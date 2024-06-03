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Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III

Что стоит за внезапными планами ВВС США по испытанию межконтинентальных ракет Minuteman III
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Командование глобальных ударов военно-воздушных сил США на этой неделе планирует провести два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.   Запуски будут осуществлены с базы Ванденберг в Калифорнии. Испытания проходят на фоне роста напряженности между Россией и НАТО и эскалации прокси-войны на Украине, но паниковать из-за этого, по мнению российских военкоров, не стоит.На этом снимке, предоставленном пресс-службой Военно-воздушных сил США, показан пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III во время опытно-конструкторских испытаний. Associated Press, AP Photo / Senior Airman Clayton Wear

Командование космических сил США объявило о планах провести испытательные пуски двух невооруженных межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III 4 и 6 июня.

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Эти в целом надёжные, но устаревшие ракеты, стоящие на вооружении стратегических ядерных сил армии США с 70-х годов, ожидают замены в рамках программы МБР Sentinel, которая, как предполагается, начнёт действовать где-то с середины 2030-х годов. Тем временем Minuteman III останется основой и «рабочей лошадкой» американских стратегических сил сдерживания наземного базирования.

Запланированные испытания, о которых Пентагон сообщил 30 мая, то есть накануне «необдуманного решения» администрации Байдена снять официальные запреты на удары ВСУ по территории Российской Федерации с использованием натовских ракет дальнего радиуса действия, «не имеют ничего общего с ситуацией в мире», - заявил командир 377-й испытательно-оценочной группы полковник Крис Круз.

Первоначально испытания назначенные на 4 июня, должны были состояться в феврале, но были отложены после того, как ВВС пришлось «безопасно прервать» пробный пуск ракеты Minuteman III в ноябре прошлого года после обнаружения «некоторой аномалии». Что касается запуска 6 июня, то, по словам Круза, он действительно был намечен на эту дату, «поэтому имело смысл провести их одновременно, пока весь необходимый личный состав находится на объекте».

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По словам представителей Командования глобального удара, все вместе эти испытания должны «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в смертоносности и эффективности национальных сил ядерного сдерживания».

Minuteman III - "устаревающая ракета"

Minuteman III - «довольно надежная» ракетная система, даже несмотря на ее устаревание, и даже если ее «пусковые установки могут потребовать большего внимания», заявил в интервью РИА Новости отставной полковник армии США, обозреватель по международным и военным вопросам Эрл Расмуссен.

Отвечая на вопрос, имеют ли предстоящие испытания ракеты какое-либо отношение к украинскому конфликту, Расмуссен отметил, что, по его мнению, в данном случае «не следует усматривать в этом ничего общего с текущими событиями».

«За последние 50 лет было проведено более 300 испытательных пусков (Minuteman III). Так что это то, что происходит периодически. Это обычная рутинная тренировка. Ничего особенного, и я бы не стал придавать этому большого значения", - заявил западный эксперт. Что касается неудачного испытания в ноябре, то, по мнению бывшего офицера ВВС США, многое могло пойти не так.

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Программа МБР « Sentinel» ВВС США « испытывает серьезные затруднения» из-за стремительно растущих расходов (Перспективная межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35 Sentinel / Эскиз:  US Air Force)

«Minuteman — это трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная ракета. Первая ступень, когда она вылетела, очевидно, оказалась не на той траектории, которая была запланирована, и впоследствии в целях безопасности было принято решение прервать полет", - рассказывает Расмуссен. По его словам, к неудаче «могли привести множество причин». «Потенциально это могло быть устаревшее ракетное топливо, или же (Командование глобального удара0 пыталось применить что-то новое, возможно, и в плане изменения траектории полета".

Ветеран российской военной журналистики, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко в целом согласен с оценкой Расмуссена. «Я думаю, что сейчас американцы проводят ревизию своих ракет с ядерными боевыми частями. Дело в том, что они уже очень давно не проводили никаких испытаний", - сказал он в интервью РИА Новости, напомнив, что Россия проводит испытания своих стратегических ракет в среднем один-два раза в год, чтобы убедиться в их боеготовности.

«Американцы довольствуются тем, что у них есть», - отметил эксперт, говоря о статусе Minuteman III как устаревшей системы. «Многие из этих ракет очень старые, их разработки относятся к 70-м и 80-м годам прошлого века. Поэтому они просто пытаются испытать эту ракету перед тем, как постепенно начать модернизацию своих ядерных сил путем разработки новых ракет. Дело в том, что сегодня ракетные технологии - одна из самых сложных областей, если говорить в контексте совершенствования армии».

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"Технологии должны производиться. Речь идет об очень, очень сложных технологиях. В процессе производства таких ракет, систем наведения, привязки к спутникам, аппаратуры управления полетом и массы других сопутствующих вещей решается множество задач по целому ряду параллельных направлений", - подчеркнул Борзенко.

Отвечая на вопрос, стоит ли России с опаской относиться к этим пускам, военкор сказал, что да, по крайней мере, в некоторой степени, поскольку это означает, что американцы вернулись в область, в которой давно не работали, и начали модернизацию своего арсенала, чтобы «привести в порядок свое ракетно-ядерное оружие".

При этом Борзенко подчеркнул, что на данном этапе американская стратегическая ракетная техника отстает от российской, «потому что мы работаем в этой области уже давно, у нас не было ни одного сбоя, и все последние запуски показывают, что наши ракеты работают идеально».

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) Дмитрия Стефановича, все эти учения могут быть сигналом не столько для Москвы, сколько для Китая.

LGM-30 Minuteman III - третья итерация МБР серии «Минитмен», первая из которых поступила на вооружение в 1962 году. Ракета названа в честь ополченцев-«минитменов» времен американской войны за независимость, составлявших костяк нерегулярных американских сил, сражавшихся с британской армией. (На снимке испытательный пуск Minuteman III, 1994 год.  Wikipedia)

«Не исключено, что один из этих двух пусков будет включать испытания разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения. Как известно, «Минитмен» может нести либо одну, либо три боеголовки - как правило, одну, но может нести и три. И если дело обстоит именно так, то это может быть сигналом для Китая и России, что Соединенные Штаты могут увеличить количество развернутых боеголовок, добавив к баллистическим ракетам дополнительную полезную нагрузку", - отметил он.

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Что то у гегемона даже потенциал сдерживания какой то дряхлый стал. Прокисло топливо и начинка с 70х)
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
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