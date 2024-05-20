В целом показатели пока остаются в минусе, но растущие прибыли крупных технологических компаний свидетельствуют о том, что усилия Пекина по стимулированию экономики приобретают все большую актуальность

Акции технологических компаний Китая намекают на "зеленые ростки" в экономике. В первом квартале 2024 года прибыль Alibaba резко возросла. Image: X Screengrab

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Данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Китая постепенно уходят на второй план, уступая место впечатляющим результатам технологических компаний, которые, по мнению некоторых экспертов, сигнализируют о том, что для экономики Си Цзиньпина, наступают более благоприятные времена.

Официальные данные по китайской экономике в наши дни наводят на размышления. Хотя основные показатели экономического роста прогрессируют, на фоне дефляционного давления почти не наблюдается признаков явного и устойчивого ускорения.

В качестве иллюстрации можно привести пятничные сообщения (17 мая) о том, что потребительские расходы в КНР в апреле снизились, увеличившись всего на 2,3 процента в годовом исчислении против 3,1 процента месяцем ранее.

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А вот промышленное производство ускорилось, увеличившись на 6,7% за тот же период. Такое расхождение демонстрирует неравномерность роста китайской экономики и то, что она по-прежнему находится во власти глобального спроса.

"Данные этого месяца свидетельствуют о преобладающей осторожности домохозяйств и частного сектора, поскольку розничные продажи и инвестиции в основные фонды оказались слабее, чем ожидалось, - говорит Линн Сонг, главный экономист ING Bank по Большому Китаю. (Большой Китай (Greater China) — это определение, относящееся ко всем территориям, управляемым Китайской Народной Республикой, и территориям, контролируемым КНР).

Однако Alibaba Group, Tencent Holdings и другие китайские технологические гиганты, наоборот, демонстрируют "зеленые ростки", указывающие на то, что усилия Пекина по стимулированию экономики набирают обороты. ("Зеленые побеги" или "зеленые ростки" — это термин, используемый для описания признаков восстановления экономики или положительных данных во время экономического спада).

В первом квартале компания Alibaba, специализирующаяся на электронной коммерции, сообщила о самом большом с 2021 года годовом росте. Чистая прибыль компании возросла на 10 процентов. Тем временем игровой гигант Tencent сообщил о 62-процентном росте чистой прибыли.

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Другие материковые интернет-платформы приводят множество примеров, свидетельствующих о том, что усилия Поднебесной по достижению целевого показателя роста ВВП в 5% в этом году в какой-то степени приносят свои плоды.

Они также указывают на укрепление уверенности в том, что команда Си Цзиньпиена наконец-то всерьез решила покончить с кризисом недвижимости, лежащим в основе слабых потребительских цен и неуверенных взглядов инвесторов на перспективы экономики КНР.

"С макроэкономической точки зрения, последние продажи недвижимости и новое строительство еще не достигли дна, а общие доходы остались под давлением на фоне низкого спроса в первом квартале", - утверждает стратег Мэн Лэй из UBS.

Американский финансист и основатель хедж-фонда Scion Capital,Майкл Берри в первом квартале этого года увеличил свои ставки на Alibaba и JD.com. Согласно последним отчетам, JD является главным холдингом Scion Asset Management Берри: его доля в гиганте электронной коммерции выросла на 80 процентов в первом квартале, что составляет дополнительные 50 000 акций.

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Инвестиции Берри в китайские технологии, который раньше других предсказал наступление кризиса субстандартного кредитования в США в 2008 году, в последние годы то увеличивались, то уменьшались.

Эксперты считают, что перенасыщенность Китая недвижимостью будет продолжать сдерживать рост в 2024 году. Image: Facebook Screengrab

Последние ставки Берри говорят об осторожном, но заметном возвращении глобальных инвесторов по мере того, как китайский фондовый рынок преодолевает путь в 7 триллионов долларов США от пика 2021 года до января 2024 года. Среди новых активов Бэрри - акции поискового гигантаBaidu, называемого иногда китайским Google, а также Alibaba Group и Tencent Holdings. Среди тех, чьи акции он сбрасывает, - Amazon, материнская компания Google Alphabet и Warner Bros Discovery.

Безусловно, действия одного инвестора не влияют на глобальные инвестиционные тенденции. Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что известный на весь мир стоимостной инвестор, известный своими мрачными предупреждениями и катаклизмическими прогнозами, положительно относится к сектору, который многие его западные коллеги в последние годы оставили без внимания.

"Мы считаем, что многие инвесторы, ориентированные на Азию и имевшие избыточный вес в Индии и Японии, все больше обеспокоены высокими показателями Индии и продолжающимся ослаблением японской валюты", - считает Брендан Ахерн, главный инвестиционный директор компании KraneShares, специализирующейся на китайских биржевых фондах.

"Китайский рынок акций может стать бенефициаром того, что инвесторы переведут прибыль с рынков с высокой оценкой на рынки с низкой оценкой", - говорит Ахерн. “Тем не менее, это также указывает на риски того, что Пекин не сумеет использовать момент для смелых финансовых преобразований. Устоявшийся цикл бумов и спадов преследует китайские рынки с 2015 года. Летом того года акции шанхайских компаний упали более чем на 30 процентов всего за несколько недель.”

“С тех пор успехи в укреплении рынков капитала, повышении прозрачности и сокращении доминирующего положения государственных предприятий были слишком слабыми для большинства топ-менеджеров фондов. Нашумевшие репрессии Пекина в отношении технологических гигантов, включая Alibaba и Tencent, начатые в конце 2020 года и, возможно, продолжающиеся до сих пор, также подорвали уверенность в будущей прибыльности этого сектора”.

Джон Вудс, главный инвестиционный директор по Азиатскому региону в Lombard Odier, выражает точку зрения многих инвесторов на Западе, когда говорит о том, что ралли китайских акций противоречит фундаментальным принципам. "Ралли акций может быть вызвано комбинацией нескольких факторов: страхом упустить выгоду, надеждами на восстановление китайской экономики, политикой Пекина, направленной на стимулирование роста, сбросом иностранными инвесторами акций США и Японии, а также привлекательными показателями стоимости, особенно в технологичных компаниях".

Вудс также отмечает, что "стабильность и постоянство привязки гонконгского доллара к доллару США также внушает иностранным инвесторам определенную уверенность". "Тем временем китайские власти хотели бы закрепить это ралли политическими инициативами. Последний план предусматривает освобождение индивидуальных материковых инвесторов от 20-процентного налога на дивиденды гонконгских компаний".

И все же это ралли "похоже, основано на ожиданиях и зависит от ликвидности", - отмечает Вудс. "Продолжится ли оно и дальше, во многом зависит от перспектив корпоративных доходов в КНР". А также от способности экономики в целом повернуть в нужное русло. Хорошая новость заключается в том, что доходы крупных технологических компаний Китая за первый квартал свидетельствуют о появлении "зеленых ростков".

Среди желаемых активов американских инвесторов - акции поискового гиганта Baidu, иногда называемого китайским Google, а также Alibaba Group и Tencent Holdings. Среди тех, чьи акции на Западе сбрасываются, - Amazon, материнская компания Google Alphabet и Warner Bros Discovery. На снимке: Люди прогуливаются возле штаб-квартиры Tencent в китайском городе Шэньчжэнь южной провинции Гуандун. Photo: Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Noel Celis

Эксперты Allianz Global Investors отмечают, что "несмотря на то, что в целом рост верхней границы прибыли оказался менее выраженным, чем ожидалось, ужесточение контроля над расходами привело к повышению рентабельности в нижней части бюджета". Наряду с улучшением показателей прибыли заметно увеличились выплаты по дивидендам. В какой-то степени рост дивидендов был обусловлен недавним давлением со стороны регулирующих органов, но с фундаментальной точки зрения, безусловно, есть возможности для увеличения размеров выплат".

Плохая новость заключается в том, что команде реформаторов из Пекина предстоит многое доказать, учитывая часто бурные колебания рынка с 2015 года.

В частности, аналитики Morgan Stanley рекомендуют с осторожностью относиться к перспективам роста акций материковых компаний. "Мы видим сигналы технической перекупленности в ближайшей перспективе, что может сдерживать дальнейшие покупки со стороны глобальных квантовых фондов", - пишут они. "Потребление и рынок недвижимости, вероятно, нуждаются в дополнительном периоде, чтобы набрать обороты. Это означает, что дефляция и корпоративные доходы будут оставаться под давлением". Квантовые фонды — это инвестфонды, использующие законы высшей математики и метод предиктивного анализа для прогнозирования цен на биржевые инструменты.

То же самое касается и финансовых реформ. Наряду с постоянно присутствующими в Китае регуляторными рисками и проблемами роста, технологические акции сталкиваются с препятствиями на фоне опасений по поводу кризиса недвижимости и оттока капитала из юаневых активов по мере укрепления американской валюты.

Последняя тенденция осложняется нежеланием Федеральной резервной системы США смягчать процентные ставки, продлевая тем самым эру "higher for longer" для доходности.

В некоторой степени "бычьи" аргументы в пользу китайских технологических компаний обусловлены успехом Huawei Technologies и некоторых других компаний в обходе американских санкций, направленных на ослабление этого сектора экономики.

Одним из, возможно, непредвиденных последствий попыток американских президентов Дональда Трампа и Джо Байдена подорвать полупроводниковую промышленность Поднебесной является тот факт, что это стало своего рода катализатором инноваций и продвижения по лестнице добавленной стоимости для China Inc.

“Аналитик Bernstein Цинъюань Линь назвал американские санкции "обоюдоострым мечом". С одной стороны, они "могут замедлить прогресс Китая в передовых областях, а с другой - вынуждают его развивать цепочку поставок, стремиться к самодостаточности и процветать в сегментах, которые выигрывают от увеличения внутреннего замещения".

Однако привлекут ли китайские технологические акции более широкую аудиторию, зависит от того, насколько успешно Пекина будет развивать инновации в частном секторе вместо "устаревших" государственных предприятий. Теоретически это требует от Пекина более быстрых и убедительных действий по выравниванию игровых полей, созданию более сильных рынков капитала, повышению прозрачности и укреплению корпоративного управления.

Кроме того, пишет Цинъюань Линь, необходимо как можно скорее преодолеть кризис в сфере недвижимости, из-за которого Китай оказался в заголовках мировых газет по совершенно неверным причинам. В этой связи показательно, что Пекин теперь призывает государственные компании выкупать нереализованную недвижимость, внося некоммерческие коррективы в рынок.

Премьер Госсовета Китая Ли Цян и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Photo: Синьхуа, China.com.cn

В феврале премьер-министр Ли Цян призвал к "прагматичным и решительным" шагам, направленным на "укрепление доверия". Он потребовал от политиков " сосредоточиться на решении практических вопросов, волнующих широкие слои населения и промышленные компании".