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amv212
США развернули на Балтике опасный для флота России ракетный комплекс
Развертывание американских ракет на острове в Балтийском море может иметь самые серьезные последствия для региона, считает экс-офицер ПВО Швеции.

В последнее время напряженность в акватории Балтийского моря неуклонно растет. Это объясняется расширением НАТО на восток и заявлениями некоторых западных политиков о том, что Балтийское море после вступления Финляндии и Швеции в ряды альянса может стать «внутренним озером» НАТО.Учения Североатлантического альянса BALTOPS 22 в Балтийском море. Архивное фото (Agence France-Presse, AFP 2023) Джонатан Некстренд

Размещение на постоянной основе американских ракетных комплексов Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk на датском острове Борнхольм в Балтийском море является «вероятным» сценарием, заявил в интервью РИА Новости Микаэль Вальтерссон, бывший офицер противовоздушной обороны Швеции, а также известный военный эксперт и руководитель штаба ультраправой партии "Шведские демократы".

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«Главным последствием такого (вероятного) развития событий» может стать “продолжающийся рост военной напряженности в Балтийском море”, - подчеркнул Вальтерссон, предупредив, что «это также увеличит возможности Западного блока по закрытию Балтийского моря для российского судоходства».

Это, в свою очередь, «повлияет на способность России доставлять товары по морю» в Калининград, считает эксперт.

Еще одним не менее значимым аспектом является то, что ракеты «Томагавк» с дальностью полета 1 500 километров (932 мили) будут постоянно базироваться вблизи российской территории. А они как мы видим, имеют большую дальность поражения. Этого, конечно, можно добиться постоянным присутствием [управляемых] ракетных эсминцев класса «Арли Берк» (DDG), но они будут очень уязвимы для атак российских противокорабельных ракет", - подчеркнул эксперт.

Валтерссон. отметил, что для защиты своих морских путей от этой новой угрозы Россия должна быть способна наносить упреждающие удары по местам дислокации войск НАТО, а именно: существенно нарастить в этом районе количество передовых средств ПВО и создать крупные складские запасы в Калининградской области.

Он также прокомментировал недавние высказывания президента Латвии Эдгара Ринкевича о планах членов Североатлантического союза закрыть Балтийское море для России якобы «в качестве ответа на российскую гибридную войну».

На снимке: Запуск ракеты «Томагавк» в Средиземном море. Архивное фото.(Associated Press News, AP Photo / U.S. Navy / Ford Williams) 

«Это, конечно, было бы нарушением международного права и могло бы рассматриваться как фактическое объявление войны. Такого рода заявления и соображения (...), к сожалению, являются опасными, необдуманными шагами на пути к широкомасштабному открытому конфликту в Европе", - заключил Валтерссон.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Касатонов ранее заявил, что размещение американцами ракетного комплекса «Тайфун» на острове Борнхольм в Балтийском море представляет угрозу для Балтийского и Северного флотов России.

Напряженность в Балтийском море не подает признаков ослабления, поскольку она подогревается расширением Североатлантического альянса на восток после развала Советского Союза и распада Варшавского договора. Польша перешла под эгиду западного альянса в 1999 году, затем в 2004 году в ряды НАТО были приняты Эстония, Латвия и Литва. Финляндия и Швеция присоединились к военному блоку в 2023 и 2024 годах соответственно.

В среду 5 июня начались крупнейшие военно-морские учения НАТО BALTOPS 24

По заявлению минобороны Польши, сценарий учений подразумевает боевые действия на фоне конфликта между вымышленными государствами, а сами учения носят оборонительный характер.

«В учениях Baltops 24 в этом году принимают участие более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолетов и самолетов, 9 000 военнослужащих. Самые важные морские учения НАТО в Балтийском море стартовали в среду, 5 июня, в Клайпеде (Литва)", - говорится в заявлении военного ведомства Польши.

В этом году в учениях принимают участие представители всех видов вооруженных сил Польши, говорится в заявлении. Польский флот представлен кораблями 3-й корабельной флотилии и 8-й флотилии береговой обороны.Учения Североатлантического альянса BALTOPS 22 в Балтийском море. Архивное фото (Agence France-Presse, AFP 2023) 

В учениях принимают участие 20 стран Североатлантического альянса: Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Нидерланды, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Военные тренировки пройдут в бассейне Балтийского моря, а также на суше на территории Швеции, Польши, Германии и Литвы.

Российские официальные лица неоднократно выступали против дальнейшей милитаризации Балтийского моря и превращения его в «озеро НАТО». В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о воссоздании Ленинградского военного округа в ответ на действия НАТО на Балтике.

#сша #томагавк #арли берк #typhon #борнхольм
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