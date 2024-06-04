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Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому

Китай заявил, что примет ответные меры, если Еврокомиссия повысит тарифы на электромобили
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Пекин надеется, что Франция и Германия не позволят ЕС ввести дополнительные таможенные пошлины на китайские электромобили.

BYD - один из крупнейших китайских производителей электромобилей в Европе. Photo: BYD

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Пекин пообещал принять ответные меры, если Европейский союз проигнорирует его предупреждение и введет новые таможенные пошлины на китайские электромобили (EV). В настоящее время в странах Евросоюза действуют 10-процентные тарифы на все импортируемые транспортные средства.

Первоначально ЕС назначил дату принятия решения о введении дополнительных тарифов на китайские электромобили на 5 июня, но позже, по данным Reuters, отложил анонс до 10 июня. В сообщение говорится, что задержка связана с желанием избежать негативного эффекта на выборы в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня.

1 июня министр коммерции Китая Ван Вэньтао в ходе круглого стола в Барселоне (Испания) с представителями компаний с участием китайского капитала заявил, что расследования, недавно начатые Евросоюзом в отношении китайских электромобилей и другой продукции, проводились под ложными предлогами, такими как "избыточные мощности" и "недобросовестная конкуренция" КНР.

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По его словам, эти расследования связаны с дискриминационным использованием средств защиты торговли, инструментов международных закупок и правил иностранного субсидирования. Он добавил, что эти шаги увеличили риск эскалации торговых трений между Китаем и Европейским союзом.

«Мы надеемся, что китайские и европейские компании смогут преодолеть трудности и вместе создавать проекты для экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Европой», - подчеркнул он. «Эти проекты могут продемонстрировать глубокую интеграцию промышленных цепочек наших государств». Он призвал ЕС прекратить свой «протекционизм» и наладить взаимовыгодное сотрудничество с Китаем.

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Эти комментарии прозвучали после того, как ЕС получил пятистраничное письмо от Министерства торговли Китая, в котором выражалась серьезная озабоченность в связи с возросшими темпами торговых расследований, начатых Европейской комиссией в последние месяцы. Пекин призвал к перемирию, чтобы избежать дальнейшей эскалации и предупредил, что авиационный и сельскохозяйственный секторы ЕС могут стать объектами ответных мер Китая.

В прошлом месяце Китай заявил, что может ввести 25%-ные пошлины на импортируемые автомобили с мощными двигателями. Если это произойдет, то наибольший ущерб от китайских контрмер понесет Германия. 26 мая китайская ежедневная газета «Хуаньцю шибао» сообщила, что правительство Поднебесной рассматривает возможность начала антидемпингового расследования в отношении импорта свинины из стран Евросоюза.

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В прошлом году Китай импортировал 2,2 миллиона тонн свинины, за ним следуют Япония - 1,47 миллиона тонн и Мексика - 1,28 миллиона тонн, по данным Statista.com. В основном страна импортировала свинину из Испании, Бразилии, Соединенных Штатов, Дании и Нидерландов.

Расследование в отношении китайских электромобилей

4 октября прошлого года Европейская комиссия официально начала 13-месячное расследование по вопросу о том, насколько государственные субсидии помогли китайским производителям электромобилей завоевать долю рынка в странах Европы в последние годы. ЕК грозится наложить предварительные антисубсидиарные пошлины уже через девять месяцев после начала расследования.

Ora 03 был выставлен в Лондоне в марте этого года. Great Wall Motor возлагала надежды на продажу электромобиля в Европе, но он не оправдал надежд компании. / Reuters

Во время визита в Германию 21 мая министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен призвала Евросоюз присоединиться к США и принять меры для защиты от избыточных промышленных мощностей Китая. Однако ЕС отложил объявление своего решения по этому вопросу.

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«Задержка с объявлением ЕС показала, что предупреждение Китая об ответных мерах возымело свое действие», - считает обозреватель из Хэнаня в статье от 31 мая. «Хотя некоторые европейские чиновники хотели бы вслед за США повысить тарифы на китайские электромобили, против этого по-прежнему выступает Франция и Германия», - отмечает автор публикации. По его словам, если ЕС будет настаивать на повышении тарифов на китайские электромобили, Китай сделает то же самое в отношении вин и молочных продуктов Евросоюза, а также французского Airbus.

8 мая топ-менеджеры BMW и Volkswagen выступили против введения ЕС импортных пошлин на китайские электромобили, сообщило агентство Reuters. По их словам, дополнительные тарифы повлекут за собой ответные меры со стороны Китая и подстегнут протекционизм в мировой торговле.

В настоящее время в странах Европейского Союза действуют 10-процентные таможенные пошлины на все импортируемые транспортные средства, независимо от места их происхождения. С 1 августа Соединенные Штаты планируют увеличить пошлины на импорт китайских электромобилей с 25 до 100 процентов.

Кильский институт, один из крупнейших научных центров Германии, занимающийся экономическими исследованиями, в своем докладе от 31 мая заявил, что если ЕС введет 20-процентные тарифы на китайские электромобили, то объем импорта китайских EV упадет на 25 %, или на 125 000 единиц общей стоимостью 3,8 миллиарда долларов США.

Кильский институт, один из крупнейших научных центров Германии, занимающийся экономическими исследованиями, в своем докладе от 31 мая заявил, что если ЕС введет 20-процентные тарифы на китайские электромобили, то объем импорта китайских EV упадет на 25 %, или на 125 000 единиц общей стоимостью 3,8 миллиарда долларов США.

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Словам экспертов, такое падение импорта транспортных средств из Китая может привести к росту цен на местные электромобили в Европе из-за более высоких затрат на производство. Тем не менее, пишет издание, китайские производители электромобилей, такие как BYD, будут строить новые заводы в Европе, чтобы удовлетворить местный рынок.

Между тем, 1 июня японская газета Nikkei Asia сообщила, что Great Wall Motor собирается закрыть свою европейскую штаб-квартиру в Мюнхене 1 августа и уволить всех 100 сотрудников. В сообщении говорится, что компания была недовольна продажами EV в ФРГ.

Избыточные промышленные мощности

Помимо расследований в отношении китайских электромобилей, в последние месяцы в поле зрения Еврокомиссии попали китайские железнодорожные локомотивы, а также оборудование для фотовольтаики, ветрогенерации, инспекции систем безопасности и медицинские приборы.

6 мая в рамках трехсторонней встречи Китай-Франция-ЕС в Париже председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что «проблемы избыточных производственных мощностей в Китае» не существует.

«Подтверждая нашу заинтересованность в сбалансированном и взаимном сотрудничестве, мы выражаем озабоченность по поводу всестороннего использования Китаем нерыночной политики и практики, которая подрывает интересы наших рабочих, отраслей и экономическую устойчивость», - говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центральных банков стран G7 от 25 мая.

В конце прошлого месяца, стало известно, что Министерство коммерции КНР начало антидемпинговое расследование в отношении поставщиков полиформальдегида. Поднебесная импортирует его из Штатов, стран Евросоюза и Японии. По данным ведомства, расследование должно завершиться через год, но может быть продлено еще на шесть месяцев.

В письме замглавы Еврокомиссии Валдису Домбровскису Пекин призывает к перезагрузке торговых отношений и поиску новых идей для решения торговых споров. / Samuel Corum/Getty Images

Канада может последовать примеру американцев и поднять тарифы на импортируемые из КНР EV

Вскоре после того, как Соединенные Штаты объявили о введении пошлин на китайские электромобили, их соседка Канада решила ввести аналогичные ограничения. Министр внешней торговли, поддержки экспорта и экономического развития Канады Мэри Ын заявила, что в данный момент Оттава рассматривает возможность повышения тарифов на импорт китайских электромобилей, сообщает агентство «Блумберг».

«Мы очень серьезно подходим к этому вопросу и ведем открытый диалог с нашими коллегами из США», - сообщила она в телефонном интервью изданию. Глава ведомства также сообщила, что Оттава изучает вопрос о том, стоит ли ей согласовывать свои таможенные тарифы с Вашингтоном .Хотя доля Китая на канадском автомобильном рынке относительно невелика, в Канаде недавно наблюдался рост импорта электромобилей Tesla, построенных в Шанхае, отмечает издание. 

Ранее администрация Байдена повысила тарифы на ряд китайских импортных товаров, включая полупроводники и электрические транспортные средства.  Это произошло на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем, поскольку обе страны оказались втянуты де-факто в торговую войну, начавшуюся в 2018 году во время президентства Дональда Трампа.

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