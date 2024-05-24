На этой неделе президент Кении Уильям Руто удостоился нетипично теплого приема в Вашингтоне, став первым лидером африканской страны, приглашенным в Соединенные Штаты с государственным визитом с 2008 года. Согласно мнению экспертов по проблемам безопасности Африканского континента, эта поездка с одной стороны может укрепить отношения между Найроби и Вашингтоном, а с другой - поставить под угрозу независимость Кении.

Трехдневный визит президента Руто в американскую столицу начался с торжественной церемонии, которую Вашингтон обычно устраивает для более крупных и "важных" партнеров: в среду главу кенийского государства в аэропорту встречала первая леди Джилл Байден, а по прибытии в Белый дом перед ним в буквальном смысле расстелили красную дорожку.

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Руто проведет ряд встреч на высоком уровне со своим американским коллегой, а также с другими высокопоставленными американскими чиновниками, дипломатами и бизнесменами. Кроме того, для него будет устроен роскошный праздничный ужин, свидетельствующий о высокой ценности отношений между Кенией и США.

Ожидается, что на фоне всей этой помпезности Кения станет первым главным партнером США к югу от Сахары, не входящим в НАТО. Такой статус предоставит Найроби возможность получения льготных кредитов, расширит доступ к американским запасам оружия и откроет новые перспективы для совместных военных учений. Подписание пакта также позволит Вашингтону расширить свое присутствие в Восточной Африке в свете последних дипломатических провалов и неудач в сфере региональной безопасности, включая требования Чада и Нигера о выводе американских военных с территории этих стран.

Предполагается, что значительный прогресс будет достигнут и в финансируемом американцами проекте по отправке 1000 сотрудников кенийской полиции на Гаити для наведения порядка в неспокойном карибском островном государстве: в начале этого месяца кабинет министров Кении одобрил это "противоречивое мероприятие".

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Экономические связи Кении и США никогда не отличались особой прочностью, а за последние пару лет даже несколько ухудшились: в период с 2022 по 2023 год объем торговли снизился с 1,4 до 1,3 миллиарда долларов. Вашингтон надеется это компенсировать за счет серии адресных инвестиций в жилищное строительство и помощи кенийской системе образования. Эти проекты курируются USAID и Госдепом и, как ожидается, должны принести дивиденды в виде будущих поколений молодых кенийцев, симпатизирующих Соединенным Штатам.

Кения - "дверь в Африку "

"Кения — это входная дверь в Африку, поэтому любой стране, желающей проникнуть на континент, будет выгодно иметь дело с Найроби", - заявил политический комментатор и старший преподаватель Университета Кабарак в Кении доктор Майкл Ндонье, комментируя усилия Вашингтона по обхаживанию Руто.

"Соединенные Штаты стратегически подходят к выбору того, с кем работать на глобальном Юге. Похоже, они готовы пойти на большее, чтобы приблизить к себе Кению", - считает Ндонье. При этом он отмечает, что, как показывает исторический опыт, Вашингтон не будет инвестировать в крупные международные отношения "за гроши", то есть пока получит от них что-то ценное.

"Соединенные Штаты стратегически подходят к выбору того, с кем работать на глобальном Юге. Похоже, они готовы пойти на большее, чтобы приблизить к себе Кению", - считает Ндонье. При этом он отмечает, что, как показывает исторический опыт, Вашингтон не будет инвестировать в крупные международные отношения "за гроши", то есть пока получит от них что-то ценное.

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Мы ожидаем военной помощи, заключения ряда торговых сделок и определенных преимуществ в отношениях. Вместе с тем Кении придется смириться с тем, что ее наводнят американскими товарами, культурой и всем остальным", - говорит эксперт.

Что же касается статуса главного партнёра США, не входящего в НАТО, то доктор Ндонье указал на целый ряд инструментов, имеющихся в распоряжении Вашингтона для подчинения своих союзников, "включая экономическое, политическое и военное порабощение". Именно это в первую очередь должно волновать Кению.

"Важное военно-стратегическое значение"

Кения имеет " важное военно-стратегическое значение для США", - считает политический аналитик и старший научный сотрудник Школы экономики Университета Йоханнесбурга профессор Алексис Хабияремье.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден встречает президента Кении Уильяма Руто по прибытии на южный портик Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 22 мая 2024 года.

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Это связано "как с ее расположением в районе Великих озер, так и, прежде всего, с ее близостью к Африканскому Рогу". Американские военные уже имеют военную базу в Манда-Бей, в округе Ламу, недалеко от Сомали. Возможность контролировать Африканский Рог и, как следствие, Аденский залив, очевидно, имеет для Вашингтона огромное значение. Кения играет важную роль в этой стратегии, особенно после того, как Америка поддержала своего союзника (Народный фронт освобождения Тыграя) в гражданской войне в Эфиопии и тем самым ослабила свой союз с Аддис-Абебой ", - объясняет Хабияремье.

Хабияремье опасается, что после получения от США статуса главного партнера вне НАТО, Кения окажется в международной изоляции. По его мнению, суть этого соглашения сводится к получению "статуса вассала", подобного вассальной зависимости "союзников и друзей римского народа" времен Древнего Рима.

"Такой вассальный статус означает, что впредь Кения должна будет считать своими врагами тех, кого считают врагами американцы, а друзьями - тех, кого США считают своими друзьями... Таким образом, этот шаг призван втянуть Кению в клуб стран, безоговорочно поддерживающих войны США и кланяющихся их ближайшим союзникам ("Пять глаз"). Это альянс, от которого Кения, как вассал, практически ничего не выиграет, кроме символических подарков лидерам этих стран", - предупреждает обозреватель.

По мнению южноафриканского эксперта, такой статус выгоден исключительно США, учитывая недавние неудачи, постигшие Вашингтон после того, как его войска были вышвырнуты из Нигера и Чада. Что касается Кении, то ученый затрудняется сказать, какие именно выгоды получит Найроби от этого соглашения.

"Оно будет полезно только в том случае, если у Кении появятся враги и ей понадобится защита американцев. Поскольку Кения не проводит никакой враждебной политики по отношению к своим соседям, не говоря уже об отдаленных территориях, любая поддержка со стороны США будет ограничена совместными военными учениями и некоторыми символическими знаками внимания, если вдруг какой-нибудь очередной кенийский президент посетит Вашингтон", - повторил он.

Перефразируя известную цитату Генри Киссинджера о том, что "быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом - смертельно", доктор Хабияремье отметил, что, поскольку Соединенные Штаты являются "слабеющим гегемоном", это означает, что по мере продолжения этого процесса их союзники будут сталкиваться с растущими проблемами в области безопасности.

Некоторые из попытаются покинуть тонущий корабль Запада, другие могут оказаться связанными военные конфликтами и преступлениями, совершенными их союзниками". В целом, Кении не стоит особо беспокоиться, если она ограничит военное присутствие Соединенных Штатов на своей территории существующими базами. А вот более активное присутствие ВС США может стать "поцелуем смерти" для кенийского народа", - предупреждает Хабияремье.

Доктор Никодемус Минде, профессор кафедры международных отношений Международного университета США в Африке, согласен с этим мнением. Он считает, что статус главного партнера вне НАТО не только "опасен" для Кении - поскольку заставляет ее подчиняться требованиям США и Запада - но и лишает эту стратегически важную африканскую страну возможности обсуждать важные вопросы на международной арене.

Расширение сотрудничества в области безопасности и обороны, включая развертывание дополнительного контингента войск, выдворенных из соседних стран, "контрпродуктивно" для Найроби, считает доктор Минде. "Оно ставит страну в довольно неудобное положение на региональном и международном уровне", а Вашингтону предоставляет возможность "использовать рычаги своего влияния в Африке".

"Я думаю, что Кении следует опасаться чрезмерной экспансивности Соединенных Штатов, которые пытаются навязать более тесные связи. Кения должна быть осторожна, чтобы США не использовали ее и не бросили, как это произошло с Афганистаном", - предупредил ученый, напомнив, что статус Кабула как главного союзника США, вне НАТО, не очень-то помог его правительству в конце рокового лета 2021 года.

Президент США Джо Байден (слева) приветствует президента Уильяма Руто во время официальной церемонии прибытия на Южную лужайку Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 23 мая 2024 года. Поездка Руто является первым государственным визитом африканского лидера в Вашингтон за более чем 15 лет, Agence France-Presse, AFP 2023 / Мандель Нган

Выводы

В среду президент Кении прибыл в Вашингтон с трехдневным государственным визитом на фоне попыток США переломить свою неудачную политику в Африке. И вот что поставлено на карту.

Президент Кении Уильям Руто стал первым африканским лидером, посетившим США с государственным визитом с 2008 года. Вашингтон аж разостлал красную ковровую дорожку в необычно щедрой попытке задобрить стратегически важную восточноафриканскую страну.

На первый взгляд, стратегическое положение Кении для Вашингтона может показаться неопределенным, поскольку объем двусторонней торговли в 2023 году составил скромные 1,3 миллиарда долларов (443 миллиона долларов - экспорт США, 895 миллионов долларов - экспорт Кении, соответственно).

Вашингтон планирует представить инвестиционный портфель на 250 миллионов долларов через Международную финансовую корпорацию развития США, в том числе средства на жилищное строительство. Накануне визита Руто Агентство США по международному развитию объявило о выделении 32 миллионов долларов на финансирование образовательной системы Кении, а Госдеп обнародовал планы по предоставлению грантов на 3,3 миллиона долларов.

Следует отметить, что обязательства США не включают инвестиции в дорожную, мостовую и железнодорожную инфраструктуру, за которыми страны Африки обращаются к Китаю. Так, например, Кении начиная с 2013 года Пекин выделил 5,6 миллиарда долларов на развитие инфраструктуры.

Кения, являвшаяся сторонником США во времена холодной войны и передовым союзником в так называемой "войне с терроризмом", стала важным плацдармом для американских военных операций в восточной части Африки, обеспечив поддержку баз Кэмп-Симба, Момбаса и Ваджир.

В январе 2020 года джихадисты из сомалийской группировки "Аш-Шабаб" совершили налет на лагерь "Симба", убив американского солдата и двух контрактников, а также уничтожив пять самолетов и вертолетов. Численность американского контингента в Кении достигает 1000 человек. С течением времени значение этой страны для США только возросло, особенно после того, как другие африканские государства, включая Нигер и Чад, начали выдворять американских военных.

Пентагон также заинтересован в кенийцах как в потенциальных солдатах "международного порядка, основанного на правилах". Ожидается, что кенийские войска возглавят международную интервенцию на Гаити (1000 из 2500 военнослужащих и полицейских в составе сил). На реализацию этой программы Найроби планирует получить от США 300 миллионов долларов.

Развертывание этих сил подверглось резкой критике со стороны кенийской оппозиции. Правозащитники опасаются, что оно может привести к всплеску внесудебных казней и пыток. В июле прошлого года кенийская полиция убила 35 человек во время протестов против повышения стоимости жизни по всей африканской стране.

И наконец, США собираются сделать Кению своим первым главным союзником, не входящим в НАТО, на Африканском континенте к югу от Сахары. Это обеспечит Найроби доступ к льготным кредитам, запасам американского оружия на кенийской территории, новым возможностям для совместных военных учений, ну а Вашингтону предоставит шанс расширить свое присутствие в Африке.