка Метуллы, расположенной на границе с Ливаном, заявил, что «уверен, что от 30 до 40 процентов» жителей сюда больше "никогда не вернутся".

Главы других городов, расположенных вдоль линии конфликта в Галилее, где более 96 000 израильтян остаются на положении беженцев, пригрозили объявить об «одностороннем отделении от государства Израиль». Их возмущение направлено в первую очередь на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он бросил эвакуированных на произвол судьбы.

Правительство обещало переселенцам план по обустройству севера и возвращению на родину. Но 22 мая власти отклонили этот проект и отложили голосование по нему. Нетаньяху отказался назвать время, когда эвакуированные смогут вернуться, заявив, что он "не собирается сообщать "Хезболле", что мы собираемся делать".

По мнению экспертов, невыполнение этих обещаний лишь подорвало и без того слабеющую веру израильтян в свое правительство и его действия по урегулированию конфликта в Газе. За время конфликта Нетаньяху произнес бесчисленное количество угроз в адрес «Хезболлы». Но так и не смог удержать группировку от атак на Израиль.

По словам израильского журналиста Нахума Барнеа, израильские генералы на передовой в конечном итоге пришли к убеждению, что деэскалация в Ливане будет возможна только в том случае, если прекратится война в Газе. Аналогичной позиции придерживается «Хезболла» с самого начала ведения боевых действий.

В своей статье на одном из крупнейших израильских новостных порталов Ynet Барнеа заявил, что напряженная ситуация на ливанской границе побуждает израильских военных поддержать сделку, которая позволит освободить заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, «поскольку это даст возможность достичь соглашения на севере».

Новая позиция военных выглядит как попытка дистанцироваться от правительства и от сложной ситуации, к которой привел конфликт с «Хезболлой». Похоже, что ВС Израиля не способны сопротивляться растущему давлению на поле боя и не желают начинать широкомасштабную войну с «Хезболлой», учитывая ее опасные последствия.

Демонстранты блокируют шоссе Аялон в Тель-Авиве, Израиль, после того как израильская армия объявила о гибели четырех израильских заложников 3 июня 2024 года. Photo: Erik Marmor / Flash90 via The Conversation

Новые реалии укрепили консенсус среди израильского истеблишмента безопасности относительно необходимости расширения мандата израильской делегации на переговорах о прекращении огня и заложниках. И 23 мая военный кабинет Израиля поручил продолжить переговоры с ХАМАС об освобождении заложников, против чего ранее выступал Нетаньяху. В настоящее время Израиль сталкивается с самой большой экзистенциальной угрозой со стороны «Хезболлы», которая постоянно учится, набирается опыта на поле боя и совершенствуется с каждым днем.

Как «Хезболла» держит в постоянном напряжении Армию обороны Израиля

Используя разнообразные виды оружия и тактики, многие из которых пока не используются, «Хезболла» обеспечивает непредсказуемость своих возможностей и возможных полей сражений", - заявил в интервью РИА Новости доктор Имад Саламей, доцент кафедры политологии и международных отношений Ливанско-Американского университета.

По словам эксперта, стратегия «Хезболлы» не только усложняет оборонительные расчеты Израиля, но и позволяет ливанской шиитской группировке удерживать инициативу в конфликте, динамично адаптируя свою стратегию в зависимости от развития событий на местах.

Столкновения между «Хезболлой» и Израилем усилились после вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафах, южный район Газы, граничащий с Египтом.

Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла 24 мая предупредил Тель-Авив о «новых сюрпризах» со стороны ливанской группировки, в случае если Израиль не прекратит боевые действия в Газе. Израильские средства массовой информации со ссылкой на ливанское информационное агентство Эль-Нашра утверждают, что "сюрпризы", упомянутые Насраллой, - это новое оружие, которым располагает группировка, включая высокоточные ракеты дальнего радиуса действия и зенитные снаряды.

С точки зрения имеющихся возможностей, «Хезболла» до сих пор не использовала столько сложного вооружения", - заявил доктор Лоренцо Тромбетта, бейрутский ученый и аналитик, специалист по Ближнему Востоку. С точки зрения имеющихся возможностей, «Хезболла» до сих пор не использовала столько сложного вооружения", - заявил доктор Лоренцо Тромбетта, бейрутский ученый и аналитик, специалист по Ближнему Востоку. "Бойцы «Хезболлы» в основном использовали ракеты и снаряды малой дальности. А в последнее время, точнее в последние два месяца, продемонстрировала свою способность поражать большие израильские бронированные дроны Hermes-500. Как я уже говорил, происходит постепенная эскалация, когда «Хезболла» использует все более современное и сложное оружие".

По мнению экспертов, новая тактика «Хезболлы» направлена на усиление давления на Тель-Авив, с целью заставить его принять соглашение о прекращении огня в секторе Газа и остановить кровопролитие.